Мирра Андреева повторила достижение Курниковой!

Мирра Андреева начала Australian Open с победы – 7:5, 6:2 над Бернарндой Перой. Теперь у нее есть выигранные матчи на всех турнирах «Большого шлема». При том, что она на каждом сыграла в основной сетке всего по разу.

Первый круг в Мельбурне Андреева прошла, когда ей было 16 лет и 261 день. Она самая молодая теннисистка с победой на каждом «Шлеме» после Коко Гауфф. А среди россиянок – после Анны Курниковой.

Поэтому мы займемся любимым делом – сравнениями.

16 лет и 9 месяцев Курниковой было в марте 1998 года. И получается такая картина.

Это иллюстрирует наш любимый тезис – что Курникова была супертеннисисткой, особенно в молодости. Потому что результаты у нее были лучше, чем у Андреевой – которую никто не называет неудачницей. А еще то, что хорошие результаты в юности не гарантируют кучи титулов в будущем.

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Во втором круге Australian Open Мирра сыграет со своей любимой теннисисткой – трехкратной финалисткой «Больших шлемов» Онс Жабер.

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Фото: Gettyimages/Darrian Traynor, Gary M. Prior