  • Мостовой о поездках советских футболистов за границу: «Покупали яркие вещи, чтобы в Москве отличаться от общей массы черно-коричневого цвета»
Мостовой: первая поездка за границу – Гвинея-Бисау.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о первой поездке за границу. 

«Вы знаете, первая поездка за границу, это у меня была, по-моему, с «Красной Пресней». Это в 85-м я закончил, в 86-м, да. Первая поездка была. Мы куда-то в Африку. Это ужасно. Это что-то с чем-то, но для меня это…

Мы несколько раз с Олегом Ивановичем (Романцевым – Спортс’‘), когда встречаемся где-то, мы вспоминаем эту поездку. Это первая была Гвинея-Бисау. Такая страна, я не знаю, кто-то слышал, слышали вы такую страну. Есть Гвинея, а есть такая Гвинея-Бисау. Это она запомнилась, представляете, сколько лет прошло. Это, по-моему, она входит, второе место вообще занимает по уровню, снизу по уровню жизни на тот момент в Африке». 

О том, как советские футболисты ездили за границу за одеждой

«Денег же было немного. Суточные какие-то выдавали по тем временам. Мы старались купить себе какие-то вещи, чтобы хотя бы приехать в Москву и отличаться от общей массы черно-коричневого цвета.

Мы, конечно, покупали себе какие-то яркие куртки, яркие шапки. Что можно было, на что у нас денег хватало. Все у нас уходило на вещи», – сказал Мостовой.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RTVI
Гвинея Бисау это не Гвинея. А Гвинея какая? Экваториальная? Негеографический человек)
В географии всё давно уже открыто!!!!
Кто эту фигню "внедрил" про "черно-коричневую массу"??? У нас в Свердловске вполне себе нормально одевались и в 70-е и в 80-е.
В цехах и у мартенов, конечно, в клеши и рубахи с петухами не рядились..., ну а на улицах, в парках и т.п. вполне нарядненький народ фланировал...
Царь до поездки в Африку в 86-м ходил в ватнике и калошах, по-видимому. Бедняга!
Есть же видео, на которых можно увидеть что в СССР много людей одетых ярко, стильно и красиво. В основном молодежь, потому что молодые во все времена хотят выделиться. А так большинство и сейчас ходит в максимально практичной и неброской одежде, это просто удобнее. И так не только у нас.

А царь тогда молодой был, вот ему и казалось, что они яркие с пацанами, а все эти "старики" вокруг тухлые)
Если по существу то не хочется жить как Александр Мостовой когда ты живешь прошлыми воспоминаниями, хочется пожелать Александру найти себя, его футбольный опыт может быть востребован, например в детских академиях, а там как пойдет.
Удачи!
Вряд ли. Он будет как сейчас Пономаренко, а до этого усопший Рейнгольд. Травить байки до гробовой доски.
Не для того он 30 лет в футбол играл, чтобы каких-то детей тренировать, которые даже не прожили 30 лет.)
Не далеко ушли
..б..слов нет. Покупать разноцветное барахло это они могли, а пошить себе что то яркое в ателье - нет. Да полстраны в ателье обшивалась, хотели бы - ходили во всем разноцветном. Жаль, сегодня слово "радуга" испоганили, уже не применить
Карту купи, лапоть! (с)
Может кто слышал, но оказывается даже Гвиней и тех несколько. Специально народ запутывают
Первый абзац прочитал и сложилось впечатление что у Мостового деменция. Ну полный швах. Совсем уже нормально говорить не в состоянии.
Б/-рыга он и в Африке -Б/-рыга!
Барыга - это вообще суть человеческого существования. Твой начальник тоже покупает твое время и продаёт его результаты втридорога третьим лицам. Это точно такое же купи-продай по своей сути, как и перепродажа курток.
А отличался Александр от "общей массы черно-коричневого цвета" тем, что не мыл голову...
