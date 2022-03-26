«Стрелять по нам будете? Смешно». Полиция задержала игрока «Амкала»: конфликт возник из-за фото с детьми после матча

В Новосибирске после матча команды блогеров «Амкал» задержали ее игрока Василия Маврина.

Задержание происходило в раздевалке футбольного манежа «Заря», где любители сыграли с профессионалами из «Новосибирска», командой ФНЛ-2. «Амкал» проиграл (1:2), трансляцию на ютубе вел канал «Новосибирска» – послематчевые события в эфир не попали. По оценке игроков, на матче было около 3 тысяч зрителей.

Игрока «Амкала» задержали по статье «Мелкое хулиганство», дело может быть в нецензурной брани и конфликте Василия Маврина с работниками спорткомплекса. Чтобы сфотографироваться со зрителями (большинство из них, как и обычно на матчах «Амкала» – дети), он забрался на трибуну и делал селфи, держась за перила.

К нему со словами «вы портите трибуну» подошел стюард, на что Маврин, стоя наверху, ответил: «Вы думаете, мои 60 килограммов испортят металл? Серьезно?». Игрок «Амкала» все же перестал фотографироваться, а когда спускался, задел ногой и порвал плакат, висевший на стене.

К разговору подключился еще один сотрудник спорткомплекса: указывая на порванный плакат, он спрашивал, кто возместит ущерб.

«Да я отдам вам деньги! Вам три минуты что ли жалко, чтобы мы с людьми пофотографировались? Серьезно? – отвечал Маврин, переходя на крик. – Вы такие нормальные, старперы, стоите. Люди пришли посмотреть, а больше они сюда не придут, потому что вы своим поведением… Да вам-то и не надо! Меньше работать, а бабки те же идут, да? [В ответ на реплику сотрудника, ее не слышно] В смысле? Да это вы ####### [зря говорите] тут, а я фоткался!»

Полиция обращалась с Мавриным жестко. На кадрах, которые в телеграм-канале выложил игрок «Амкала» Дмитрий Егоров, видно, как пятеро полицейских на кромке поля находятся рядом с Мавриным, один из них валит Василия на землю, одновременно с этим слышны слова «Я иду с вами, вы что делаете!». Это происходило уже после задержания, когда игрока выводили из манежа.

На другом видео – сцена на улице рядом с машиной полиции. Игроки «Амкала», находящиеся за кадром, пытаются зафиксировать номера полицейских жетонов, сотрудник полиции отгоняет их со словами «В сторону! На пять метров в сторону от машины! От машины в сторону – последний раз предупреждаю!», держась за кобуру с пистолетом.

«Стрелять по нам будете? Смешно?», – слышен голос из-за кадра и затем еще раз уже громче. – «Ты стрелять что ли будешь по нам?»

Александр Головин связался с тремя игроками «Амкала», чтобы выяснить детали случившегося.

Дмитрий Егоров – о дружественной атмосфере, появлении полиции и тотальном шоке

– На матч собрался полный зал – несколько тысяч человек, солд-аут. В городе давно такого не было. В основном все болели за «Амкал», получился офигенный матч, все рады. Очень дружественная атмосфера, много детей с плакатами, все просили расписаться. Мы поделились на четыре группы, каждый забрал себе определенное пространство и пошел расписываться. Остались по последнего, не кинешь же детей.

Вдруг появились стюарды. Я нормально попросил: «Чуваки, нам осталось минуты три-четыре. Мы дораспишемся – и уйдем». Маврин, как я потом увидел на видео, тоже так говорил: «Дайте мне три минуты, какая вам разница? Мы приезжаем один раз, для детей это важно».

Потом мы ушли в раздевалку, и к нам пришла полиция. Пришла за Мавриным, чтобы задержать его за нецензурную лексику. Он ответил, что протокол можно составить на месте. Но они прямо в носках стали его куда-то отводить: «Поехали».

Зачем-то пробили его фамилию по базам, заставили переодеться – он прямо голый перед ним стоял, и увели.

Дальше болельщики начали присылать видосы, как его бьют, а он говорит: «Я иду с вами, не надо бить». Потом ребята вышли на улицу, чтобы посмотреть, что происходит, постоять рядом с машиной, но вышел полицейский, схватился за кобуру и стоял с рукой на ней все оставшееся время.

Мы просто в тотальном шоке. Непонятно: из-за чего, за что и как. Какая-то дичь. Дети тоже в шоке, потому что Маврин – их любимчик. В голосовании за лучшего игрока «Амкала» у меня в телеге он на первом месте.

Федор Маслов – о наручниках, бездействии организаторов и самом активном полицейском

– На трибуны пришли три тысячи человек. После матча мы, конечно, хотели уделить всем как можно больше внимания, ходили по кругу и со всеми фоткались. В какой-то момент к нам начали подходить полицейские и говорить: «Так и так, надо сворачиваться. Давайте, все». Какой-то чувак даже обещал на Спирякова составить протокол.

– Полиция на матчах «Амкала» – это обычная ситуация, она всегда есть?

– Честно, я даже не в курсе. Возможно, да – но ни разу не случалось, чтобы они к нам подходили. А здесь ко мне тоже подошел полицейский и сказал: «Давайте, уходите» – «Хорошо, мы только дофоткаемся». Через несколько минут я ушел в раздевалку.

– Что в этот момент случилось у Васи?

– Не знаю, потому что ушел с поля. А дальше мы все увидели, как полиция пришла к раздевалке и начала обрабатывать Васю: говорить, что ему надо проехать с ними. Как я понимаю, ему предъявили статью «мелкое хулиганство». Причем сотрудникам предложили составить протокол на месте, они ответили: «Мы не будем. Если что, потом можете составить на нас жалобу». Но в целом общались они нормально.

