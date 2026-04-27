Бублик показал награду за дебют в топ-10 и пошутил: «Говорят тоже че то могу»

Александр Бублик показал награду от ATP за попадание в топ-10 мирового рейтинга.

«Говорят тоже че то могу», – написал Бублик (орфография и пунктуация автора сохранены).

Казахстанец дебютировал в десятке в январе после победы на турнире в Гонконге. Сейчас он занимает 11-ю строчку рейтинга.

В Мадриде Бублик проиграл Стефаносу Циципасу во втором круге (2:6, 5:7).

