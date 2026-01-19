Касаткина о том, что Потапова скопировала ее пост о смене гражданства: «Если для нее сделать стейтмент – это как поставить галочку, то окей»

Касаткина считала на то, что Потапова скопировала ее пост о смене гражданства.

Дарья Касаткина отреагировала на то, что Анастасия Потапова скопировала ее пост о смене спортивного гражданства.

Напомним, при переходе под флаг Австрии Потапова опубликовала сообщение Касаткиной, изменив только страну. Она заявила , что она «не видит в этом никакой проблемы».

– Ты видела, как Настя Потапова объявила о смене [гражданства] в социальных сетях?

– Все видели.

– Ты считаешь, что она реально скопировала твой пост?

– Ну... Он скопирован, очевидно! (смеется) Я не знаю уже, это была она или ее менеджер, но очевидно, что он скопирован – поменяли только названия стран.

Мы же просто в Брисбене первый круг играли друг против друга. И как-то было бы немножко странно практически перед матчем подойти, начать это все обсуждать. А потом уже как-то момент прошел, и я уже отпустила эту ситуацию.

Но в моменте я такая... (разводит руками) Стейтмент [пост с объявлением] можно придумать самому, мне кажется... Плюс такая ситуация – не с турнира снимаешься, когда у всех одинаковые стейтменты. Это серьезный шаг.

Я подошла к этому по-другому, потому что для меня это была важная история. Если ей нормально и для нее сделать стейтмент – это как поставить галочку, то окей.

– Не от души как будто бы.

– Ну не от души, конечно (смеется). Если ей настолько понравился мой стейтмент, ну... Ладно, хорошо (улыбается), – сказала представительница Австралии в интеврью First&Red.