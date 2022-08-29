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50 лучших игроков в истории нашего хоккея

Александр Могильный Александр Могильный
Валерий Иванович Васильев
Виктор Жлуктов
Вениамин Александров
Валерий Каменский Валерий Каменский
Виктор Коноваленко
Владимир Лутченко
Игорь Ларионов Игорь Ларионов
Сергей Гончар Сергей Гончар
Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов
Евгений Набоков Евгений Набоков
Андрей Хомутов Андрей Хомутов
Сергей Капустин
Николай Сологубов
Владимир Петров Владимир Петров
Павел Дацюк Павел Дацюк
Сергей Макаров Сергей Макаров
Валерий Харламов Валерий Харламов
Владислав Третьяк Владислав Третьяк
Виктор Шалимов
Виктор Кузькин
Владимир Шадрин
Евгений Малкин Евгений Малкин
Алексей Ковалев Алексей Ковалев
Анатолий Фирсов
Александр Мальцев Александр Мальцев
Андрей Василевский Андрей Василевский
Борис Майоров Борис Майоров
Александр Овечкин Александр Овечкин
Никита Кучеров Никита Кучеров
Сергей Зубов Сергей Зубов
Вячеслав Старшинов
Андрей Марков Андрей Марков
Алексей Яшин Алексей Яшин
Николай Хабибулин Николай Хабибулин
Алексей Касатонов Алексей Касатонов
Константин Локтев
Виталий Давыдов Виталий Давыдов
Александр Якушев Александр Якушев
Борис Михайлов Борис Михайлов
Александр Альметов
Илья Ковальчук Илья Ковальчук
Павел Буре Павел Буре
Виктор Пучков
Владимир Крутов Владимир Крутов
Владимир Викулов
Сергей Федоров Сергей Федоров
Александр Рагулин
Вячеслав Быков Вячеслав Быков
Всеволод Бобров Всеволод Бобров
Хоккей Хоккей

Рейтинг, о котором вы мечтали.

Привет. На связи хоккейная редакция Sports.ru. Сегодня у нас волнительный день: выпускаем топ-50 игроков в истории СССР и России. Эту штуку мы придумали давно, искали повод, к которому ее стоит выпустить. Старт нового сезона + 50-летие серии СССР – Канада 1972 года, кажется, подходят вполне неплохо.

Несмотря на то, что сам список топ-50 выглядит достаточно ультимативно, лучше его воспринимать как начало или продолжение разговора о том, как мы храним наше хоккейное наследие. Какова наша внутренняя иерархия легенд. Чей пример подскажет нам, как двигаться вперед.

В таких случаях всегда интересна механика, как этот список составлялся. Мы не особо смотрели на статистику – у великих она хороша и расходится не то чтобы значительно. А судили по масштабу кругов, которые расходились от хоккеиста в то время, когда он играл. То есть по его влиянию на современный ему хоккей.

Уверены, что ваше мнение не сходится с нашим – тем интереснее будет вечеринка в секции комментариев. Всем приятного чтения!

 

 

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