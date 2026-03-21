  • Дрэйпер о поражении от Опелки: «Я все еще на раннем этапе возвращения после очень тяжелой травмы»
Дрэйпер о поражении от Опелки: «Я все еще на раннем этапе возвращения после очень тяжелой травмы»

Джек Дрэйпер: вернуться к соревнованиям очень тяжело.

Джек Дрэйпер рассказал о трудностях с возвращением в тур после травмы. Британец уступил Рейлли Опелке во втором раунде турнира в Майами – 6:7(3), 6:7(0).

«Это тяжелое поражение, но нужно отдать должное Рейлли – он провел отличный матч. Его подача была для меня недосягаемой. Что-то получалось, что-то – нет, но в целом у меня было не так много шансов, особенно на приеме. Но я ни разу не проиграл свою подачу, так что в этом компоненте сделал все, что мог.

Я все еще на раннем этапе возвращения после очень тяжелой травмы. Если бы мне сказали, что сыграю в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами и при этом буду чувствовать себя хорошо, я бы сразу согласился. Сезон длинный, и я понимаю, что процесс восстановления требует времени.

У людей есть мнение: когда возвращаешься, ты ментально свеж. Это не так. Когда травмирован, ты через многое проходишь, и вернуться к соревнованиям очень тяжело. Мне нужно заново набрать тот ход, который был в прошлом году.

Я всегда много работал, но, возможно, теперь нужно делать это более грамотно. Сейчас я нахожусь на другом этапе развития, и мне нужны другие вещи. Это не значит, что нужно делать меньше, а значит, что нужно работать лучше над тем, что действительно необходимо», – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Не переживай, Джек, "раз в год и палка стреляет" )
Ответ Header
Не переживай, Джек, "раз в год и палка стреляет" )
Так он и стрельнул против Джока)
Ответ Nbw77785
Так он и стрельнул против Джока)
У Джоковича "мишень на спине"
