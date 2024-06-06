В финале НБА – идеальная завязка: Лука Дончич против звездной пятерки «Бостона»

Сезон НБА добрался до своей развязки, в игре – всего 2 команды, и до коронации чемпионов осталось всего ничего. В главной серии сойдутся «Даллас» и «Бостон».

«Селтикс» весь сезон сияли, доминировали в регулярке, а потом без видимых проблем прошли восточную часть сетки плей-офф, отдав 2 матча за 3 раунда. Тут нужно отметить, что все соперники поголовно были переломаны судьбой: «Майами» без Батлера, «Кливленд» без Митчелла, «Индиана» без Халибертона (и это только самые громкие потери), их даже «Бостон» без Порзи должен убирать. Но раньше «Селтикс» далеко не всегда делали то, что должно, год назад они одной «Атланте» две игры отдали, а тут – всему Востоку. Да, соперники были слабы, да, «Бостон» был силен, оба тезиса могут быть верны одновременно.

С другой стороны – у нас не такая предсказуемая история. «Мэвс» не слишком гладко шли по регулярке, у них были свои проблемы, которые пришлось решать агрессивной трансферной политикой в дедлайн. «Даллас» приобрел двух игроков старта по ходу сезона. Уже в плей-офф «Тандер» и «Тимбервулвз» были фаворитами в сериях с «Далласом», да и по поводу серии с «Клипперс» были бы вопросы, если б не здоровье Кавая. «Мэвс» не воспринимались как топ-3 команда Запада. Они скорее выглядели как команда, которая может взять любую отдельно взятую серию благодаря таланту, но вряд ли подходит для дальних походов. Однако креатив Дончича и Ирвинга, качественная игра ролевиков и потрясающе вязкая защита провели их через западную сетку без семиматчевых серий.

Теперь эти команды сразятся за чемпионский титул. Шучу-шучу, на самом деле, они будут бороться за право не быть командой, над которой смеются в соцсетях.

В этом сезоне команды уже играли дважды. Но первый матч был в январе, там за «Даллас» еще играл Грант Уильямс. Другая встреча – мартовская – закончилась выносом «Далласа» 138:110, и тогда составы уже были боевыми. Но преображение «Мэвс» на тот момент еще не началось, Гэффорд играл только в первой четверти, Грин был в старте, а «Даллас» проиграл 5 из 6. И это было 3 месяца назад, когда все вообще думали, что с Запада сто пудов выйдет «Денвер».

В общем, делать выводы по такой выборке сложновато. Но у нас есть 3 раунда плей-офф и фантазия. Давайте прикинем, что эти команды могут предложить друг другу.

Атака «Далласа» против защиты «Бостона»

Первое, с чем приходится сталкиваться любой команде, играющей с «Далласом» – пик-н-роллы Дончича . Глобально они делятся на 2 вида – когда заслон ставит центр, который потом уходит к кольцу, и когда заслон ставит кто-то из игроков периметра.

Что касается защиты против пик-н-ролла с центровым, тут напрашивается сдваивание или заступ. Но сначала нужно выдавить Луку поближе к центральной линии. Я бы, на самом деле, постоянно менял ему матч-апы в защите, чтобы против Дончича всегда был кто-то свежий (да и проблем с фолами должно быть меньше), по крайней мере, до тех пор, пока не станет понятно, что один из опекунов справляется на голову лучше других. Прессингуешь его, принимаешь его уже в центральной линии, и при заслоне от центра сдваиваешься и делаешь это высоко. Это зафорсит пас на центра, и дальше пусть Лайвли/Гэффорд разыгрывает лишнего, получая мяч на дуге, а то и за метр от нее. А Уайт или кто еще будет помогать и встречать Лайфорда под кольцом, у «Тандер» это работало.

Гайвли – не продвинутые пасующие. То есть Лайвли в порядке и лучше Гэффорда, но он не всегда принимает решения быстро, против грамотно ротирующейся защиты ему может быть трудновато.

Завершение с сопротивлением тоже местами проблемно, в той же серии с «Тандер» Шэй очень часто удачно мешал обоим центрам под кольцом. Лайвли бросал против «Тандер» с процентом 44. Гэффорд дал 61, что уже хорошо, но все еще как будто приемлемо с точки зрения обороны, когда речь идет об игроке, который в основном ставит сверху с получения и по регулярке попадал под 80%.

Это вариант для стратегии «я не дам Дончичу обыграть нас, если хотят победить, решать придется кому-то другому». Ты можешь отдать данк или трешку из угла, если «большие» смогут решить эпизод, но не дашь оторваться Дончичу на заслоне и вести атаку.

Второй вариант – противоположный, «пусть Дончич все делает один, пусть решает сам каждую атаку».

Здесь уже напрашивается чаще идти под заслоном на пик-н-ролле, глубоко сажать «большого» (главная его задача тут – убрать возможность для аллей-упа, встретить Дончича – дело десятое, и это уж если совсем под кольцом), края остаются с шутерами, и в итоге все сводится к броску Дончича с ведения. Можно попробовать и «айс» – направлять Луку в сторону боковой линии и не пускать в центр, а Порзи пусть ждет под кольцом.

Естественно, Лука в итоге все равно уйдет туда, куда захочет, и, естественно, он все равно накидает. Но это выключит его партнеров, что вполне может быть лучшим из вариантов. Просто не нужно повторять ошибок «Миннесоты», которая и Луку не прижала, и поток аллей-упов на центровых не перекрыла.

Также нужно сказать, что «Бостон» любит кидать своего центра на не центра соперников. Поставь Тейтума на Лайвли, разменивай этот пик-н-ролл, и выключи этого Гэффорда вообще напрочь (один в один он никого за размен не накажет). И против «Далласа» так играли в конце регулярки, да и «Оклахома» выдавала неплохие отрезки с Холмгреном в роли страхующей «четверки».

Вопрос в том, куда девать Порзингиса. Видимо, на Вашингтона или Джонса. И это звучит неплохо до тех пор, пока Дончич не начнет играть пик-н-роллы с ними. Порзи ни размениваться не сможет, ни отработать в подстраховке против этих бросающих ребят. Скорее всего, там будет открытая трешка после первой же передачи. Но, опять же, не может ли это быть лучшим из вариантов «Бостона»? Отдать трешку под 45 или в лоб условному Джонсу или Вашингтону? И потом эта защита интересна хотя бы потому, что выбивает «Даллас» из их привычной колеи, в этом есть ценность.

Можно предположить и наиболее консервативный вариант защиты, при котором оборонительный «большой» не выходит слишком высоко, а пик-н-ролл страхуется за счет привлечения третьего игрока. Но ни у кого нет сомнений, что Дончич в итоге найдет открытого. Эта классическая подстраховка просто не может работать против Луки. У «Миннесоты» был рим-протектор получше и защитники на мяче не хуже, и их все равно разорвали. Они пробовали защищаться против пик-н-ролла вдвоем без размена, они пробовали притаскивать третьего, Дончич съел это все без видимых усилий. С такой защиты можно начать, но в удачный вечер Лука заставит вас сменить схему уже в первой четверти.

Что касается пик-н-роллов с игроками периметра, тут особых проблем не предвидится, и напрашиваются просто размены. Лука, скорее всего, сможет обыгрывать и Брауна, и Тейтума, и Холидэя. Вообще края «Бостона» многовато пропускают мимо себя по меркам людей с такой оборонительной репутацией. Но они все в состоянии заставить его работать. Особенно учитывая то, что центр «Далласа» при таком раскладе не вовлечен в эпизод, а значит, он под кольцом, а значит, и Порзингис тоже там и готов помогать. Проблема может быть при размене на Уайта, Лука в состоянии задавить его в посте. При этом Дончич не будет выходить на крюк с метра, его устроит средний с 3 метров и сдвоиться там сложновато. Но тут можно играть на опережение, и постараться не дать Дончичу выйти на получение в посте – встань между ним и мячом, а если Лука скользнет к кольцу, там его уже встретит тот же Порзингис.

Если Лука все же найдет удачный матчап и будет снова и снова его обыгрывать, напрашивается сдваивание или размен и последующее сдваивание. Сдваиваться сразу можно, если «удобный» Дончичу матчап защищается на Джонсе. Потому что тогда в случае сдваивания открытым окажется Деррик, и его способность наказывать вашу защиту можно проверять. Если же там Ирвинг или попадающий вариант Вашингтона, то можно сначала разменяться, расставить защиту и потом уже сдваиваться (необязательно от того, кто ставил заслон).

Опять же, частота и агрессивность помощи против Луки после этих разменов – вопрос стратегический. Если ты хочешь отрезать его от партнеров, то придется смириться с редкими сдваиваниями и с тем, что Лука может накидать 45. Если же ты готов отдавать открытые броски его партнерам, то сдваиваний должно быть много, а у Дончича должны быть проблемы с поиском своих бросков. Тут главное – не помогать против Дончича за счет Ирвинга и наоборот.

Философия «Бостона» подразумевает терпимость к высокому количеству трешек от соперника. Так что идея с попыткой максимально придушить Дончича и заставить Деррика Джонса с Пи Джеем Вашингтоном выигрывать эту серию своими дальними бросками с получения звучит как базовый вариант. При этом конкретно высокие выходы на мяч на пик-н-ролле для «Бостона» не слишком характерны, по крайней мере, частенько их приходится убеждать в необходимости так играть. И начать, наверное, можно с «большим», сидящим под кольцом и дополнительной подстраховкой с краев.

На минутах с Кайри и без Дончича «Бостону» стоит играть в классическую подстраховку. Ирвинг не такой кран-манипулятор, как Дончич. Вот это «посмотреть на кольцо, чтобы чуть вытащить на себя страхующего и открыть таким образом линию паса на большого» – не про Ирвинга. Хотя он достаточно талантлив, чтобы 5-8 минут за матч просто валить сложные броски с ведения и таким образом держать атаку на плаву.

Ну, и на минутах Кайри с Дончичем нужно найти кого-то сфокусированного для защиты против Ирвинга. Когда Лука на паркете, Кай немного двигается без мяча, а Браун, например, обладает этой редкой мутацией, когда организмы видят только тех существ, у которых есть мяч (собственно, поэтому Браун – оптимальный вариант против Дончича). И, возможно, Уайта стоит держать подальше от Ирвинга просто потому, что пик-н-ролл Дончича с Кайри разменивать придется всегда, а я не хочу, чтобы Дончич в любой момент мог легко получить себе размен на Уайта. И потом Деррик хорош как страхующий, поставь его против кого-нибудь, за счет кого можно помогать (Джонс, например). А к Кайри логичнее всего приткнуть Холидэя.

Атака «Далласа» дико хороша, а Лука – один из двух главных людей в НБА по способности стабильно генерировать хорошие броски. Дончич умеет в нападении все, и, что бы ты под него ни кинул, он в итоге разберется. И все же отрезать какие-то варианты можно. Заставить его работать можно. Быть неудобными в защите настолько, чтобы дать своей атаке выиграть матч, можно.

Атака «Бостона» против защиты «Далласа»

Оборона «Мэвс» в этом плей-офф сильно заточена на создание толпы под кольцом . Но это умная толпа, они не просто стоят впятером в «краске» и ждут, пока им накидают трешек. «Мэверикс» создают вязкость внутри, но старательно ротируются на дугу. Как только кто-то стягивается под кольцо, чтобы помочь партнерам, остальные тут же занимают эти полупозиции, по сути, исключая прямые передачи под действительно открытый бросок.

Это, с одной стороны базовая оборона, просто выкрученная на запредельный уровень.

С другой стороны, они настолько размывают границы, что это смотрится как что-то невиданное. Атака всегда хочет сделать схему четкой: двое на мяче тут, значит, подстраховка пришла отсюда, значит пас туда, там открытый бросок. Задача же защиты – исключить эту четкость и читаемость. Да, я как бы помогаю, но и к своему могу успеть, если ты отдашь туда пас.

И в этом будет главная схватка серии. Потому что защита «Бостона» должна подкинуть атаке «Далласа» проблем, но Лука в итоге справится. Выигрывать серию «Бостону», скорее всего, придется в атаке. И тут, с одной стороны, эта неприятная и сложная защита против атаки без реального разыгрывающего. А, с другой, такого пространства не было ни у кого из соперников «Мэвс». Порзи как шутер мощнее Холмгрена, а ребят типа Гидди тут вообще нет, даже спорных товарищей в духе Дорта не наблюдается. «Селтикс» вообще выглядят как улучшенная версия «Тандер», команды, которая до сих пор доставила больше всего проблем «Далласу».

Любой игрок основы «Бостона» – мощная угроза на трешке с получения . Тут нет игроков, к которым можно регулярно запаздывать, упрощая себе защитные ротации. Удастся ли «Далласу» «размыть» это дело, или «Бостон» слишком сильно растянет их по дуге, создав четкие и читаемые линии передач?

Размены наверху «Даллас», скорее всего, отдаст. Во-первых, они сами вроде и не против, а, во-вторых, «Бостон» слишком хорош в выбивании этих разменов. Найди уязвимое место, надави на него и смотри, что сделает соперник. Дадут играть один в один, значит, обыгрывай, не дадут – пасуй на открытого.

