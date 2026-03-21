Алькарас пришел на матч в Майами с сумкой с надписью: «Самый молодой в истории, выигравший все четыре»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас победил Жоао Фонсеку во втором круге «Мастерса» в Майами – 6:4, 6:4.

На матч он вышел с сумкой Nike, на которой была надпись: «Самый молодой в истории, выигравший все четыре».

В начале года испанец выиграл Australian Open и стал самым молодым теннисистом, собравшим карьерный Большой шлем.

