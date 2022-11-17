Коллапс Медведева: отыграл 3 матчбола у Циципаса, подавал на победу – и развалился. Теперь не выйдет из группы итогового

Седьмое подряд поражение от топ-10.

Даниил Медведев был обязан обыграть Стефаноса Циципаса во втором матче итогового турнира ATP, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

И он был близок к тому, чтобы совершить мощнейший камбэк. Во втором сете он отыграл три матчбола, потом захватил контроль над игрой, подавал на победу – но все равно проиграл. 3:6, 7:6(11), 6:7(1).

Что произошло?

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Матч разделился на четыре отрезка: доминирование Циципаса, равная борьба, доминирование Медведева, коллапс Медведева.

Пойдем по порядку.

Даниил ужасно начал и сразу же отдал брейк, допустив пять невынужденных ошибок и не попав примерно 2/3 первых подач. После этого он вернулся в строй и очень хорошо подавал, но на приеме Стефанос ставил перед ним пусть и уже привычные, но очень сложные задачи.

Во всех последних матчах против Даниила грек старается как можно больше розыгрышей завершать у сетки. В этом ему очень помогают широкие уходящие подачи, максимально эффективно эксплуатирующие глубокую позицию россиянина на приеме. У правшей, как Циципас, это особенно хорошо работает в первый квадрат.

Широкие подачи были основой тактики Циципаса, но их активное использование открывало и пространство для маневра. Например, в какой-то момент Медведев начал смещаться заранее, а это открывало линию. И при хорошем попадании Стефанос либо делал эйс, либо получал короткий прием, с которого мог быстро атаковать.

В первом сете Циципас выиграл 28 очков, из которых 14 ему принесли выходы к сетке. Но при этом в разменах на задней линии он Медведеву не особо уступал. Во-первых, он был очень хорош с форхенда и либо выигрывал непосредственно с его помощью, либо за счет давления справа создавал себе позицию для выхода вперед.

Во-вторых, даже в обмене бэкхендами, который Медведев раньше у него стабильно выигрывал, грек держался очень хорошо – за счет плотности и глубины ударов не раз перехватывал позицию или выжимал ошибку. В первом сете, например, он выиграл 39% разменов, по ходу которых оказывался в обороне. У Медведева – признанного гения контратаки – этот показатель составлял 25%.

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Со второго сета игра выравнялась. Медведев очень хорошо подавал, но на приеме не мог ничего придумать. И даже возникали вопросы, не стоит ли ему поменять тактику и начать принимать ближе к задней линии, чтобы широкие подачи не выбивали его так далеко из корта.

Но в конце партии его тактика все же начала работать. Ее не хватило на то, чтобы сделать брейк, зато на безумном тай-брейке он все же смог больше давить с приема.

Это объяснялось двумя причинами. Во-первых, Даниил просто начал лучше принимать. Он чаще находил нужное направление – либо короткий кросс, который летел в ноги Циципасу и заставлял его играть сложный воллей или удар с полулета, либо прием больше по линии, который вынуждал грека играть бэкхенд-воллей (а его чуть сложнее контролировать).

Во-вторых, под давлением Циципас чуть потерял в точности подач. А это приводило к тому, что Медведеву было чуть легче принимать. И это сыграло ключевую роль в розыгрыше при счете 11:11 на тай-брейке. Там грек подал уходящую, но попал довольно далеко от боковой линии – поэтому Медведев смог завязать размен, и в нем так замучил соперника, что тот от отчаяния пошел на уставший и довольно опрометчивый дропшот, который улетел в аут.

Медведев получил сетбол на приеме, который реализовал смэшем у сетки.

К тому моменту он уже отыграл три матчбола – все три были на подаче, и все три он провел потрясающе агрессивно. Один раз пробил дырку в бэкхенде Стефаноса, один раз заколотил смэш с задней линии (после того, как грек феноменально потащил несколько атакующих ударов), а еще разок сходил к сетке.

Это было цепко.

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В третьем сете было ощущение, что Медведев захватил контроль над матчем. Он практически не проигрывал очки на подаче, но все больше давил на приеме. А Циципас выглядел уставшим и уже не так резво забегал под форхенд, не так четко играл у сетки, не так плотно держался в борьбе бэкхендов.

Все это вылилось в то, что при счете 3:3 Даниил воспользовался тем, что у соперника еще и пропала первая подача, и сделал брейк. Помог в том числе вот такой чудо-прием – уже теряя равновесие, он как-то прочертил идеальный удар по линии.

С учетом того, что Медведев до этого выиграл 20 очков на своей подаче подряд, казалось, что он дожмет. Но уже при счете 4:3 у него появились проблемы, и пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Там подача вовремя включилась.

А вот при сете 5:4 Даниил жестко просел: дал двойную, дважды смазал форхенды и один раз попал под мощнейшую атаку Циципаса с приема. Уже практически выигранный матч выровнялся, и Медведев в этом на 7/8 был виноват сам.

Это взбодрило Стефаноса, он заиграл, как в первом сете. А Даниил решающий тай-брейк провалил. Из семи проигранных им очков пять закончились его ошибками – на любой вкус: с форхенда, с бэкхенда, неудачный дропшот, после которого в адрес команды полетел какой-то явно нецензурный вопрос.

Ответа на него ни у кого не было.

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Медведев не только потерял шансы на полуфинал итогового, но еще и проиграл седьмой подряд матч против соперников из топ-10. Последний раз он побеждал игрока такого уровня в полуфинале Australian Open – как раз Циципаса.

Кстати, в противостоянии с греком у него теперь тоже не все гладко. Да, пока он ведет 7:4, но из шести последних матчей проиграл четыре. Причем три из них на любимом харде.

А Циципас теперь встретится с Андреем Рублевым – и победитель выйдет в полуфинал итогового. Матч в пятницу.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman