«Тампа» все еще цепляется за финал! Русские поучаствовали во всех голах пятого матча

Сумасшедшая игра.

За три последних года у «Тампы», безусловно, были непростые серии – например, с «Айлендерс» в 2021-м или с «Торонто» в первом раунде этого Кубка Стэнли (оба раза – 4-3), но на таком краю пропасти команда еще не стояла: 2-3 проходили, 1-3 – что-то новое для нее. Более того, никогда у «Лайтнинг» не было настолько сложного финала – да, и с «Далласом», и с «Монреалем» выходили славные битвы, но там «молнии» выглядели явными фаворитами и по делу забирали чашку. Сейчас – нет, Кучеров с компанией – точно не фавориты, лишь претенденты.

Но если «Тампа» собралась прописаться в истории как первая полноценная династия в эпоху потолка зарплат – надо выигрывать и в такой ситуации. К тому же, так явно интереснее. Этой ночью шаг к величию был сделан, несмотря на непобедимый воздух среднегорья, который все так полюбили обсуждать за последнюю неделю.

У нынешнего состава Джона Купера, безусловно, много проблем – основные накануне расписал Никита Петухов. Но при этом разницу в серии сделали именно две победы «Колорадо» в овертаймах – а значит, «Лайтнинг» в целом были не так далеки от соперника.

Ведь «Эвеланш» при всей своей мощи – тоже не без изъянов, и Ян Рутта еще в первом периоде напомнил о главном: здесь нет сверхнадежного вратаря для такой стадии плей-офф.

Нет, Дарси Кюмпер – конечно, неплохой кипер. Но посмотрите статистику вратарей-чемпионов последних лет:

• Василевский-2021 – 93,7% отраженных бросков, коэффициент надежности – 1,90, 5 шатаутов;

• Василевский-2020 – 92,7% ОБ, КН – 1,90, 1 шатаут;

• Биннингтон-2019 – 91,4% ОБ, КН – 2,46, 1 шатаут;

• Холтби-2018 – 92,2% ОБ, КН – 2,16, 2 шатаута;

• Флери-2017 – 92,4% ОБ, КН – 2,56, 2 шатаута, Мюррей-2017 – 93,7% ОБ, КН – 1,70, 3 шатаута;

• Мюррей-2016 – 92,3% ОБ, КН – 2,08 КН, 1 шатаут.

У Кюмпера в этом плей-офф только 89,8% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,68 (и 1 сухарь) – и вряд ли уже эти цифры сильно увеличатся. Для Рутты, кстати, это был первый гол в Кубке Стэнли-2022 – и четвертый в сезоне вообще.

Виноват ли при этом Дарси в сегодняшнем поражении «Колорадо»? Сложно сказать. Что он мог сделать с лютым броском Кучерова в большинстве 4-на-3, когда сама шайба летела под штангу, а вратарю перекрыли обзор?

Да, Кюмпер неловко сыграл в победной шайбе «Тампы» – казалось, он должен отражать такое без рикошетов от собственной клюшки и щитков. Но другой вопрос: как можно оставлять главного специалиста по победным голам одного в такой ситуации? Палат, конечно, машина.

Во всех трех шайбах «Тампы» поучаствовали русские игроки: у Кучерова – гол и начало победной атаки (но без паса в протоколе), у Сергачева – 2 результативные передачи. А еще у Михаила до этого была штанга в третьем периоде – и он вполне мог быть героем вечера.

У «Колорадо» же был свой русский паровозик, подтаскивавший команду и не дававший «Лайтнинг» убежать в счете. Валерий Ничушкин сравнялся с великими еще во втором периоде – он забросил свой четвертый гол в финале. Больше в истории «Колорадо» не было ни у кого. Столько же – только у Сакика и Тангуэя.

А во втором периоде Валерий чуть не переплюнул легенд – но гол в итоге переписали на Макара: Ничушкин не успел задеть шайбу, она попала в конек игроку «Тампы». Но результативную передачу Биг Вэл, затащивший атаку в чужую зону, все же получил.

Ничушкин в этот вечер вообще был заметнее – и точно эффективнее – других звезд «Эвеланш»: 5 бросков, 3 хита и 20:38 на льду – даже больше, чем у Ландескуга и Рантанена. Русский нападающий – действительно важнейший игрок «Колорадо» в этом финале. Но он один команде чашку не выиграет.

С другой стороны – ну никто же не всерьез не думал, что «Тампа» вот так возьмет и подарит 1-4 в финале? Нет, она будет цепляться до последнего – и в итоге может зацепиться так, что в истории пропишется навсегда.

Серия переезжает в «Тампу» – и лучше заранее предупредите начальника, что в понедельник можете опоздать на работу.

Финал

Счет в серии: 3-2

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports