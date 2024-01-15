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Мирра Андреева повторила достижение Курниковой!

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Анна Курникова Анна Курникова
Мирра Андреева Мирра Андреева
Теннис Теннис

Мирра Андреева начала Australian Open с победы – 7:5, 6:2 над Бернарндой Перой. Теперь у нее есть выигранные матчи на всех турнирах «Большого шлема». При том, что она на каждом сыграла в основной сетке всего по разу.

Первый круг в Мельбурне Андреева прошла, когда ей было 16 лет и 261 день. Она самая молодая теннисистка с победой на каждом «Шлеме» после Коко Гауфф. А среди россиянок – после Анны Курниковой.

Поэтому мы займемся любимым делом – сравнениями.

16 лет и 9 месяцев Курниковой было в марте 1998 года. И получается такая картина.

Это иллюстрирует наш любимый тезис – что Курникова была супертеннисисткой, особенно в молодости. Потому что результаты у нее были лучше, чем у Андреевой – которую никто не называет неудачницей. А еще то, что хорошие результаты в юности не гарантируют кучи титулов в будущем.

***

Во втором круге Australian Open Мирра сыграет со своей любимой теннисисткой – трехкратной финалисткой «Больших шлемов» Онс Жабер.

Удивительный удар Циципаса – с половины корта соперника пульнул вдоль сетки. Разве так можно?

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Фото: Gettyimages/Darrian Traynor, Gary M. Prior

7 комментариев
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Я то подумал она нашла себе двойника Энрике Иглесиаса и вышла замуж. А тут блин.. но всё равно молодец.
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"Она самая молодая теннисистка с победой на каждом «Шлеме» после Коко Гауфф. А среди россиянок – после Анны Курниковой."
Не очень понял эту фразу, объясните, пожалуйста.
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Представьте, чего она добьется, когда улучшит зрение! (С)
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Про "лучше результат"довольно спорное заявление, да у Курниковой были победы над топ-10, но если мы посмотрим на вторую десятку, где ожидать успеха в таком возрасте гораздо разумнее, то у Мирры преимущество 5-1 против 5-6 у Курниковой. У Ани были большие победы, но Мирра кажется более стабильной на ожидаемом уровне
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Ответ БВО
"Она самая молодая теннисистка с победой на каждом «Шлеме» после Коко Гауфф. А среди россиянок – после Анны Курниковой." Не очень понял эту фразу, объясните, пожалуйста.
Я так понял хронологически самая молодая, последний раз в таком возрасте (и моложе) была Гауфф. Это не за всю историю, а буквально за последние 3-4 года, я так понял
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