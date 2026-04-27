Синнер об игроках 2006 года рождения: «Очень интересное поколение, все ребята очень сильные»

Синнер похвалил Ходара: у него большое будущее, и он уже это показывает.

Первая ракетка мира Янник Синнер высказался о потенциале 19-летнего Рафаэля Ходара

В Мадриде испанец впервые обыграл соперника из топ-10 и прошел в 1/8 финала «Мастерса».

– В субботу вас заметили на тренировке рядом с кортом Ходара, а также вы смотрели его матч [с Де Минауром]. Что думаете о его игре? Многие говорят, что его стиль похож на ваш.

– Да, он очень-очень талантливый игрок. Сегодня он разминался с Николаем [Будковым Кьером] из Норвегии. Это вообще очень интересное поколение – ребята 2006 года: Жоао [Фонсека], Ходар, Николай, [Рей] Сакамото. Все очень сильные, действительно мощный год.

Ходар очень чисто бьет по мячу и легко развивает мощь. Это даже слышно по звуку – когда он попадает по мячу, звук от ракетки очень хороший.

Он очень талантлив. У него большое будущее, и он уже это показывает. Мне нравится его характер – он довольно спокойный. Лично мы не знакомы, но он выглядит очень скромным. В общем, это очень сильный игрок, и я желаю ему только всего наилучшего, – сказал Синнер на пресс-конференции.

