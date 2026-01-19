Марк Гехи: «Мне нравятся фильмы, сериалы, люблю читать. Дайте знать, если можете рекомендовать хорошие кофейни в Манчестере»

Марк Гехи: дайте знать, если можете порекомендовать кофейни в Манчестере.

Защитник «Ман Сити » Марк Гехи попросил порекомендовать ему кофейни в Манчестере.

Гехи перешел в «Манчестер Сити» из «Кристал Палас» за 20 млн фунтов и бонусы.

«Мне нравятся фильмы, сериалы, я люблю читать. Я провожу со своими сестрами столько времени, сколько могу, это всегда здорово, потому что никто из нас не ведет себя серьезно, мы все время смеемся, шутим.

Я люблю кофейни, поэтому, если вы можете порекомендовать хороший кофе [в Манчестере], пожалуйста, дайте мне знать», – сказал Гехи.