И тут будет интересно посмотреть, кого «Селтикс» выберут в качестве жертвы. Есть ощущение, что правильным ответом будет Дончич. Заставь его работать, может, выпиши фол-другой. Сейчас модно говорить, что Лука не такая и дыра, но после внезапного взлета Ирвинга у «Далласа» в основе нет игрока, который был бы хуже Дончича в защите на примере. Слишком много поводов бить в Луку (хорошо бы, чтобы подопечный Луки и без мяча немного двигался, это добавит сумбура). И время от времени Дончича придется прятать, не отдавая этот размен. Хотя бы пытаться спрятать. Пройди под заслоном или сыграй в заступ на мяче. Вероятно, персонально Дончич защищаться будет против Холидэя (наименее опасный атакующий игрок, чья главная фишка в атаке – силовая игра под кольцом, и с этим Лука может справляться). Но сдваиваться на мяче, оставляя Холидэя открытым под трешку с получения, как будто не самый приемлемый для защиты вариант. Остается идти под заслоном, особенно если с мячом Тейтум, который тихой сапой бросает 29% из-за дуги в плей-офф. Проблема в том, что Тейтум может и ставить заслон, и тогда все сложнее.

Альтернативный вариант – вытаскивать на размен центра, чтобы он был на периметре и не мог защищать кольцо. Но «Бостону» как будто это не нужно, у них есть Порзингис, который, даже не будучи вовлеченным в эпизод, утащит Лайфорда на дугу.

Ну и, естественно, уязвимым местом может быть Ирвинг, который просто слишком мелкий. Плюс он будет защищаться на Уайте, а именно пик-н-роллы Уайта с Джеями – базовый прием «Бостона» для поиска размена.

Что-нибудь удобное «Бостон» найдет. У «Далласа» крутая защита, но индивидуально уязвимые элементы тут есть, а крута эта защита в первую очередь своей согласованностью. И реализовать свои сильные места «Мэверикс» будет проще всего, если они будут размениваться и дальше загонять соперника внутрь, где будет ждать слаженная и вязкая подстраховка с ротирующимися игроками. При таком раскладе ты надеешься, что плеймейкеры «Бостона» не справятся и повторят финал-2022.

Потенциальная проблема – Тейтум, Браун, Уайт, а, возможно, что даже и Порзингис накидают джамперов против этих разменов еще до того, как кто-то сможет помочь.

С другой стороны, не этого ли ты хочешь на месте «Далласа»? Чтобы игроки «зеленых», увидев намечающуюся подстраховку на подступах к кольцу, начали сваливаться на трешки и средние с ведения и выпилили себя из серии. Потому что при подходе к «краске» подстраховка будет уже более плотной, там от Тейтума потребуется отдавать сложные передачи из проходов, Брауну нужно будет атаковать в толпе, а это не их короночка. Тогда у атаки «Бостона» могут возникнуть проблемы, несовместимые с жизнью.

И все опять сводится к способности «Бостона» растянуть защиту «Далласа» и способности «Далласа» не растягиваться слишком уж очевидно, оставляя легкие линии передач. В принципе, такая защита решается либо суперпродвинутым пасующим, либо идеальным пространством. И вот для второго у «Бостона» кадры есть.

Вопрос – смогут ли исполнить.

Есть еще пара извращенных вариантов для обороны.

Так, «Даллас» иногда играет в зону, а иногда – в такую полузону, где Лайвли под кольцом, а остальные четверо на дуге. И вот этот второй вариант может неплохо работать против команды, где бросают все пятеро. Он так же позволит проверить плеймейкеров «Бостона» на способность раскусить нестандартную защиту. Это вряд ли основной вариант, но пробовать его на каких-то заметных минутах можно.

Еще один вариант (я почти убедил себя в его нежизнеспособности) – сдваиваться на мяче. Подстраховка получается более акцентированной, количество открытых трешек «Селтикс» в 1-2 хода вырастет.

Также есть большие сомнения в том, что Лука способен с хорошей самоотдачей отрабатывать на этих заступах/сдваиваниях. Но, если заниматься этим достаточно долго, «Бостон» может заглючить. Может быть, лидерам «Бостона» надоест, что у них постоянно забирают мяч из рук, они перестанут искать размены на удобных соперников и будут довольствоваться тем, что им дают, лишь бы можно было атаковать самостоятельно. Это больше психологическая уловка, чем реальный баскетбольный ход. Но вообще, глядя на то, как они били в Гарлэнда и Халибертона, прятавшихся от разменов, есть ощущение, что «Бостон» в этом плане стал умнее и терпеливее.

