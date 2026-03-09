Тьен о том, что Медведев зовет его «Леарнер»: «Это довольно забавно»

Лернер Тьен оценил победу над Беном Шелтоном в третьем круге в Индиан-Уэллс. Он обыграл восьмую ракетку мира со счетом 6:7(3), 4:6, 6:3.

Для Тьена эта победа стала шестой в 11 матчах против соперников из топ-10.

– Еще один великолепный матч и потрясающая победа. Какие моменты стали ключевыми сегодня?

– Мне кажется, главное – что я быстро реабилитировался после второго сета. Это было основным. Сначала из-за проигрыша сета было ощущение полного провала, но я не опустил руки, продолжал держать концентрацию на своей подаче. Во втором сете я был немного потерян, из-за этого и проиграл. Но сразу ментально восстановился, и, к счастью, мне удалось завершить матч в свою пользу.

– Мы сегодня будем болеть за Даниила Медведева и, естественно, ждем его победы. Ты знал, например, что Даня произносит твое имя «Леарнер»? Может, ты скажешь ему – я передам обязательно, – что оно произносится немножко по-другому. Ты вообще знал об этом?

– Ну, может, я слышал это разок или два. Если честно, не уверен. Мы с ним давно не виделись, так что надеюсь, скоро встретимся и я его поправлю (улыбается). Это довольно забавно, – сказал Тьен в интервью ютуб-каналу «Больше!».