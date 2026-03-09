18

Касаткина не сыграет на турнире в Майами

60-я ракетка мира Дарья Касаткина сообщила, что пропустит тысячник в Майами, который пройдет 17-29 марта. Австралийка получила травму бедра на турнире в Дубае.

– Ты не поехала в Индиан-Уэллс. Что случилось?

– К сожалению, в первом матче на турнире в Дубае, в самом начале встречи, я получила травму. Мне все-таки удалось закончить матч и выиграть его, но по ощущениям я поняла, что это не просто мышечная боль, а что-то более серьезное.

Сразу после матча я сделала МРТ, которое показало надрыв сухожилия в бедре. После этого стало понятно, что продолжать турнир я не смогу, и мне пришлось сняться.

– Насколько долгим будет восстановление?

– Первоначально мы рассчитывали, что восстановление займет меньше времени, но после дополнительных тестов врачи сказали, что пауза будет дольше. Поэтому я пропускаю Индиан-Уэллс и также не сыграю в Майами.

Сейчас я нахожусь в Вероне и работаю со своим фитнес-тренером. Пока без теннисных нагрузок – у меня идет вторая фаза восстановления. Я больше тренируюсь в зале, укрепляю мышцы, чтобы все правильно зажило. Работа достаточно монотонная, но необходимая.

– Когда можно ожидать возвращение на корт?

– Более точно станет понятно после следующего МРТ. Очень надеюсь, что смогу вернуться к соревнованиям в начале апреля, – сказала Касаткина в интервью телеграм-каналу «Лучший теннисный подкаст».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст»
60-я ракетка... А ведь пару лет назад была в 10-ке, правда непонятно каким образом, но сам факт.
Ответ Alexus7
60-я ракетка... А ведь пару лет назад была в 10-ке, правда непонятно каким образом, но сам факт.
Потому что она приняла крайне смелое и нетипичное решение, из-за выгорания пропустить концовку китайской серии в 25 году, где ей нужно было защищать половину своих очков
Ответ Alexus7
60-я ракетка... А ведь пару лет назад была в 10-ке, правда непонятно каким образом, но сам факт.
Какой пару лет, она в прошлом году в десятке была! Тут скорее всего карьера уже ВСЕ, если из топ 100 вылетит то совсем руки опустит!
А с дыханием проблем нет?
Здоровья Даше!!!
Все идет по плану..
Ответ Glenn Tipton
Все идет по плану..
Я давно писал, что после смены гражданства вскоре о ней все забудут и в сотню пропадать не будет..
Ответ Glenn Tipton
Все идет по плану..
Планомерное падение результатов))), но зато теперь в жизни счастлива), сияет)),
Ого
60-ая ракетка мира
Поздравляем, это впечатляет!
Ответ Dr_horrible
Ого 60-ая ракетка мира Поздравляем, это впечатляет!
Унылый сарказм
Ответ Scorpic
Унылый сарказм
Ну и?
Челики в анталье уже близко
Неожиданно заиграла 5-ая по силе австралийка и вполне может занять 2-ое место сместив Дашутку.
Ну что сказать, Австралийцы они такие!