В то же время Тейтум в плей-офф набирает меньше 1 очка за бросок с игры. Сдваиваться на нем – это как будто спасать его, позволяя дико влиять на игру без необходимости попадать броски. В общем, вряд ли.

Повторюсь, именно на этой половине должен решиться исход серии. Понятно, что «Даллас» будет набирать условные 110 каждый матч, вопрос в том, будет ли «Бостон» набирать 115 или 105 .

Что будет на минутах запасных

У обеих команд есть по паре звезд, которых можно развести по минутам так, чтобы на паркете всегда был кто-то из них. Также у обеих команд имеются классные запасные «большие». Вот только у «Далласа» явное преимущество в количестве вариантов.

У «Бостона» на скамейке (кроме Хорфорда) – Притчард и Хаузер. И, скорее всего, ни одного из них нельзя выпускать на паркет, пока там находится Дончич. Еще есть Корнет, но, если на пятерке уже Порзингис и Хорфорд, то вряд ли Люк будет играть за пределами «мусорного времени». Тиллмана и Бриссетта в ротацию даже за волосы приволочь не удалось.

У «Далласа» на скамейке просто больше вариантов. Кроме Лайвли, там Грин, Клебер, который может сыграть крупного «четвертого», и Харди на роль вторичного боллхэндлера, когда кто-то из пары Ирвинга-Дончича отдыхает. Плюс есть Хардуэй, который, если пришел в себя после травмы, может дать продвинутую пулялку. Плюс Экзам, он получал приличные минуты по регулярке и был в порядке, не может ли и тут оказаться полезным? Это все никакие не топ-исполнители, но их много и они разнонаправленные, что дает варианты.

В то же время «бостонские» Корнет, Тилман, Бриссетт и Хорфорд, по сути, все бэк-ап центры (хотя некоторые из них могут быть играбельны в паре с Порзи), а Притчард с Хаузером – пара белых снайперов. Простора для фантазии маловато. Из интересного – потенциальная пара Хорфорда с Порзи. Выпускать их вместе логично просто потому, что хороших игроков у «Бостона» не так много, и из тех, что есть, нужно выжимать все. А тогда «большие» получат заметные минуты и неизбежно будут пересекаться. Вопрос в том, чем это закончится.

Будут ли они слишком медленными для боллхэндлеров «Далласа», потеряются ли против бросающих соперников? Или две башни смогут задавить «Даллас» на щитах и закрыть им небо под кольцом? И пока Хорфорд защищается против центра, Порзи будет давать дополнительный рим-протект за счет Джонса/Вашингтона/Грина/Клебера.

Вообще иногда было ощущение, что «Бостон» с двумя «большими» – это лучший «Бостон». По крайней мере, против некоторых соперников. Не уверен, что «Даллас» из этой категории, но, пока не проверишь, не узнаешь. В единственном матче команд в регулярке (в боевых составах), пара была в заметном плюсе, но «Даллас» там был размотан по паркету, и в плюсе были вообще все.

Икс-факторы

● Трешки ролевиков. Это в последнее время всегда слишком важно. Если одна команда бросила 25% из-за дуги, а другая – 45%, отыграть это невозможно. Если «Даллас» будет мазать трешки из углов, «Бостон» сможет безнаказанно стягиваться внутрь. Если Хорфорд не попадет свое, то на протяжении половины матча у «Далласа» будет, за счет кого помогать.

● С лучшим игроком серии все более или менее понятно. Но как распределятся остальные места в топ-4? Если Тейтум и Браун уверенно займут второе и третье места, расклад сил один, и это базовый, напрашивающийся вариант. Но кто-нибудь удивится, если Ирвинг в этой серии окажется лучше кого-то из «бостонского» дуэта? А что, если у «Далласа» в итоге вообще будет два лучших игрока серии? Можно посмотреть на статистику и сказать, что рейтинг очевиден, но вспомните, с кем играл «Бостон».

Кайри набирал 22 очка против «Клипперс» без Кавая, «Тандер» и «Миннесоты», Браун – 25 очков против «Майами» без Батлера, «Кливленда» без Аллена и «Индианы» (то, что они играли без Халибертона, вероятно, только усложняло «Бостону» атаку). У одного повыше эффективность, у другого – побольше передач, но уровень близкий. А чертов Тейтум вообще никуда не попадает с игры. Расстановка сил в этом треугольнике далека от однозначной, тут все достаточно близко, чтобы были варианты.

