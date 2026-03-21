Алькарас пришел на матч в Майами с сумкой с надписью: «Самый молодой в истории, выигравший все четыре»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас победил Жоао Фонсеку во втором круге «Мастерса» в Майами – 6:4, 6:4.
На матч он вышел с сумкой Nike, на которой была надпись: «Самый молодой в истории, выигравший все четыре».
В начале года испанец выиграл Australian Open и стал самым молодым теннисистом, собравшим карьерный Большой шлем.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TheTennisLetter
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Достижение историческое, но его педалирование плюсов Алькарасу не прибавляет. Лейвер, насколько знаю, не выходил с надписью "Я выиграл календарный шлем. Дважды". И Граф свой Золотой шлем не особо выставляла.
На 99% это подгон от спонсора. Называется, маркетинг. Больше хайпа-больше узнаваемость бренда.
Во времена Лэйвера и даже Граф денег в теннисе было куда как меньше, чем сейчас. Нынче всё ради маркетинга. Вряд ли Карлан сам это заказывал: ему сказали спонсоры носить - он и носит, деньгу-то хочется зашибать.
ну Алькарас должен понимать, что это произошло только благодаря Звереву !
Это произошло только благодаря самому Алькарасу, и никакие Зверевы тут не при чём.
Сделал татуировку на сумке 😄
Скромный парень Карлито)
Да уж, при наличии таких понтов хочется верить, что это останется главным его достижением.
Он уже легенда тенниса
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем