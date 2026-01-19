  • Спортс
Энрике о промахе Браима: «Он не убийца и не злодей, Зидан сделал так в финале ЧМ, Рамос бил паненкой в важном матче. Если забиваешь таким образом, все аплодируют, если нет – думают плохо»

Энрике о незабитом пенальти Браима паненкой: он не убийца и не злодей.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о незабитом пенальти хавбека «Реала» и сборной Марокко Браима Диаса в финале Кубка африканских наций.

Марокканцы уступили Сенегалу в дополнительное время (0:1).

На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные споры, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

«Сегодня мы обсуждали это. Все говорят о Браиме. Но я помню Зидана. Зидан – футбольный бог. Он сделал то же самое в финале чемпионата мира (на ЧМ-2006 с Италией – Спортс’‘). Я также помню Серхио Рамоса, который исполнил паненку в важном матче (в полуфинале Евро-2012 с Португалией – Спортс’‘). Многие игроки так делают. Когда ты забиваешь такие пенальти, все аплодируют, и никто ничего не говорит. Если игрок терпит неудачу, у многих складывается о нем плохое впечатление.

Браим – великолепный игрок. Я его знаю. Я приглашал его в сборную [Испании]. Он выдающийся игрок и прекрасный человек. Это несправедливо. Я могу понять, что с этим трудно смириться. Это спорт, в котором нужно показывать, что вы можете побеждать и проигрывать. Ничего страшного. Выиграете вы или проиграете, ничего не произойдет. Главное – это ценности, которые вы можете показать молодежи. Он не убийца и не злодей. Нужно отнестись с уважением. Сейчас это момент давления», – сказал Энрике.

Браим о незабитом пенальти с Сенегалом: «У меня болит душа, рана заживает нелегко, беру всю ответственность на себя. Я буду двигаться вперед, пока не стану гордостью марокканского народа»

