Ходар после победы над Фонсекой: «Он очень молод и уже сейчас очень силен»

Рафаэль Ходар прокомментировал победу над Жоао Фонсекой в третьем круге турнира в Мадриде – 7:6(4), 4:6, 6:1.

19-летний испанец впервые дошел до 1/8 финала «Мастерса».

– Это был очень тяжелый матч. С Жоао всегда неудобно играть. В таких матчах все решают мельчайшие детали и отдельные розыгрыши. Думаю, сегодня в ключевые моменты я сработал хорошо и старался играть в свой теннис.

Также хочу поздравить его с этим матчем и сезоном в целом – он проводит невероятный год. Очень рад победе. Двигаемся дальше.

– Многие ждут ваше противостояние, ведь вам обоим по 19 лет и вас считают большими талантами. Это начало большого будущего соперничества?

– Я уверен, что он добьется больших успехов. Он очень молод и уже сейчас очень силен. Желаю ему удачи в оставшейся части сезона и всей карьере. Я доволен своим сегодняшним уровнем. Постараюсь хорошо восстановиться и сосредоточиться на следующем матче, – сказал Ходар в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал Ходар сыграет с Витом Копршивой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Судя по названию статьи, Ходар - дед))).
Ходар моложе на 27 дней, провокатор, однозначно!
От одногодки такое😁Вот это удар по эго бразильцу, а оно у него немалое)
Наверное они..
посмотрим как сложатся их карьеры, по юниорам они оба брали ЮС Опен, но сейчас юниорский шлем это как черная метка. Последний, кто брал юниорский и взрослый шлем это Маррей аж в 2004м
а Чилич например. 2005-й/2014-й
забыл про него, но все равно это было давно и один из самых рандомных шлемов в истории) Чилич один из главных везунчиков в АТП туре
Все пиарят Фонсеку уже второй год, но ничем не выделился пока, даже игроков топ 10 не обыгрывает. И тут появляется Рафа Ходар, и обыгрывает раз за разом сильных игроков и еще распиаренного Фонсеку. Надеюсь он дабьется большего. Родился второй король грунта из Испании!
Ходар сильнее распаренного Фонсеки
Доказал на деле
С высоты прожитых лет, так сказать, заявил))
Гожий троллинг
