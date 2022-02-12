«На 5 минут я ушел из этого мира». Эриксен готов: ничего не боится, бесконечно благодарит врачей и вспоминает тот самый аут

Невероятный.

Долгожданное возвращение Кристиана Эриксена все ближе: в конце января датчанин подписал контракт с «Брентфордом», теперь набирает форму для игры – спустя почти семь месяцев усиленной подготовки.

Кристиан дал большое интервью BBC. Мы выделили главное из его слов.

Кристиан невероятно благодарен врачам

«Сначала я хотел бы выразить благодарность.

Людям, которые находятся вокруг меня, а также моим товарищам по команде, и врачам, которые сначала сделали для меня все возможное на поле, а потом и за его пределами. Тем, кто присылал сообщения со словами поддержки для меня и моей семьи. Мне было безумно приятно видеть все эти благодарственные послания.

Я везунчик, и я признаюсь в этом . Я невероятно счастлив. Особенная благодарность людям, без которых меня могло не быть здесь.

Никогда не думал о том, что с кем-то это может произойти. Что это произойдет именно со мной. Врачи действовали очень быстро. Я просто невероятно благодарен.

Я не поменяю свой стиль игры. У меня было время на то, чтобы дисциплинированно работать, и сейчас я, возможно, даже в лучшем состоянии, чем был раньше. Но мне просто не хватает игровой практики. Не вижу причин, по которым я не смогу вернуться на свой уровень».

«На пять минут я ушел из этого мира»

«Я помню все, кроме пяти минут. Потом мне сказали, что это длилось всего пять минут, хотя все остальное я помню. Помню, как вбросили аут, мяч ударился о мое колено, а потом что-то резко произошло .

На пять минут я ушел из этого мира – до тех пор, пока мое сердце не завели.

Потом я очнулся, вокруг стояли люди, я почувствовал, как на мою грудь что-то давит, и попытался восстановить дыхание. Я открыл глаза и не очень понял, что происходит.

Тогда я даже не представлял, что случилось, я подумал: «Что-то случилось с ногами? Я сломал спину? Могу ли я поднять ногу?».

В скорой я услышал, как кто-то сказал: «Сколько он был в отключке?» И кто-то ответил: «Пять минут». Тогда я впервые услышал, что случилось».

Был морально готов к завершению карьеры

«Честно говоря, я никогда особо не отчаивался.

Я шаг за шагом следовал по плану врача, с первого прогноза до тех этапов, которые мне пришлось пройти, чтобы проверить состоятельность самого плана. Все шло медленно, но семья помогала мне. Они знали, что я хочу вернуться, но я понимал: если возникнут проблемы, придут плохие новости, я остановлюсь .

Я люблю свою семью и учитываю все то, через что они пережили в прошлом и проходят сейчас.

Это было долгое восстановление, и оно продолжается до сих пор. Изо дня в день. Кажется, момент возвращения приближается, и я терпеливо жду его. Это будет потрясающе.

Это особенная возможность для меня».

Кристиан ничего и никого не боится

«Я хотел пройти все тесты и поговорить со всеми врачами о рисках и границах допустимого.

Они сами сказали: «Да, у тебя кардиовертер-дефибриллятор, но в остальном ничего не изменилось, ты можешь продолжать нормальную жизнь. Предела нет». Это было облегчением, потому что я не хотел бы сильно рисковать.

Моя главная цель – чтобы через 30 лет происходящее со мной не повлияло на мое здоровье . Я бы уже перевернул страницу, если бы оставался серьезный риск. Чувствую себя в безопасности.

Врачи разрешили мне играть – другие причины не имеют для меня значения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brentford Football Club (@brentfordfc)

Я ничего не боюсь. Ни предстоящих испытаний, ни хулиганов на поле».

Фото: REUTERS/Paul Childs; globallookpress.com/Tomi Hanninen/Newspix24; Gettyimages.ru/Friedemann Vogel – Pool; instagram.com/chriseriksen8