Странное опровержение Хачатурянца: сказал, что его слова – фэйк. Но какие – не уточнил

Президент РПЛ отреагировал спустя 27 часов.

Ашот Хачатурянц прямо во время матча «Спартака» и «Ростова» в комментарии «Спорт-Экспрессу» раскритиковал арбитра Виталия Мешкова: «Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Буду ждать решения ЭСК. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством».

После игры «Химок» и «Крыльев» в «СЭ» появился и второй комментарий Хачатурянца: «Не меньше безобразие было и в матче «Химки» – «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Боюсь, очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением проблемы!»

Комментарии Хачатурянц дал журналисту Антону Иванову – и через 27 часов выступил в эфире «Матч ТВ», заявив, что это фэйк.

«Вы знаете, кроме как…Мягкую формулировку нашел сам журналист Антон Иванов, который процитировал как бы мои слова. Конечно же, я не просто ничего подобного не говорил. Не мог бы допустить подобного высказывания ни во время футбольного матча, ни после него до того, как пройдет ЭСК.

Я получил официальные извинения от Антона Иванова по, как он сказал, недопониманию этой ситуации. Но, к сожалению, как всегда бывает, уже фэйковая новость вышла, получила отзывы, а дальше их извинения и опровержение моих слов, как правило, уже никого не интересуют», – сказал Хачатурянц.

Президент РПЛ и член судейского комитета не уточнил, что именно из двух новостей, появившихся на «СЭ» – фэйк (или что конкретно в его словах не так), а Георгий Черданцев согласился и не стал уточнять. Обе новости есть на сайте «СЭ», официального опровержения медиа не выпустило.

Единственное уточнение: то, как выглядят слова Хачатурянца про Мешкова у «Спорт-Экспресса» сейчас, вы видели в первом абзаце. А вот как их сохранил кэш интернета: «Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Думаю, что гол нужно было засчитывать, это мое мнение . Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством».

Из актуальной версии слов президента лиги пропала фраза про то, что нужно было засчитывать гол (речь о голе Михаила Игнатова, который отменили из-за игры рукой).

Может, дело в ней? Жаль, что из слов Хачатурянца ничего не понятно – а уточнять никто не стал.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович