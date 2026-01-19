Надаль и Барти примут участие в «Вечере легенд» на Australain Open, который пройдет 1 февраля

Рафаэль Надаль и Эшли Барти примут участие в «Вечере легенд» на Australian Open. Он 1 февраля перед мужским финалом.

Надаль – двукратный чемпион турнира (2009, 2022), Барти выиграла титул в 2022-м.

Ранее Роджер Федерер, Андре Агасси и Барти появились на церемонии открытия турнира.