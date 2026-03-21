Роддик о Мбоко: «Она выиграет «Шлем» в течение следующих двух лет»

Энди Роддик считает, что Виктория Мбоко сможет выиграть турнир «Большого шлема» до конца 2028-го.

«Мбоко выиграет турнир «Большого шлема» в течение следующих двух лет. Мне просто нужно было это озвучить. Она хорошо играет каждую неделю. Соболенко борется за титул на каждом турнире, но Мбоко пока не достигла такого уровня.

Мы можем вспомнить ее прорыв в прошлом году, травмы и то, что она порой с трудом доигрывала последние матчи – все это делало ее выступления нестабильными. В этом году она выходит минимум в четвертьфинал на каждом турнире. Она постоянно выигрывает тяжелые трехсетовые матчи, и когда начнет побеждать в двух, то станет еще сильнее. И она это сделает.

Поражение от Соболенко в Индиан-Уэллс меня совершенно не беспокоит. Мбоко просто находится в процессе роста. Она сильна физически и способна выдерживать стресс в больших матчах. Чем больше я наблюдаю, тем больше она меня впечатляет.

Ей не обязательно играть идеально, чтобы побеждать. Она умеет доходить до поздних стадий турнира, даже если не слишком хорошо играет на старте. Для молодого игрока это очень важные качества. Дайте время до конца 2028-го, но я думаю, что она выиграет турнир «Большого шлема».

Виктория Мбоко – новая звезда женского тенниса