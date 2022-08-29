50 лучших игроков в истории нашего хоккея

Рейтинг, о котором вы мечтали.

Привет. На связи хоккейная редакция Sports.ru. Сегодня у нас волнительный день: выпускаем топ-50 игроков в истории СССР и России. Эту штуку мы придумали давно, искали повод, к которому ее стоит выпустить. Старт нового сезона + 50-летие серии СССР – Канада 1972 года, кажется, подходят вполне неплохо.

Несмотря на то, что сам список топ-50 выглядит достаточно ультимативно, лучше его воспринимать как начало или продолжение разговора о том, как мы храним наше хоккейное наследие. Какова наша внутренняя иерархия легенд. Чей пример подскажет нам, как двигаться вперед.

В таких случаях всегда интересна механика, как этот список составлялся. Мы не особо смотрели на статистику – у великих она хороша и расходится не то чтобы значительно. А судили по масштабу кругов, которые расходились от хоккеиста в то время, когда он играл. То есть по его влиянию на современный ему хоккей.

Уверены, что ваше мнение не сходится с нашим – тем интереснее будет вечеринка в секции комментариев. Всем приятного чтения!