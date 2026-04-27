Ходар после победы над Фонсекой: «Он очень молод и уже сейчас очень силен»

Рафаэль Ходар прокомментировал победу над Жоао Фонсекой в третьем круге турнира в Мадриде – 7:6(4), 4:6, 6:1.

19-летний испанец впервые дошел до 1/8 финала «Мастерса».

– Это был очень тяжелый матч. С Жоао всегда неудобно играть. В таких матчах все решают мельчайшие детали и отдельные розыгрыши. Думаю, сегодня в ключевые моменты я сработал хорошо и старался играть в свой теннис.

Также хочу поздравить его с этим матчем и сезоном в целом – он проводит невероятный год. Очень рад победе. Двигаемся дальше.

– Многие ждут ваше противостояние, ведь вам обоим по 19 лет и вас считают большими талантами. Это начало большого будущего соперничества?

– Я уверен, что он добьется больших успехов. Он очень молод и уже сейчас очень силен. Желаю ему удачи в оставшейся части сезона и всей карьере. Я доволен своим сегодняшним уровнем. Постараюсь хорошо восстановиться и сосредоточиться на следующем матче, – сказал Ходар в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал Ходар сыграет с Витом Копршивой .