● В какой форме Порзингис? Например, сможет ли он наказывать «Даллас» за размен или пока готов только бросать с получения? Сколько минут он потянет? Опять же, у «Бостона» не так много игроков, им нужна каждая возможная секунда от приличных исполнителей.

● Как проявит себя упомянутая пара «больших» «Селтикс» на совместных минутах?

● Появится ли у «Бостона» реальная третья опция? У них есть претенденты, там и Уайт, и Порзингис, наличие надежного третьего креативщика может реально изменить баланс сил в серии, потому что у «Далласа» таких вариантов нет.

● Что, если кто-то психанет и втащит по огромной красной блестящей кнопке с надписью «смоллбол»? Никто из этих команд в нынешнем сезоне всерьез не использовал эту опцию. Но «Бостон» немного заигрывал с этой темой против «Пэйсерс», у «Далласа» есть опыт предыдущих сезонов в этом плане. Справедливости ради, это действительно маловероятно и тянет либо на шаг отчаяния, либо на «до конца половины осталось 10 секунд, давай выпустим свою атакующую пятерку».

Что на кону

Кроме чемпионского титула и бесценного шанса не быть посмешищем в интернете, есть еще пара стимулов.

Так, для очень многих этот титул будет первым. Однако Эл Хорфорд без проблем согласится на то, чтобы этот же титул был и последним. У него осталось очень уж немного времени до конца карьеры.

У Ирвинга будет возможность поставить всех хейтеров в очередь на взрывание пуканов. Он был образцово-показательным товарищем весь сезон, он включился в защите, когда такую возможность уже перестали рассматривать, он был шикарной второй звездой. Теперь он может вынести любимый «Бостон» и сравняться с Леброном по титулам, взятым с 2014-го (хотя у Джеймса есть внутрисезонный турнир, но вы поняли).

На другой стороне мстительный Порзингис, непонятый и нераскрытый в «Далласе» и преображенный в «Бостоне», теперь он готовится показать бывшей команде, кто же все таки Д’Артаньян.

Дончич сможет родить-таки свою легенду. До сих пор он был стабильно хорош, его «Даллас» никогда не приближался к успеху. Даже тот финал конференции с «Уорриорс» закончился в одну сторону, а сам Дончич там совсем не блистал. Теперь все иначе.

Если на ранних стадиях Дончич выглядел далеким от пика формы, то «Миннесоту» он просто размотал и как будто разогнался (или долечился) по ходу плей-офф. Его окружение почти идеально, настрой в команде боевой, в соперниках команда, которая сама никогда не побеждала. Это отличная возможность для первого титула.

Тейтум и Браун уже засиделись в беститульной комнате. Можно говорить, что они все еще молоды, а вылетов, которые можно назвать реальными провалами, было не так много, и чаще они, напротив, превосходили реалистичные ожидания. Может, и так. Но всем плевать, вы за последние 8 сезонов 6 раз были в финале конференции. Как насчет того, чтобы выиграть что-нибудь уже? Дело ведь еще и в том, что никто не знает, как долго эта команда будет оставаться вот настолько мощной.

Что в итоге

«Бостон» – заметный фаворит серии. Коэффициент на их победу – 1,43, на «Даллас» – 2,82 . И, кажется, что, как и перед серией с «Миннесотой», «Даллас» недооценивают. Не должна там быть такая разница.

В целом «Бостон», наверное, сильнее и у них преимущество своей площадки, но мы вообще ни разу не видели их в настоящей серии. Они даже не нюхали игроков уровня Дончича и команды уровня «Далласа». И я понятия не имею, как «Бостон» на этом фоне себя проявит. Лука Дончич – из тех людей, которые крайне редко проваливаются, ты понимаешь, что он всегда даст своей команде шанс.

Хотя, может, это просто мои симпатии к «Мэвс». В конце концов, «Даллас» ярок. Он может бесить, нытье Дончича может раздражать, как и его понты. Но, когда они ловят волну, они выглядят как единое целое с диким зарядом, и смотреть на это очень весело. Они, по крайней мере, вызывают эмоции. В то же время «Бостон» в этом плане как бы просто существует (может, за исключением каких-то вспышек от Уайта).

«Даллас» живой, а «Бостон» – команда-машина. Что сильнее, увидим очень скоро.

Подкаст про НБА

Фото: Gettyimages.ru /Brian Fluharty, Brian Fluharty, Tim Heitman, David Berding