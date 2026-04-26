Мадрид (WTA). Потапова играет с Остапенко, Рыбакина, Гауфф, Плишкова, Андреева, Соболенко вышли в 4-й круг, Пегула выбыла, Самсонова, Швентек снялись

В Мадриде проходит третий круг тысячника.

Людмила Самсонова снялась перед матчем с Линдой Носковой в третьем круге турнира в Мадриде.

Мирра Андреева победила Дальму Гальфи, Диана Шнайдер уступила Белинде Бенчич.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

21 апреля – 3 мая 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 8 235 540 долларов

Открытые корты, грунт

Третий круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Интересно что те кто наиболее активно писал про распиаренность и переоцененность Мирры сами пиарили как новых гениев кто Мбоко кто Йович. Хотя Виктория менее универсальный игрок чем Мирра а Ива пока вообще достаточно сырая. Да я сам считаю что у Мирры застопорился прогресс и идет тяжелый период. И она вышла только из пикЕ а из этого периода пока нет. Но то что она даже на этом отрезке пока в топ-10 и рейтинга и гонки очень много говорит о классе и потенциале. Хотя и у Мбоко с Йович если все будет хорошо большое будущее. А у кого больше точно пока не может знать никто. Одна травма или одна удачная либо неудачная смена тренера в любой момент могут все перевернуть с ног на голову и обратно.
Ответ ribikorto
Так и есть. Это абсолютно нормально, что они проигрывают, чтобы стать настоящими топами им нужно еще несколько лет, при этом Мирра ближе их всех к успеху. Мбоко проводила первый матч на грунте, в то время как Макналли уже поиграла, Йович проиграла Фернандес, которая за малым не прошла Рыбакину на прошлой неделе, тут всё вполне логично, как и нестабильность в их возрасте.

Сейчас многие думают, что Мирра обязана опять проходить Швентек, но для меня фаворит именно Ига. И если Мирра проиграет, то опять начнется))
Ответ ribikorto
У Мирры кстати видно,что она работает над игрой. Да ее ошибки не ушли,но если раньше она каждый удар справа резала,то сейчас уже более трети ударов она справа играет по другому,раньше форхэнд был совсем никакой,то сейчас уже на 10 ударов прорезается один плотный и скоростной,чего не было...также и с подачей второй и с многими другими вещами. Видно,что она над этим работает. У сетки она тоже стала лучше,чем год назад. Просто прогресс у нее медленный,но он есть и есть понемногу во всех компонентах.
Через какое-то время...полгода-год-полтора,все эти пазлы вырастут настолько,что случится новый прорыв.
Главное без травм.
Паолини вернулась к заводским настройкам, которые у нее были до 28 лет. Когда ее не было видно и не слышно.
Ответ Асель Кабышева
Видимо закончились знаменитые Итальянские витамины.
Ответ Egorov Evgeniy
Их все Синнер сожрал.
Это всё Джефри, взял и сломал Швентек.
Мда, вот что случается, когда таблетки отобрали. А ей они походу реально нужны
Ответ Dym86
Давно надо было терапевтическое исключение оформить если уж всё так плохо.
Ответ Jefri AG
На тмз такое вряд ли бы дали...
Сможет ли сборная Венгрии остановить Андрееву? 🤔
Я бы уволил психолога Швентек
Ответ N.S.A.8.5
Да там всю команду менять нужно
Ответ z0rg
Или не надо было с Фиссеттом расставаться, все-таки Уимблдон с ним выиграла, полуфиналы АО и РГ
У иги после допинговой истории прям спад результатов, Уимблдон был стечением обстоятельств
Ответ Алексей Иванов
Таких долгих «синдромов отмен» ни один препарат не приносит)) наверное, если сразу была отмена конечно
Ответ Алексаныч
Препарат видимо был плотиной. Прорвало плотину - и пошло затопление
Мирра вполне до полуфинала может дойти
Андреева - Венгрия 2:0. Мирру с выходом в 4-й круг Мастерса !
Что-то давно тут не видно комментариев диванного эксперта Кафельникова)) Про суперталантливую Йович, да и про Мбоко тоже.
Ответ vitcold
Ну про Мбоко он вроде не говорил, с Йович да, некрасиво вышло. Но я думаю Кафель просто троллит)
Ответ z0rg
Про Йович говорил больше, но и про Мбоко тоже, цитата в этом марте:
"По тому, как тенденция женского тенниса развивается, единственные, кто им [Соболенко и Рыбакиной] может доставить какой-то дискомфорт, — это Швентек на грунте — на харде, думаю, сейчас маловероятно — и Анисимова, потому что у нее удары такие очень аппетитные — видно, что она бьет. Ну, и сейчас еще Мбоко".
Заметьте, что все эти единственные, упомянутые Кафельниковым, сейчас ниже Мирры в гонке.
