Энрике о незабитом пенальти Браима паненкой: он не убийца и не злодей.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике высказался о незабитом пенальти хавбека «Реала » и сборной Марокко Браима Диаса в финале Кубка африканских наций.

Марокканцы уступили Сенегалу в дополнительное время (0:1).

На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру , и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные споры, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле .

«Сегодня мы обсуждали это. Все говорят о Браиме. Но я помню Зидана. Зидан – футбольный бог. Он сделал то же самое в финале чемпионата мира (на ЧМ-2006 с Италией – Спортс’‘). Я также помню Серхио Рамоса , который исполнил паненку в важном матче (в полуфинале Евро-2012 с Португалией – Спортс’‘). Многие игроки так делают. Когда ты забиваешь такие пенальти, все аплодируют, и никто ничего не говорит. Если игрок терпит неудачу, у многих складывается о нем плохое впечатление.

Браим – великолепный игрок. Я его знаю. Я приглашал его в сборную [Испании ]. Он выдающийся игрок и прекрасный человек. Это несправедливо. Я могу понять, что с этим трудно смириться. Это спорт, в котором нужно показывать, что вы можете побеждать и проигрывать. Ничего страшного. Выиграете вы или проиграете, ничего не произойдет. Главное – это ценности, которые вы можете показать молодежи. Он не убийца и не злодей. Нужно отнестись с уважением. Сейчас это момент давления», – сказал Энрике.

