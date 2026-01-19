Рууд снимется с Australian Open, если его жена начнет рожать: «Жизнь – это больше, чем теннис»

Рууд: мы с женой сразу договорились: как только начнутся роды, я лечу домой.

13-я ракетка мира Каспер Рууд заявил, что может в любой момент сняться с Australian Open из-за рождения ребенка. Его жена Мария Галлигани в январе должна родить дочь.

«Мария сейчас дома, готовится к родам. Телефон у меня включен постоянно: если она позвонит и начнутся схватки, на следующий день меня уже здесь не будет. Жизнь – это больше, чем теннис».

По его словам, предполагаемая дата родов приходится на конец турнира, но ребенок может появиться на свет в любой момент.

«Мы сразу договорились: как только начнутся роды, я лечу домой. Перелет неблизкий, так что надеюсь, что все случится по плану и я смогу быть рядом в этот момент», – сказал норвежец после выхода во второй круг.

В следующем матче Рууд должен сыграть с Хауме Муньяром .

