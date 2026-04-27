Потапова второй год подряд вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде

Анастасия Потапова обыграла Алену Остапенко в третьем круге в Мадриде – 4:6, 6:4, 6:4.

Австрийка вышла в 1/8 финала тысячника седьмой раз в карьере. В прошлом году она также доходила до этой стадии в Мадриде.

Потапова попала в сетку как лаки-лузер – она заменила Мэдисон Киз .

За выход в четвертьфинал 56-я ракетка мира поборется с Еленой Рыбакиной .