Australian Open. Хачанов, Синнер, Музетти, Фриц, Шелтон, Циципас вышли во 2-й круг, Фонсека, Монфис, Димитров выбыли
В Мельбурне завершился первый круг мужской сетки Australian Open.
Карен Хачанов обыграл Алекса Микельсена в первом круге Australian Open.
Действующий чемпион Янник Синнер прошел Юго Гастона.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
