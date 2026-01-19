  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Касаткина о том, что Потапова скопировала ее пост о смене гражданства: «Если для нее сделать стейтмент – это как поставить галочку, то окей»
17

Касаткина о том, что Потапова скопировала ее пост о смене гражданства: «Если для нее сделать стейтмент – это как поставить галочку, то окей»

Касаткина считала на то, что Потапова скопировала ее пост о смене гражданства.

Дарья Касаткина отреагировала на то, что Анастасия Потапова скопировала ее пост о смене спортивного гражданства.

Напомним, при переходе под флаг Австрии Потапова опубликовала сообщение Касаткиной, изменив только страну. Она заявила, что она «не видит в этом никакой проблемы».

– Ты видела, как Настя Потапова объявила о смене [гражданства] в социальных сетях?

– Все видели.

– Ты считаешь, что она реально скопировала твой пост?

– Ну... Он скопирован, очевидно! (смеется) Я не знаю уже, это была она или ее менеджер, но очевидно, что он скопирован – поменяли только названия стран.

Мы же просто в Брисбене первый круг играли друг против друга. И как-то было бы немножко странно практически перед матчем подойти, начать это все обсуждать. А потом уже как-то момент прошел, и я уже отпустила эту ситуацию.

Но в моменте я такая... (разводит руками) Стейтмент [пост с объявлением] можно придумать самому, мне кажется... Плюс такая ситуация – не с турнира снимаешься, когда у всех одинаковые стейтменты. Это серьезный шаг.

Я подошла к этому по-другому, потому что для меня это была важная история. Если ей нормально и для нее сделать стейтмент – это как поставить галочку, то окей.

– Не от души как будто бы.

– Ну не от души, конечно (смеется). Если ей настолько понравился мой стейтмент, ну... Ладно, хорошо (улыбается), – сказала представительница Австралии в интеврью First&Red.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал First&Red
logoДарья Касаткина
logoАнастасия Потапова
logoAustralian Open
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Бублик в первом сете матча с Этчеверри: «Он в жизни, #####, никого не обыгрывал – вы че, #########, что ли?»
3 минуты назад
Australian Open. Андреева играет с Рузе, Соболенко, Гауфф, Путинцева, Мухова вышли в 1/8 финала, Шнайдер, Паолини выбыли
17 минут назадLive
Зверев седьмой раз подряд обыграл Норри
19 минут назад
Australian Open. Бублик играет с Этчеверри, Медведев, Алькарас, Зверев, Де Минаур вышли в 1/8 финала, Рублев выбыл
27 минут назадLive
Де Минаур пятый год подряд вышел в 1/8 Australian Open
39 минут назад
Соболенко о том, что Джокович, Вавринка и Чилич вышли в 3-й круг Australian Open: «Кажется, в спорте больше нет ограничений из-за возраста»
сегодня, 10:39
Карлос Алькарас: «Теперь мой брат будет играть более значимую роль в команде»
сегодня, 10:13
Выйдет ли Соболенко в полуфинал Australian Open? Решайте в «Теннисном бинго»
сегодня, 10:00Тесты и игры
Шнайдер не вышла во вторую неделю «Шлема» пятый раз подряд
сегодня, 09:52
Алькарас после того, как ему показали проигранный Саккари розыгрыш на 1 Point Slam: «Вот дерьмо»
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото