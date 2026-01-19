Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»

Мбаппе о Беллингеме: он один из лучших в мире, когда в хорошей форме.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о хавбеке Джуде Беллингеме на фоне недовольства игрой команды со стороны болельщиков.

В субботу «Мадрид » обыграл «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги . До этого «сливочные» уступили в финале Суперкубка Испании и вылетели из Кубка страны. Фанаты на «Сантьяго Бернабеу» встретили команду громким свистом и неодобрительными возгласами, которые продолжались на протяжении всего матча и после финального свистка, несмотря на победу.

«Ни у кого нет сомнений в качестве Беллингема. У него большой потенциал. Когда он в хорошей форме, он один из лучших в мире.

Это тяжело для всех. Мы можем согласиться с недовольством публики. Но они должны указывать на всех, это не вина Джуда или кого-то одного в частности. Наша задача – изменить ситуацию.

Мы выиграли в Ла Лиге и теперь должны продолжать выступать в Лиге чемпионов. Если зрители увидят, что мы прилагаем усилия и играем хорошо, они снова будут с нами», – сказал Мбаппе на пресс-конференции перед матчем ЛЧ против «Монако ».