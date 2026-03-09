10

Тьен о том, что Медведев зовет его «Леарнер»: «Это довольно забавно»

Лернер Тьен оценил победу над Беном Шелтоном в третьем круге в Индиан-Уэллс. Он обыграл восьмую ракетку мира со счетом 6:7(3), 4:6, 6:3.

Для Тьена эта победа стала шестой в 11 матчах против соперников из топ-10.

– Еще один великолепный матч и потрясающая победа. Какие моменты стали ключевыми сегодня?

– Мне кажется, главное – что я быстро реабилитировался после второго сета. Это было основным. Сначала из-за проигрыша сета было ощущение полного провала, но я не опустил руки, продолжал держать концентрацию на своей подаче. Во втором сете я был немного потерян, из-за этого и проиграл. Но сразу ментально восстановился, и, к счастью, мне удалось завершить матч в свою пользу.

– Мы сегодня будем болеть за Даниила Медведева и, естественно, ждем его победы. Ты знал, например, что Даня произносит твое имя «Леарнер»? Может, ты скажешь ему – я передам обязательно, – что оно произносится немножко по-другому. Ты вообще знал об этом?

– Ну, может, я слышал это разок или два. Если честно, не уверен. Мы с ним давно не виделись, так что надеюсь, скоро встретимся и я его поправлю (улыбается). Это довольно забавно, – сказал Тьен в интервью ютуб-каналу «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
При счёте 6:7(3); 4:6 матч бы закончился, а не перешёл бы в 3 сет.
Исправьте, в первой партии счёт 7:6, а не 6:7.
Жаркое соперничество, а я говорила.
Почему он говорит, что они с Даниилом давно не виделись, при том что они здесь в паре сыграли?
Ответ Константин Сенкевич
Почему он говорит, что они с Даниилом давно не виделись, при том что они здесь в паре сыграли?
Интервью брали после одиночки, а пару играли уже после. Хотя все равно странно, что они не виделись перед парным матчем.
Была вчера на матче с Беном и Тьеном, и на парном с Даней. Народу на обоих матчах было выше крыши — за 4года посещения ИУ вижу такое впервые. Теннис в Америке явно набирает обороты. Лернердержится очень уверенно, болельщиков за него было много
Модификация имени с явным намеком: "Le hargneur" - "сварливый, злобный человек" ))
Ответ Tango Bourges - Basket Landes
Модификация имени с явным намеком: "Le hargneur" - "сварливый, злобный человек" ))
Как раз Тьену это не подходит.
Ответ Анаис_Анаис
Как раз Тьену это не подходит.
Медведеву как "пострадавшему" позволительно быть пристрастным и наделять соперника свойствами, от которых он и сам не свободен __
