  Арбелоа о Мбаппе: «Против «Эльче» Килиана не будет, хочу, чтобы он поехал в Манчестер. Решим в воскресенье, но я уверен, что все будет хорошо»
Арбелоа о Мбаппе: «Против «Эльче» Килиана не будет, хочу, чтобы он поехал в Манчестер. Решим в воскресенье, но я уверен, что все будет хорошо»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о состоянии Килиана Мбаппе.

Нападающий «сливочных» не играет с 21 февраля из-за травмы левого колена.

Завтра «Мадрид» примет «Эльче» в 28-м туре Ла Лиги, а во вторник сыграет на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 3:0).

«Я хочу, чтобы он смог поехать в Манчестер, посмотрим, как он себя будет чувствовать. Решение примем в воскресенье.

Ему с каждым днем ​​становится лучше, восстановление идет именно так, как мы и ожидали.

Мы разработали план, все зависит от его прогресса, но я вижу, что у него все будет хорошо. Завтра его с нами не будет, но я уверен, что он поедет в Манчестер. Надеюсь, он сможет, а потом посмотрим насчет сборной Франции», – сказал Арбелоа.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
В Манчестер к Кэррику, настоящему тренеру.
