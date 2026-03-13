Гвардиола – лучший тренер АПЛ в феврале. Пеп выиграл 4 матча из 5 с «Ман Сити» и опередил Кэррика, Слота и Эндрюса

Гвардиола – тренер февраля в Премьер-лиге.

«Манчестер Сити » под руководством 55-летнего специалиста завершил февраль без поражений, выиграв четыре матча и один раз сыграв вничью.

Испанец обошел в голосовании Кита Эндрюса («Брентфорд»), Майкла Кэррика («Манчестер Юнайтед ») и Арне Слота («Ливерпуль »).

Отметим, что Пеп в 12-й раз получил приз тренеру месяца в Премьер-лиге и обошел Дэвида Мойеса (11). Больше наград только у Арсена Венгера (15) и Алекса Фергюсона (27).

