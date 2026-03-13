  • Левандовски о класико в финале ЛЧ: «Это был бы один из лучших матчей в истории, чего еще никогда не случалось. Для болельщиков всего мира это было бы захватывающе»
Левандовски о класико в финале ЛЧ: «Это был бы один из лучших матчей в истории, чего еще никогда не случалось. Для болельщиков всего мира это было бы захватывающе»

Левандовски о класико в финале ЛЧ: это был бы один из лучших матчей в истории.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о возможном финале Лиги чемпионов с «Реалом». 

«Для всего мира и для болельщиков это был бы захватывающий матч. Финал «Барселона» – «Реал Мадрид» стал бы одной из лучших игр в истории.

Это было бы то, чего еще никогда не случалось, и это было бы нечто прекрасное», – заявил Левандовски в интервью Ромарио. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Я, как нейтральный болельщик , скажу так , не уперся мне такой финал - валяния , провокации , и матч без таких игроков как Месси и Роналду,я Эль Классико то редко смотрю , еще не хватало такой финал ЛЧ . Если честно вообще не охота смотреть матчи с Винициусом , не помню чтобы один какой то игрок так люто бесил
Я, как нейтральный болельщик , скажу так , не уперся мне такой финал - валяния , провокации , и матч без таких игроков как Месси и Роналду,я Эль Классико то редко смотрю , еще не хватало такой финал ЛЧ . Если честно вообще не охота смотреть матчи с Винициусом , не помню чтобы один какой то игрок так люто бесил
Бастони: подержите мое пиво
Бастони: подержите мое пиво
Матерацци: сынок, отдохни)
вы сначала Ньюкасл пройдите
финалисты
вы сначала Ньюкасл пройдите финалисты
Есть еще недалекие, которые верят, что Касл может пройти Барсу.
Есть еще недалекие, которые верят, что Касл может пройти Барсу.
есть ещё недалекие
но пофиг
Лучший финал этого года это Реал - Буде Глимт и выигрыш норвежцев под аккомпанемент слез Винни
В таких формах, что Барса, что Реал, кажется оч хардовым их проход в финал, это нужно было делать несколько лет тому назад, когда обе команды слили немецким и обломали пол мира 😁
В таких формах, что Барса, что Реал, кажется оч хардовым их проход в финал, это нужно было делать несколько лет тому назад, когда обе команды слили немецким и обломали пол мира 😁
Реал и барса должны были в 2012 году встречаться в финале лч, кто бы мог подумать тогда, что они вылетят в полуфинале, слишком мощные были и праймовые команды, все были уверены их финалу, еще в 2015 году тоже должны были встретиться, реалу совсем немного не повезло с ювентусом, одного гола не хватило в концовке. Тоже тогда реал и барса были праймовые, но уже с обновленными составами, с неймаром, хамесом, бейлом, иско, кроосом, это был бы самый лучший финал лч мне кажется в 2012 и 2015 годах, я даже не представляю что было бы там, мессиво, драки, красные карточки 100% было бы.
Хоть я и фанат Барселоны, но Милан - Ливерпуль не переплюнет ничего! Маленький я испытал эмоции, который запомнил и по сей день!
Хоть я и фанат Барселоны, но Милан - Ливерпуль не переплюнет ничего! Маленький я испытал эмоции, который запомнил и по сей день!
Хоть я и фанат Барселоны, но Милан - Ливерпуль не переплюнет ничего! Маленький я испытал эмоции, который запомнил и по сей день!
der klassiker на wembley тоже неплох был.
При всех обстоятельствах, думаю не в этом сезоне. Ни барса, ни реал до финала не доберутся.
Лучше в полуфинале, 2>1.
А финал не про это.
В этом году его не будет, поскольку Бавария уничтожит наш реал
Кто бы что не говорил, но думаю такой финал ЛЧ будет максимально крутым, жарким и интересным
Марсело о лучшем класико в карьере: «Финал Кубка Испании в 2011-м, когда Роналду забил. В эпоху доминирующей «Барсы» Гвардиолы эта победа вызывала гордость. Худшее – 0:5 на «Камп Ноу»
7 марта, 18:25
Губерниев о Сафонове: «Офигенно круто, что он вышел в основе «ПСЖ» в поединке с «Марселем»! Это противостояние по огню и ненависти превосходит даже «Реал» – «Барселона»!»
8 февраля, 21:34
Женская «Барселона» выиграла 21 из 22 матчей против «Реала», сегодня – 4:0 в Кубке. Общий счет класико – 77:10
5 февраля, 22:13
Мбаппе о том, пытался ли спасти Алонсо в финале Суперкубка: «Я должен комментировать все, что говорят французские журналисты? Тренер попросил поддержать команду, я хочу играть всегда»
19 января, 17:39
Флик о Суперкубке Испании и победах над «Реалом»: «Барсе» нужно получать удовольствие от этого. Мы выиграли первый трофей в сезоне, думаем о следующем»
14 января, 15:41
