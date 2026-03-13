Гвардиола – лучший тренер АПЛ в феврале. Пеп выиграл 4 матча из 5 с «Ман Сити» и опередил Кэррика, Слота и Эндрюса
«Манчестер Сити» под руководством 55-летнего специалиста завершил февраль без поражений, выиграв четыре матча и один раз сыграв вничью.
Испанец обошел в голосовании Кита Эндрюса («Брентфорд»), Майкла Кэррика («Манчестер Юнайтед») и Арне Слота («Ливерпуль»).
Отметим, что Пеп в 12-й раз получил приз тренеру месяца в Премьер-лиге и обошел Дэвида Мойеса (11). Больше наград только у Арсена Венгера (15) и Алекса Фергюсона (27).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
P.S. Моё мнение с дивана, не навязываю его никому и уж, тем более, не указываю второму после САФа, как строить свою карьеру!
Или там судейство было?
- Не смог обыграть временного тренера Челси, с опытом 0 игр
- Проиграл Каррику, который до этого только Миддлсбро тренировал
- Проиграл Арбелоа, у которого опыта главным тоже два месяца.
Гений! Срочно ему титул лучшего тренера в истории и два мильярда на трансферы!
Кэррик-ноль титулов
Арбелоа-тренер, игр вообще меньше чем у гвардиолы с одним реалом только