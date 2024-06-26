Матч года в медиашахматах: Крамник заподозрил соперника в читерстве и сыграл с ним вживую – чем кончилось?

Битва Владимира Крамника с читерством достигла кульминации: в Мадриде прошел уникальный матч, где экс-чемпион мира сыграл со звездой онлайн-шахмат Хосе Мартинесом, известным под ником Jospem.

У этой встречи важный подтекст: россиянин давно подозревал Мартинеса в нечестной игре, они согласились сыграть вживую, чтобы закрыть все споры. Но споров стало лишь больше, а матч закончился скандалом.

Неужели Крамник разоблачил обманщика?

Крамник увлекся читерами? А кто такой Jospem?

Небольшая предыстория.

48-летний Крамник – легенда шахмат, 14-й чемпион мира в классике, призер ЧМ по блицу. Он отошел от серьезных турниров и объявил войну онлайн-читерам: ведет статистику, ищет аномалии в игре и публикует исследования. На карандаш уже попали Ханс Ниманн , Хикару Накамура и многие другие.

Крамник не обвиняет напрямую, но часто блокирует подозрительных игроков. Хотя в апреле его самого на три месяца забанили на Chess.com за игру на чужом аккаунте – экс-чемпион логинился под именем Дениса Хисматуллина, чтобы скрытно собирать статистику по возможным нарушителям.

Демарш Крамника в матче с Ниманном: наш чемпион уловил подозрительные ходы. Что было дальше?

Теперь про Мартинеса.

25-летний перуанский гроссмейстер (с этого года представляет Мексику) в 2017-м выигрывал юниорский чемпионат мира U18, но взрослого топ-уровня так и не достиг. Он лишь 152-й в рейтинге ФИДЕ, зато феерит в онлайне, где прославился как сильный блицор.

Как пишет Chess.com, в 2022-2023 годах Мартинес настолько успешно провел Titled Tuesday («Титульный вторник», серию еженедельных турниров на этой платформе), что по сумме призовых уступил только Накамуре и Карлсену. В феврале 2024-го съемочная группа Chess.com даже приехала к Мартинесу, чтобы последить за его игрой: Хосе в присутствии гостей занял второе место в очередном Titled Tuesday и, казалось, развеял все сомнения.

«Я все еще говорю, что могу играть хоть в Антарктиде, хоть в Альпах, хоть голым, хоть под рентгеном. Если я просыпаюсь в хорошем состоянии и хорошо играю, то буду побеждать, несмотря ни на что. А если чувствую себя плохо и ничего не вижу за доской, то проиграю кому угодно, – рассказывал Jospem. – Тех, кто мне не верит, не переубедить, наверное, пока я не сыграю голым. Будет ли этого достаточно? Если нет, то даже не знаю, что еще сделать».

C августа Крамник проиграл Мартинесу 6 партий из 6 в онлайн-турнирах и намекал на странности.

Как они играли? И почему Крамник рассердился?

В итоге Chess.com организовал очную встречу с необычным регламентом: 3 игровых дня, 36 блиц-партий (половина из них – за доской, половина – онлайн, но все в одной комнате, под наблюдением судей) и контроль времени 3 минуты плюс 2 секунды на ход.

Скриншот: трансляция ютуб-канала El Divis

В каждый из дней планировалось по 6 партий за доской и столько же онлайн. Старт выдался ровным: при игре вживую Крамник и Jospem не выявили лидера (общий счет – 3:3). А вот компьютерная часть впечатлила.

Оборудование и софт ставили в прямом эфире, что заняло около получаса. Когда все было готово, соперники сели спиной друг к другу и возобновили игру.

Но онлайн начался для Крамника неудачно – поражение и ничья в двух партиях. Причем после второй он обратился к судьям из-за рассинхрона по времени – якобы интерфейс Chess.com выдавал разные показания часов у него и у соперника.

Пауза длилась почти час, и до выяснения всех обстоятельств стороны пошли на компромисс: провести оставшиеся 4 партии за доской, а уже сыгранные онлайн вообще не включать в зачет. Таким образом, к концу первого дня Крамник повел – 6:4.

Позже матч сократили до 28 партий, а во второй день решили сыграть всего 4 – и все за доской. Мартинес сократил отрыв, но Крамник остался лидером – 7,5:6,5 .

Организация явно шла не по плану, а онлайн-часть целиком отложили на последние сутки.

В решающий третий день должно было пройти 14 партий за компьютером. Но, как оказалось, технические проблемы никуда не делись.

Крамник снова жаловался на лаги и сравнивал показания часов. После очередного перерыва матч продолжился.

Jospem уверенно набирал очки в онлайне и обеспечил себе итоговую победу. Но даже сокращенный формат они не доиграли: за тур до конца Крамник уронил флаг в выигрышной позиции, так как на его экране не отображался ход противника. Результат этой партии отменили, а концовку решили вообще не проводить. Итоговый счет – 14,5:11,5 в пользу Мартинеса.

Chess.com позже объяснил технические сбои: компьютер не успел установить все обновления Windows, что привело к рассинхронизации. Не скрывая возмущения, Крамник как во время, так и после матча опубликовал более 30 твитов с вопросами к организации. При этом без претензий к Мартинесу, которого назвал джентльменом.

«Фактически я играл вслепую в том смысле, что было невозможно знать реальное время Хосе (во время партии – Sports), оно ПОСТОЯННО скакало туда-сюда ВО ВСЕХ играх, – написал Крамник. – Чем это вызвано – другой вопрос, но трудно участвовать в профессиональной игре, когда ты постоянно сбит столку временем оппонента».

Были и другие интересные реакции. Например, от Накамуры, который в мае тренировал Мартинеса.

«Я рад, что Хосе показал класс, но меня сильно разочаровывает, что люди, которым месяцами позволяется обвинять всех подряд (буквально всех) в читерстве, еще и награждаются за это», – написал американец.

А доказал ли хоть что-то сам матч?

Мастерство онлайн и за доской действительно может сильно отличаться.

Причин масса: возможность премувов на компьютере, иные требования к интуиции и реакции, совсем другое видение доски в 2D и даже владение мышью. В партиях за доской Крамник был сильнее (7,5:6,5), а в онлайне значительно проиграл (4:8) – с поправкой на слабую организацию, хотя сам формат 3+2 был на руку россиянину (в Titled Tuesday играют ускоренный 3+1).

Любопытно, что вскоре после матча Крамник вновь пошел на Chess.com, где провел 4 партии с Яном Непомнящим . Счет 2,5:1,5 в пользу Яна, который тоже высказался о громком матче в Мадриде.

«Цитируя самого Крамника, уровень владения мышкой у него в лучшем случае 2300, – отметил Непомнящий. – Если честно, я не вижу никакой особенной доблести в том, чтобы пафосно вызывать на матч откровенного андердога при игре онлайн, но надо сказать, что Крамник в некоторой степени сам залез в эту бутылку.

<...> Я думаю, что праймовый Крамник разделал бы Мартинеса как бог черепаху. Никакая мышка с премувами ему бы не помешала, особенно понятно про офлайн-сегмент. Но 14-му чемпиону мира уже под 50 и мне как поклоннику его игры довольно грустно на это было смотреть, по меньшей мере. <...> Что еще показал матч? Есть поп-MMA, есть медиафутбол. Вот это – медиашахматы, на мой взгляд. У медиашахмат неплохой потенциал».

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Илья Питалев; IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meurer/Global Look Press