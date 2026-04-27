  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мадрид (ATP). Медведев, Синнер, Зверев, Рууд, Циципас, Коболли вышли в 4-й круг, Хачанов, Оже-Альяссим выбыли
181

В Мадриде прошел третий круг «Мастерса».

Янник Синнер обыграл Элмера Моллера в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

Даниил Медведев победил Николая Будкова Кьера.

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

22 апреля – 3 мая 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoMutua Madrid Open
результаты
logoATP
181 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ожидание: брутальный хам Бублик едкими подколками ломает нежную психику Степана
Реальность: жесткий теннисист Степан брутальным теннисом ломает нежный теннис Бублика
Милота дня: тренер Бублика в полном одиночестве в пустом тренажерном зале, не сняв капюшон и кепку, досматривает матч после того, как теннисист сначала его "отругал", а потом попросил покинуть трибуны.

Артем Супрунов сидел там точно в такой же позе и с точно таким же видом, как обычно бывает, когда он сидит в ложе игрока
Фонсека- Ходар.очень интересная вывеска матча.очень
Даню с победой. Николай конечно пока ещë сырой. Но в топ-50 по идее вырасти должен.
Стёпе бы еще пару матчей выиграть для уверенности.
Даже нынешнее 75ое место - очень грустное.
Алькарас до сих пор не проигрывает соперникам младше себя, а Фонсека уже влетел!
Даню с уверенной победой в двух сетах и выходом в 4-й круг " Мастерса" !
Рууд в какой то бешеной форме и теннис показывает такой же!! Вообще интересные вывески могли бы получиться, не знаю как по сетке дальше, но есть Синнер, Жодар, Рууд, Музетти, которые показывают отличный теннис на грунте именно здесь и сейчас, охх есть еще Зверев и Фис, тоже могут сотворить ) следующим эшелонном Франсиско, Степа и Даня…. Есть потенциально очень крутые вывески, я прям очень очень жду…. На моей памяти один из самых интересных мастерсов, да простят меня фанаты Алькараса ))
Ответ Tango442
А че Жодар, сразу бы уж Жопар 😂
Ответ Наглая Кайса
Жибер)
Вывеска ЧФ Синнер - Ходар Медведев - Зверев
станет украшением турнира
Синнер скучный очень, не могу смотреть как робот играет
Ответ Skip
Я даже на разминку Фиса переключила чем на матч Синнера смотреть :)
Ответ cosset
Обычная реакция глора когда видит как основной соперника его кумира спокойно и без шансов разносит тур)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
