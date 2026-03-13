Левандовски о класико в финале ЛЧ: «Это был бы один из лучших матчей в истории, чего еще никогда не случалось. Для болельщиков всего мира это было бы захватывающе»
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о возможном финале Лиги чемпионов с «Реалом».
«Для всего мира и для болельщиков это был бы захватывающий матч. Финал «Барселона» – «Реал Мадрид» стал бы одной из лучших игр в истории.
Это было бы то, чего еще никогда не случалось, и это было бы нечто прекрасное», – заявил Левандовски в интервью Ромарио.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
