Левандовски о класико в финале ЛЧ: «Это был бы один из лучших матчей в истории, чего еще никогда не случалось. Для болельщиков всего мира это было бы захватывающе»

Левандовски о класико в финале ЛЧ: это был бы один из лучших матчей в истории.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о возможном финале Лиги чемпионов с «Реалом».

«Для всего мира и для болельщиков это был бы захватывающий матч. Финал «Барселона » – «Реал Мадрид » стал бы одной из лучших игр в истории.

Это было бы то, чего еще никогда не случалось, и это было бы нечто прекрасное», – заявил Левандовски в интервью Ромарио.