Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп о расизме: «Может понадобиться еще 100 лет, но мы с ним покончим. Меня оскорбляли с 45 метров как чернокожего, с 30 метров мной восхищались как игроком»

Хислоп о расизме: может понадобиться еще 100 лет, но мы покончим с ним.

Бывший вратарь «Ньюкасла» Шака Хислоп рассказал о ситуации, в которой лично столкнулся с расизмом в свой адрес.

В 1995 году экс-футболист остановился на заправке недалеко от стадиона «Сент-Джеймс Парк», направляясь домой после вечерней прогулки с женой и маленькой дочерью.

«Группа молодых людей спускалась по склону в мою сторону и начала выкрикивать оскорбления. Потом один из них узнал меня, и они начали скандировать мое имя и просить автографы. Я уехал так быстро, как только смог.

Это был инцидент, который отбросил меня назад. Я стремился защитить свою жену и дочь, ко мне отнеслись неуважительно как к чернокожему мужчине. Но потом меня осенило: мне рассказывали о силе личности и о том, что есть у футболистов есть собственная платформа.

С расстояния в 45 метров я казался чернокожим мужчиной, заслуживающим самых мерзких, пугающих и бесчеловечных оскорблений, но с расстояния в 30 метров я стал футболистом, достойным восхищения. Это подводит итог моему жизненному опыту. Когда мы видим людей, которые внешне не похожи на нас, мы видим различия, но когда мы узнаем их поближе, мы понимаем, что сходства больше, чем различий.

Изначально я был идеалистом: я хотел, чтобы мои дети жили в мире, свободном от расизма. Но теперь я понимаю, что это долгий забег. Расизм существует сотни лет, и, возможно, потребуется еще 100 лет, чтобы покончить с ним, но мы этого добьемся», – заявил Хислоп.