Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»

Сын Бекхэма Бруклин опубликовал пост, посвященный конфликту с семьей.

Бруклин Бекхэм, старший сын экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед », «Реала» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, высказался о конфликте с семьей и их отношении к его жене Николе Пельтц-Бекхэм. Пара поженилась в 2022 году.

Ранее сообщалось , что Бруклин потребовал от родителей Дэвида и Виктории общаться с ним только через адвокатов.

«Я хранил молчание в течение многих лет и прилагал все усилия, чтобы сохранить эти вещи в тайне. К сожалению, мои родители и их команда продолжали обращаться к прессе, не оставляя мне другого выбора, кроме как говорить от своего имени и рассказывать правду лишь о некоторых ложных публикациях.

Я не хочу мириться со своей семьей. Меня никто не контролирует, я впервые в жизни хочу постоять за себя. Всю мою жизнь мои родители контролировали публикации в прессе о нашей семье. Показательные посты в социальных сетях, семейные события и ненастоящие отношения были неотъемлемой частью семьи, в которой я родился. Недавно я собственными глазами видел, на что они идут, распространяя бесчисленную ложь в средствах массовой информации, в основном за счет невинных людей, чтобы сохранить свой имидж. Но я верю, что правда всегда выходит наружу.

Мои родители бесконечно пытались разрушить мои отношения еще до моей свадьбы, и это не прекращалось. Моя мама отменила пошив платья для Николы в последний момент, несмотря на то, что она была в восторге от дизайна [бренда Виктории], что вынудило ее срочно искать новое платье. За несколько недель до нашего знаменательного дня мои родители неоднократно оказывали на меня давление и пытались подкупить, чтобы я отказался от прав на свое имя, что повлияло бы на меня, мою жену и наших будущих детей. Они были непреклонны в том, чтобы я подписал документы до свадьбы, потому что тогда вступали бы в силу условия сделки. Мое несогласие повлияло на денежные выплаты, и с тех пор они никогда не относились ко мне по-прежнему. Во время планирования свадьбы моя мама зашла так далеко, что назвала меня «злым», потому что мы с Николой решили посадить за наш стол мою бабушку Сандру и бабушку Николы, потому что у них обеих не было мужей. У обоих наших родителей были свои столики, расположенные по соседству с нашим.

В ночь перед нашей свадьбой члены моей семьи сказали мне, что Никола мне «не родня» и «не семья». С того момента как я начал отстаивать свои права в кругу семьи, я постоянно подвергался нападкам со стороны родителей как частным образом, так и публично, по их указанию это передавались в прессу. Даже моих братьев отправляли нападать на меня в социальных сетях, прежде чем они в конечном итоге внезапно заблокировали меня прошлым летом.

Моя мама вмешалась в мой первый танец с женой, запланированный за несколько недель до этого, под романтическую песню о любви. Перед более чем 500 гостями на свадьбе [певец] Марк Энтони позвал меня на сцену, где по плану должен был состояться мой романтический танец с женой, но вместо этого меня на танец ждала мама. Она очень неподобающим образом танцевала со мной на глазах у всех. Я никогда в жизни не чувствовал себя более неловко и униженно. Мы захотели вновь повторить наши клятвы, чтобы с нами остались новые воспоминания о дне нашей свадьбы, которые принесут нам радость и счастье, а не беспокойство и смущение.

Моя семья постоянно проявляла неуважение к моей жене, как бы мы ни старались быть единым целым. Моя мама неоднократно приглашала женщин из моего прошлого в нашу жизнь таким образом, чтобы мы оба чувствовали себя некомфортно», – написал Бруклин в соцсети.