– Сколько их было?

– Трое-четверо. Мы сняли их на видео.

Плохо, что среди амкаловцев нет никого, кто знает законы. Как могли, так и общались. Могли бы немного их осадить: сказать, например – «Вы должны представиться, предъявить видеодоказательства». Но такого с нашей стороны не было, поэтому в один момент они сказали: «Он едет с нами».

Вася отказывался, в какой-то момент его начали толкать. Взяли за две руки и стали выводить. Он был в форме, сказал: «Дайте я хотя бы переоденусь».

– Есть версия, что его толкал сотрудник без видеорегистрастора. У остальных регистраторы были.

– Да, один полицейский был самым активным. Остальные стояли в сторонке как бы подхвате. По поводу регистратора не скажу – даже не знаю, как он выглядит.

Что меня удивляет: хотелось бы, чтобы принимающая сторона в такой ситуации пришла на помощь. Но, к сожалению, никто из организаторов так и не появился. В итоге Васю увели. Мы проводили его аплодисментами и песней «Run, Вася, Run».

Что было потом – не знаю. Как мне сказали, его начали уводить в наручниках. Возможно, до этого было много народу и камер, поэтому общение шло спокойнее. А потом, может, и Вася сказал что-то лишнее или сделал что-то, что могли расценить как сопротивление. Но этого я не знаю, только предположение. Факт – от человека, который оказался рядом и снял видео – в другом: Васю скрутили и надели наручники.

– Есть объяснение, почему все произошло?

– Вообще без понятия. После нас в манеже не было никаких матчей, ничего. Мы никому не мешали.

Свежий пример из Красноярска [где «Амкал» играл с «Енисеем»-2 за день до]: после нас, наоборот, начинались тренировки, поэтому нас сразу предупредили, что надо быстро покинуть манеж. Мы по возможности постарались обойти людей, через какое-то время стюарды спокойно попросили зрителей покинуть трибуны. Зрителей становилось все меньше, мы все понимали и тоже уходили – никаких конфликтов. И тем более никогда к нам не выходила полиция. Всегда все происходит спокойно и по-человечески.

Евгений Спиряков – об угрозах протокола за мат и разрешении подобных ситуаций раньше

– После матча ко мне подошел полицейский и сказал, чтобы мы уходили. Я ответил: «Мы же просто фотографируемся» – «Я понимаю, но нам надо всех выгонять, потому что время подошло» – «Но мы не можем всех детей выгнать. Они к нам подходят, чтобы сфотографироваться» – «Я еще раз вам говорю: я должен всех выгнать. Если вы не уйдете, нам придется принимать меры».

– Какие меры?

– Я тоже спросил об этом. Он сказал, что выпишет протокол об административном правонарушении за то, что я якобы ругался матом в общественном месте. На это я ответил, что понимаю его работу и что он тоже заложник ситуации из-за новосибирских организаторов. Они не организовали централизованный фотосет, из-за этого пришлось его проводить хаотично на трибунах.

С полицейским мы не конфликтовали, нормально пообщались, хотя он и говорил про протокол. Кстати, когда я спросил причину, он еще выдал такую фразу: «Как мне с вами тогда общаться?» Я сказал: «Как обычно: вежливо, на «вы» и с уважением» – «Но если вы не понимаете?»

Так что первым, на кого хотели составить протокол, был я.

– Почему полиция так активно прогоняла вас из манежа?

– Насколько я видел на видео, организатор говорил Васе, что этот манеж платный, что время аренды закончилось. Когда он попросил еще несколько минут, они начали говорить «ну давай деньги». Через какое-то время полицейские начали действовать более грубо. Пришли к нам в раздевалку, увели Маврина, надели на него наручники, потянулись к кобуре, когда мы стояли у их автомобиля.

– Вы объясняли, что протокол можно составить на месте?

– Да, но они ответили, что надо ехать в отделение. Причем не сказали даже, в какое именно – просто увезли в никуда.

Почему, с чего такая принципиальность? Полицейскому важно обозначить, что перед ним стоит задача нас выгнать и что у него есть полномочия нас задерживать. По общению с полицейским я убедился в его уверенности: он считал, что у него есть все права на задержание.

Но что непонятно: за что нам угрожать? Мы ведь просто фотографировались. И еще странно, что нас не поддержали организаторы. Почему они не сказали: «Ребят, дайте им время»? На этом бы все закончилось. Но я не видел организаторов с того момента, как появились полицейские.

– В других городах у вас были похожие проблемы?

– Через какое-то время после матча нам обычно говорили, что аренда окончена. Такое происходило во многих городах, но до полиции ни разу не доходило. Как минимум фотографироваться нам разрешали. Конечно, мы могли бы спокойно уходить сразу после финального свистка, но как отказать детям, если на нас пришли три тысячи человек? Как отказать, если человек смотрит мне в глаза и говорит: «Женя, ты самый лучший! Можно, пожалуйста, сфотографироваться?»

Что я делаю не так? Что в этом плохого?

– Возможно, полиция решила, что ничего, а у вас просто закончилось время.

– Так если бы мы заранее знали, что у нас есть 10-20 минут, мы бы все поняли. Но вместо этого просто пришла полиция и начала нас разгонять. Такого не помню ни в одном городе. Обычно подходят стюарды и напоминают про время, а тут сразу полиция с угрозами. Причем с нашей стороны все было тихо и спокойно.

Фото: instagram.com/mavrinfootballcoach; instagram.com/sd_crown; vk.com/german_el_classico