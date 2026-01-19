Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, у них свадьба, сцена как в «Брате 2» – будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»

Радимов о Париже: попали туда, куда не надо ходить – в район для чернокожих.

Бывший полузащитник «Зенита » и сборной России Владислав Радимов рассказал, как вместе с экс-супругой Татьяной Булановой однажды зашел в район для чернокожих во время поездки в Париж.

– Бывало такое, что где-то гуляли и случайно попали в не самый приятный райончик?

– В Париже мы пошли с женой смотреть «Стад де Франс». Он на окраине Парижа, это было вечером уже. «Стад де Франс» мы посмотрели, вокруг него прошли, а там какая-то улочка, которая ведет в район. Видим церковь, там проходит свадьба. Свадьба чернокожих людей.

А это весь район только для чернокожих. Мы попали в этот район, смеркалось… Как в «Брате 2», помнишь, Бодров зашел – весь бар был в чернокожих, то есть там сразу все остановилось. Вот мы примерно так же – смеркается, надо оттуда уезжать, мы поняли, что попали точно не туда, там не надо ходить.

– Все нормально кончилось?

– Нормально, без вопросов, но сами ощущения получились как в кино.

– А год какой?

– Жена была Буланова. Лет 15 [назад], – сказал Радимов в шоу FonTour.

