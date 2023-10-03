Медведев провел один из лучших матчей года и вышел в финал Пекина. Уже 8-й в сезоне
Прекрасная игра.
Во время турнира в Пекине Даниил Медведев озвучил цель – до конца карьеры он хочет выиграть все крупнейшие турниры на харде. Сейчас из 15 «Больших шлемов», итогового, «Мастерсов» и ATP 500 ему не хватает только пяти:
● Australian Open (лучший результат – финал);
● Индиан-Уэллс (финал);
● Вашингтон (финал);
● Базель (полуфинал);
● Пекин (полуфинал).
На этой неделе Медведев играет в Пекине, и теперь он в шаге от того, чтобы вычеркнуть этот турнир из списка. Обыграв Александра Зверева (6:4, 6:3), он вышел в финал.
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Медведев и Зверев – такие игроки, которых очень сложно выбить из позиции, если они ее занимают. Поэтому в их встречах очень много борьбы – в этом году они встречались уже пятый раз, и три матча получились трехсетовыми, затяжными, напряженными.
Еще в их матчах очень много разменов тяжеловесными ударами, когда они пытаются замучить друг друга и выжать ошибку или позиционное преимущество. Поэтому в их борьбе всегда важны:
1. Первый удар – подача, быстрая атака, прием. В общем то, что не позволит сопернику занять позицию на задней линии и затянуть размен.
Медведев в Пекине был в этом всем немного успешнее. Достаточно того, что все четыре брейк-пойнта он отыграл за счет подачи, не давая сопернику шансов в розыгрышах.
2. Креатив, чтобы дергать ритм или вырываться из разменов. Например, дропшоты.
Или выходы к сетке. Зверев ими пользовался чаще и был довольно успешен – сходил вперед 16 раз, выиграл там 11 очков. Но проигранные очки были очень дорогими.
Например, на сетболе в первой партии Медведев нашел волшебную обводку.
А на брейк-пойнте во втором сете Даниил прочитал короткий воллей, догнал и дообвел.
3. В позиционных схватках очень важна сбалансированная агрессия – нельзя скатываться в простое перекидывание, но и нельзя лупить так задорно, что будешь много ошибаться.
Тут Медведев, опять же, имел преимущество, которое иллюстрирует самая простая статистика – соотношение виннерсов и невынужденных ошибок. Медведев забил 20 навылет и допустил всего 13 невынужденных. У Зверева соотношение – 10 к 20.
4. Если нырять чуть глубже статистики, то бросалось в глаза то, как хорошо Медведев использовал косые удары справа. Он терпеливо обменивался, не ошибался, но, как только у него появлялся уголок, чтобы обострить и выдвинуть Зверева пошире, он им пользовался.
5. А еще Медведев включал режим стены – и было видно, насколько физически тяжело Звереву выигрывать очки. Это имело накопительный эффект – например, при 4:3 Александр сначала выиграл затяжной размен при счете 15:30, но в нем так замучился, что в следующем розыгрыше сразу ошибся с бэкхенда.
И брейк-пойнт Медведев реализовал уже упомянутой обводкой.
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После довольно неровного старта на турнире Медведев, кажется, что-то в себе переключил и вышел на запредельный уровень. Потому что по качеству полуфинал был одним из его лучших матчей если не в карьере, то в 2023-м.
А в финале – который станет для него уже восьмым в этом сезоне – ждет Карлос Алькарас или Янник Синнер. Так что сбавлять нельзя.
Сафин – один из двух игроков, которые ведут 2:0 в личке с Джоковичем. Второго вы точно не назовете
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Фото: eastnews.ru/Andy Wong
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