Борьба с ископаемым топливом.

В первом полуфинале US Open Коко Гауфф и Каролина Мухова показывали довольно посредственный теннис, американка вела 6:4, 1:0 – и вдруг перед подачей Муховой с трибун раздались крики.

Выяснилось, что на верхних ярусах стадиона Артура Эша появились три активиста в футболках с надписями про ископаемое топливо. Они выступали против изменения климата, кричали и требовали, чтобы такое топливо запретили.

Охрана сначала пыталась вежливо их утихомирить.

А болельщики скандировали: «Выгнать их!»

С девушкой и парнем в белом так и поступили. А вот с мужчиной в сером возникли проблемы.

Как позже выяснилось, он приклеил ноги к полу. Поэтому охрана ничего не могла с ним сделать – пришлось вызывать полицию.

Его окружили полицейские.

А на трибунах, как пишут в соцсетях, женщины обсуждали, что такой мощный клей точно не может быть полезен для окружающей среды.

Примерно через 40 минут после начала акции мужчину все же вывели.

Но он все же оставил после себя след.

Теннисистки на это время ушли в подтрибунное помещение. Гауфф спокойно и с улыбкой общалась с командой.

А Муховой сделали массаж.

В целом перерыв в матче составил около 50 минут.

Для тенниса это уже далеко не первый протест против изменения климата. На Кубке Лэйвера в прошлом году активист выбежал на корт и пытался поджечь себя, на «Ролан Гаррос» девушка за шею приковывала себя к сетке, а на «Уимблдоне» в этом году в двух матчах подряд на корт выбегали люди и рассыпали конфетти.

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