Майами (WTA). 2-й круг. Мирра Андреева сыграет с Кесслер, Швентек – с Линетт, Эала – с Зигемунд
В Майами пройдет второй круг турнира WTA 1000.
Мирра Андреева встретится с Маккартни Кесслер во втором круге тысячника в Майами.
Третья ракетка мира Ига Швентек сыграет с Магдой Линетт.
Сетка здесь.
Miami Open
Майами, США
17 – 29 марта 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
