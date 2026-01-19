  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»
24

Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»

Мбаппе о Беллингеме: он один из лучших в мире, когда в хорошей форме.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о хавбеке Джуде Беллингеме на фоне недовольства игрой команды со стороны болельщиков.

В субботу «Мадрид» обыграл «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги. До этого «сливочные» уступили в финале Суперкубка Испании и вылетели из Кубка страны. Фанаты на «Сантьяго Бернабеу» встретили команду громким свистом и неодобрительными возгласами, которые продолжались на протяжении всего матча и после финального свистка, несмотря на победу. 

«Ни у кого нет сомнений в качестве Беллингема. У него большой потенциал. Когда он в хорошей форме, он один из лучших в мире.

Это тяжело для всех. Мы можем согласиться с недовольством публики. Но они должны указывать на всех, это не вина Джуда или кого-то одного в частности. Наша задача – изменить ситуацию.

Мы выиграли в Ла Лиге и теперь должны продолжать выступать в Лиге чемпионов. Если зрители увидят, что мы прилагаем усилия и играем хорошо, они снова будут с нами», – сказал Мбаппе на пресс-конференции перед матчем ЛЧ против «Монако».

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14639 голосов
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
болельщики
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжуд Беллингем
стадионы
logoМонако
logoКилиан Мбаппе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Килиан Мбаппе: «Пускай болельщики «Реала» освистывают всю команду. Мы плохо выступаем, но это не вина Винисиуса. Не нужно выделять одного – вот это не нравится»
19 января, 12:30
Игроки и боссы «Реала» разочарованы поведением фанатов на матче с «Леванте». Они считают, что команду поддерживают только в хорошие моменты (COPE)
18 января, 08:15
Фанаты «Реала» скандировали «Флорентино, уходи!» и освистывали Винисиуса, когда он получал мяч в матче с «Леванте»
17 января, 13:25
Фанаты «Реала» освистали игроков, выходивших на разминку перед матчем с «Леванте»
17 января, 12:37
Главные новости
«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней
41 минуту назадВидео
Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
сегодня, 09:42
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
сегодня, 09:15
Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
сегодня, 08:54
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»
сегодня, 08:21
Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик – постоянно зеркала, прически, гели»
сегодня, 07:58
По какому показателю Рамос, Давидс и Златан – рекордсмены ЛЧ? Квиз с призами про главный еврокубок
сегодня, 08:00Тесты и игры
Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
сегодня, 07:48
Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
сегодня, 07:32
В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Булыкин: «Захаряну нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен»
15 минут назад
«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
28 минут назадФото
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
29 минут назад
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
55 минут назад
РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
сегодня, 09:50
«Интер» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:42
80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
сегодня, 09:16
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Эльче», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 09:12
Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»
сегодня, 08:48
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
сегодня, 08:41