Полуфиналы – лучшее шоу Лиги чемпионов. УЕФА, пожалуйста, не отнимай их «Финалом четырех»

«Реал» и «Манчестер Сити» подарили эмоции, которые мы не забудем.

Полуфиналы Лиги чемпионов вообще главная территория футбольных чудес.

Вот что происходило на этой стадии в последние годы.

• Это в полуфинале Лиги чемпионов на «Энфилде» творились четыре гола «Барселоне» с угловым имени Трента, Ориги и будущей звезды «Ливерпуля».

• Это в полуфинале Лиги чемпионов на следующий день Лукас Моура забивал три за тайм с победным для «Тоттенхэма» на 90+6.

• Это в полуфиналах Лиги чемпионов-2018 забивали 20 голов, а «Ливерпуль» предыдущий раз выходил на «Реал» с 2:4 после 5:2 против «Ромы».

Все это картинки со звуком, правда? А мы отлистали всего три страницы назад.

Продолжим?

Роналду затащил «Реал» в финал хет-триком против «Атлетико», а Роберт Левандовски – против Роналду покером за «Боруссию», когда параллельно «Бавария» сделала 7:0 «Барселоне».

Месси не забил пенальти на «Камп Ноу» – и «Челси» прошел в финал, чтобы забрать первую в истории клуба ЛЧ с Роберто ди Маттео.

Жозе сконструировал свой первый автобус и оставил на парковке «Барсу».

Иньеста вонзил победный в добавленное время, а Баллак наорал на судью-скандинава Эвребе.

Рикельме не забил пенальти «Арсеналу» (назначал Валентин Иванов), а Луис Гарсия сотворил гол-фантом и сделал возможным стамбульское чудо.

Все это происходило в полуфиналах Лиги чемпионов – стадии, где успевают закрутиться и красочно разрешиться лучшие интриги.

Так вот именно таких развязок в ответных играх мы скоро можем лишиться, потому что первые лица европейского футбола настроены на «Финал четырех», опробованный в ковидном 2020-м (полуфинал играется в один матч на нейтральном поле).

Президент УЕФА Александер Чеферин не скрывает, что прорабатывает такой план. «Считаю, это было бы здорово» – сказал словенец перед этим плей-офф; «Это хорошая идея» – повторил пару дней назад.

Чеферин говорит, что идею уже поддерживают боссы топ-клубов. Очевидно, первым – президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, он после битвы с Суперлигой работает над всеми реформами в связке с главой УЕФА и прямо сейчас не понимает, почему Супербоул масштабнее финала ЛЧ.

Их идея – утрамбовать полуфиналы и финал в одну неделю и один город, провести там же финал Юношеской ЛЧ, женской, интегрировать концерты. Чеферин не скрывает, что хочет этого «как можно скорее».

Из аргументов за: один матч – максимум драмы, а значит – больше шансов на топовые рейтинги; при такой концентрации ивентов в одном месте УЕФА удобнее работать со спонсорами; теоретически «Финал четырех» можно вывезти в любую точку мира – да, даже за пределы Европы (хотя в ФИФА должны быть против); тем более в 2020-м футболистам понравилось, что они сфокусировались на ЛЧ и не отвлекались на другие турниры.

Очевидные минусы: меньше матчей в решающих стадиях; больше риска, что ни для кого полуфинал не будет домашним – сложнее с фанатами и атмосферой (особенно вне Европы).

После таких вечеров вторника и среды смело добавляем: полуфиналы ЛЧ именно в двухматчевом формате – лучшее, что есть в современном футболе. Сочетается все: команды в топ-форме, борьба остросюжетная, между играми максимум восемь, а то и шесть дней – интрига полыхает всю неделю, каждый раз на трибунах свои фанаты, которые понимают, что видят главный матч сезона, и дарят гиператмосферу.

Финалы тоже бывают великими, но все же там слишком часто на первом плане нервы и осторожность вместо шоу.

***

Ближайший финал, у которого еще нет хозяина – в 2026-м. «Вряд ли получится так быстро», – прозвучало от главы УЕФА относительно сезона-2024/25, первого по новой системе ЛЧ («Финал четырех» в нее не вписан, это новая идея). Возможно, у нас осталось всего три года с традиционными полуфиналами.

Кстати, в тот единственный ЛЧ-сезон с решающими стадиями из одного матча в 1/2 финала мы дважды увидели одинаково однозначные 0:3 – совсем без интриги для «ПСЖ» и «Баварии». Конечно, нельзя делать глобальные выводы по одному сезону, но наблюдение важное.

Как сохранить большинство плюсов и избавиться от минусов? Совместить в одном городе финалы всех трех еврокубков, женскую ЛЧ с мужской или вообще разыгрывать трофей серией до двух-трех побед (делали же так на хоккейном Кубке мира-2016)?

Вариантов немало. Даже если убрать руки от лучшего, что есть в Лиге чемпионов.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Dan Mullan, Clive Brunskill, David Ramos