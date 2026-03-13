  • Гвардиола – лучший тренер АПЛ в феврале. Пеп выиграл 4 матча из 5 с «Ман Сити» и опередил Кэррика, Слота и Эндрюса
Гвардиола – лучший тренер АПЛ в феврале. Пеп выиграл 4 матча из 5 с «Ман Сити» и опередил Кэррика, Слота и Эндрюса

Гвардиола – тренер февраля в Премьер-лиге.

Пеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в феврале.

«Манчестер Сити» под руководством 55-летнего специалиста завершил февраль без поражений, выиграв четыре матча и один раз сыграв вничью.

Испанец обошел в голосовании Кита Эндрюса («Брентфорд»), Майкла КэррикаМанчестер Юнайтед») и Арне СлотаЛиверпуль»).

Отметим, что Пеп в 12-й раз получил приз тренеру месяца в Премьер-лиге и обошел Дэвида Мойеса (11). Больше наград только у Арсена Венгера (15) и Алекса Фергюсона (27).

Семеньо – лучший игрок АПЛ в феврале. Вингер «Ман Сити» обошел Дьокереша, Шешко, ван Дейка, О’Райли и Уаттара

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
Пеп хорош, перспективный тренер, навязал борьбу Кэррику
Ответ Son Of Kick
Пеп хорош, перспективный тренер, навязал борьбу Кэррику
🤣
Обокрали Кэррика.
Пеп красавчик, но что-то второй сезон подряд уже идёт не так, проигрыш кризисному Реалу особый звоночек, возможно пора сменить обстановку и дать себе новый вызов!

P.S. Моё мнение с дивана, не навязываю его никому и уж, тем более, не указываю второму после САФа, как строить свою карьеру!
Ответ ser91337
Пеп красавчик, но что-то второй сезон подряд уже идёт не так, проигрыш кризисному Реалу особый звоночек, возможно пора сменить обстановку и дать себе новый вызов! P.S. Моё мнение с дивана, не навязываю его никому и уж, тем более, не указываю второму после САФа, как строить свою карьеру!
То, что сейчас происходит с МанСити, и есть новый вызов для Гвардиолы.
Ответ ser91337
Пеп красавчик, но что-то второй сезон подряд уже идёт не так, проигрыш кризисному Реалу особый звоночек, возможно пора сменить обстановку и дать себе новый вызов! P.S. Моё мнение с дивана, не навязываю его никому и уж, тем более, не указываю второму после САФа, как строить свою карьеру!
Сити за последние 3 года так и не смог решить проблему отсутствия сильного центра поля, который ранее определял игру и доминирование команды. Замену Родри, Де Бройне и Гюндогану так и не организовали. Нико, Рейндерс и Фоден это несерьезно
В АПЛ ты Лев Толстой, а с Реалом ...
Ответ akutashi
В АПЛ ты Лев Толстой, а с Реалом ...
Помнятся его матчи с реалом в лол лиге))
Или там судейство было?
Внутри АПЛ может быть.
Пыпа за только начавшийся 2026:
- Не смог обыграть временного тренера Челси, с опытом 0 игр
- Проиграл Каррику, который до этого только Миддлсбро тренировал
- Проиграл Арбелоа, у которого опыта главным тоже два месяца.

Гений! Срочно ему титул лучшего тренера в истории и два мильярда на трансферы!
Ответ Ale88io
Пыпа за только начавшийся 2026: - Не смог обыграть временного тренера Челси, с опытом 0 игр - Проиграл Каррику, который до этого только Миддлсбро тренировал - Проиграл Арбелоа, у которого опыта главным тоже два месяца. Гений! Срочно ему титул лучшего тренера в истории и два мильярда на трансферы!
Новый тренер челси - 5 лет тренерства и 0 титулов
Кэррик-ноль титулов
Арбелоа-тренер, игр вообще меньше чем у гвардиолы с одним реалом только
Ответ Сергей Железняков
Новый тренер челси - 5 лет тренерства и 0 титулов Кэррик-ноль титулов Арбелоа-тренер, игр вообще меньше чем у гвардиолы с одним реалом только
И все они по очереди присели на лицо лысому гению!
последняя награда его в АПЛ, пора уходить пока окончательно не испортил наследие как Моуриньо
Мадрид показал ценность лучшего😁😁😁
За выслугу лет, а так бы Кэррик получил.
