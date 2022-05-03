Инфантино сказал, что тяжелая работа дает гордость мигрантам в Катаре. Но там на стройках погибло почти 7 тысяч человек

После 2010-го, когда страна получила ЧМ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино нарвался на критику из-за высказывания о трудовых мигрантах в Катаре. На бизнес-конференции в США ему задали вопрос о стандартах безопасности при подготовке ЧМ-2022 и тяжелых условиях рабочих-мигрантов. Инфантино сначала вспомнил, как его родители мигрировали в Швейцарию, а затем предположил, что сообщения о нарушениях в Катаре компенсируются гордостью и достоинством, которое люди получают от этой работы.

«США – страна иммиграции. Мои родители тоже эмигрировали из Италии в Швейцарию. Не так далеко, но все же, – начал Инфантино. – Когда даешь кому-то работу, даже тяжелую, ты даешь ему достоинство и гордость. Это не благотворительность. Ты не даешь что-то кому-то и не говоришь: «Стой на месте, я дам тебе что-то и буду чувствовать себя хорошо».

Мы смогли изменить условия для 1,5 млн человек, чем гордимся. ФИФА не мировой полицейский и не несет ответственность за все, что происходит в мире. Но благодаря ФИФА, благодаря футболу мы смогли улучшить положение 1,5 миллиона рабочих, трудящихся в Катаре».

Это уже не первое странное заявление Инфантино о мигрантах

Президент ФИФА уже второй раз неудачно высказался в этом году. В конце января он придумал еще одну удивительную причину для проведения чемпионатов мира каждые два года – у африканцев будет стимул оставаться на родине, чтобы болеть за свои страны: «Мы должны дать африканцам надежду на то, что им не придется пересекать Средиземное море ради лучшей жизни. Мы должны дать им возможности и чувство собственного достоинства».

Аргумент Инфантино тогда вышел за пределы футбольного мира. «Наши активисты общаются с беженцами почти каждый день. И уж точно никто из них ни разу не упоминал просмотр чемпионатов миров как причину для того, чтобы остаться на исторической родине», – это слова Эндрю Стролайна, медиадиректора Human Rights Watch (неправительственная организация, фиксирующая нарушения прав человека более чем в 70 странах мира).

Черту подвел Тони Бернетт, исполнительный директор Kick It Out (борются с расизмом и дискриминацией в спорте): «Мигранты рискуют жизнями, спасаясь бегством из стран, раздираемых войной. А ФИФА хочет проводить ЧМ раз в два года для получения дополнительной прибыли. Между пунктами нет связи».

Недавно о проблеме высказались Ван Гал и Саутгейт. В Катаре тренеру сборной Англии посоветовали тщательнее подбирать слова

В недавнем исследовании Amnesty International методы работы в Катаре во время Кубка арабских наций-2021 назвали принудительным трудом. Охранники на объектах работали больше максимально разрешенных 60 часов в неделю. Отмечалось, что они работают в тех же условиях и на проектах, связанных с чемпионатом мира. В апреле организаторы ЧМ-2022 признали факт эксплуатации рабочих подрядчиками.

Коротко напомним: все началось с прошлгодней статьи The Guardian, в которой говорилось, что минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умер в Катаре с 2010 года, когда страна получила чемпионат мира. В тексте уточнялось, что общее число погибших значительно выше, так как данные не включают информацию о смертях мигрантов из других стран, которых в Катаре тоже много.

После этого против проведения ЧМ в Катаре выступил ряд норвежских клубов, а некоторые европейские сборные напоминали о проблеме специальными акциями. До бойкота не дошло, но известные в футбольном мире люди продолжают высказываться и сейчас.

В марте организаторов раскритиковал Луи ван Гал: «Нелепо, что мы будем играть в этой стране, чтобы – что говорят в ФИФА? – чтобы развивать футбол. И это делают, организовав в этой стране турнир. Но это не имеет значения. Дело в деньгах, в коммерческих интересах. Вот что имеет значение для ФИФА. Как вы думаете, почему я не состою в комиссиях ФИФА при моем опыте? Потому что я всегда выступал против такого рода организаций. Это неправильно».

Тогда же заговорил Гарет Саутгейт: «У нас есть опасения по поводу того, что болельщики будут чувствовать себя некомфортно, опасения по поводу условий строительства стадионов и опасения по поводу прав человека».

Это заявление не осталось незамеченным в Катаре. Глава оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер жестко ответил тренеру:

«Я бы хотел поинтересоваться, кто из сборной Англии бывал в Катаре? Был ли в Катаре сам тренер? Основываются ли его суждения и публичные заявления на том, что он прочитал? Есть определенная проблема в том, что вы основываете свое мнение на прочитанном и делаете громкие заявления. Столь влиятельный человек, человек, к которому прислушивается столь обширная аудитория, должен очень тщательно подбирать слова.

Нужно приехать сюда, поговорить с рабочими, понять, что им приносит пребывание в этой стране, прежде чем делать подобные заявления. Есть отдельные эпизоды, попадающие в медиа, но я могу заверить, что если он приедет и пообщается с большинством рабочих, то они расскажут, как устроили своих детей в университет, как построили жилье для семей. И эти истории никто не слышит.

Поэтому я с нетерпением жду возможности поприветствовать Саутгейта здесь на жеребьевке. Он сможет выслушать мое мнение. Он не обязан верить, но должен хотя бы попытаться понять, что есть разные мнения и культуры. Идеальных стран нет, давайте скажем прямо. И если кто-то приезжает и говорит, что он прибыл из идеальной страны, то ему стоит хорошенько посмотреть на себя».

Фото: globallookpress.com/Christian Charisius, yangyuanyong, via www.imago-imag, IMAGO/David Klein