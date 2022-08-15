Великая Халеп раздает себе тумаки, стучит ракеткой в корт – и снова побеждает. Она хотела на пенсию, а в итоге вернулась в топ-10

Чемпионка в Торонто.
Симона Халеп – один из столпов современного женского тура. Румынка была первой ракеткой мира, выиграла два «Больших шлема» и еще 22 других титула, а в топ-10 рейтинга она провела 373 недели подряд – больше семи лет без перерыва.
Из десятки Халеп выпала в августе прошлого года. В этом году она опускалась на 27-ю строчку. Но с понедельника Симона – №6 в мире. К такому взлету привел титул на крупном турнире в Канаде, где она в финале обыграла автора одного из самых мощных прорывов сезона Беатрис Хаддад Майя – 6:3, 2:6, 6:3.
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В первом сете финала Халеп уступала с брейком, выиграла очко – и ударила себя рукой по голове. В тот момент она очень злилась на себя.
Вообще ярость Халеп за эту неделю стала привычным зрелищем. В каждом матче у нее были проблемы (в первую очередь – двойные ошибки, которых она в каждой встрече делала почти десяток), и на них она реагировала ударами ракеткой по корту, криками и, конечно же, тумаками самой себе. Доставалось обычно бедрам или голове.
Но после полуфинала Симона рассказала, что такое поведение – это хорошо. «Огонь вернулся. Это хороший знак – я снова сражаюсь. Могу сказать, что иногда это мне помогает. Я не всегда знаю, хорошо это или нет, но мне такие вещи помогают. Да, выглядит не очень, но это сложная тема».
Последнее время тема возвращения страсти к теннису – одна из центральных в интервью Халеп. 30-летняя румынка рассказывала, что игра перестала приносить ей удовольствие (не в последнюю очередь из-за череды травм) и она подумывала о завершении карьеры. К тому же в прошлом году она вышла замуж.
Но в этом сезоне Симона решила сделать перестановки – рассталась с тренером Дарреном Кейхиллом (с которым выиграла оба своих «Шлема») и менеджером, с которой работала 14 лет. Какое-то время она говорила, что вообще не хочет нанимать нового тренера, а будет смотреть, что способна придумать сама.
Однако в апреле в ее команду вошел Патрик Муратоглу – больше всего известный по продуктивной работе с Сереной Уильямс на позднем этапе карьеры американки. И сейчас Халеп рассказывает, что именно Муратоглу и атмосфера его академии (в которой часто тренируется Даниил Медведев и базируются Стефанос Циципас и Коко Гауфф) снова зажгли в ней огонь.
А ее сотрудничеству с Муратоглу много внимания уделяет не только она. Например, после очередного поста в соцсетях WTA Свен Гренефельд (бывший тренер Марии Шараповой, сейчас работающий с Бьянкой Андрееску) спросил: «Это проплаченная реклама?» Его поддержал Саша Баин, вместе с Муратоглу работавший с Сереной.
И, конечно, умение француза привлекать к себе внимание может раздражать, но с его помощью Халеп снова в топе.
В этом году она дошла до полуфинала «Уимблдона» и выиграла 38 матчей – больше только у Иги Швентек (48). В Канаде она взяла первый крупный титул после Рима-2020 и первый крупный титул на харде с 2018-го.
Всю неделю она сводила соперниц с ума коронной комбинацией невероятной стабильности с точечными всплесками агрессии. Например, в полуфинале Джессика Пегула так отчаялась пробить навылет, что жаловалась команде: «Она просто тащит. Она тащила».
Главной и единственной целью на сезон Халеп называла возвращение в топ-10. Эта цель выполнена.
Но еще Симона говорила, что Муратоглу может стать тем, кто поможет ей выиграть «Большой шлем» на харде. US Open стартует через две недели.
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Фото: East News/Nathan Denette/The Canadian Press via AP; East News/Nathan Denette/The Canadian Press via AP, Trevor Collens / AFP; REUTERS/David Klein
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