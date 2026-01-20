Australian Open. Калинская, Рыбакина, Киз, Бенчич, Осака вышли во 2-й круг, Самсонова, Касаткина, Фернандес выбыли
В Мельбурне завершился первый круг женской сетки Australian Open.
В первом круге Australian Open Людмила Самсонова уступила Лауре Зигемунд, Анна Калинская прошла Сонай Картал.
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Кайю Юван, двукратная чемпионка Наоми Осака – Антонию Ружич.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
