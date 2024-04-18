Этот сезон НБА был незабываемым. Описываем его в наградах, которые еще не существуют (а зря!)

Регулярка закончилась, и теперь самое время раздать награды. С официальными списками НБА справится сама, у нас другая задача – отметить достижения, сделавшие этот сезон особенным.

Самый смотрибельный игрок НБА

Йокич – единственный игрок, просмотр матча с которым я как бы предвкушаю. Там будет много всего классного, будут последовательно приниматься правильные решения, будет этот до комичного скоординированный пухлый здоровяк, а к концу матча я стану чуть больше понимать баскетбол и стану чуть лучше как человек, может, даже голова болеть перестанет.

Я ценю «правильный» (то есть тот, который я считаю правильным) баскетбол, верное принятие решений и игру за счет навыков, а не тела. И это Йокич. Он может играть во что угодно и поэтому быстро подстраивается под любого соперника и делает то, что от него требуется. Никола не будет переть на соперника, любая защита оставляет что-то открытым, туда он и отправится. Иногда это требует высокого мастерства (обычно это касается сложных передач или не самых очевидных завершений под кольцом). И именно этот баскетбол по пути наименьшего сопротивления мне кажется наиболее смотрибельным.

Потому что в моем мире это то, какой и должна быть игра – простой и правильной, но изящной. И для этого не надо жать 2 тонны от груди, пробегать 100 метров за 5 секунд или с места взлетать к верхнему краю щита.

Единорог года

Первый сезон Вембаньямы в лиге начался неидеально. Но чем дальше, тем было лучше. И к концу сезона Виктор, возможно, даже превзошел заоблачные ожидания. Неадекватные для его габаритов движения на дриблинге, какая-то дикая реализация на стэп-бэк трешках в исполнении 3-метрового француза и поистине элитный оборонительный эффект.

Не думаю, что Вемби заслужил звание лучшего оборонительного игрока в этом сезоне, но он без натяжек заслужил попадание в топ-3 номинантов. В первую очередь благодаря способности перекрывать нечеловеческое количество вариантов за счет нечеловеческой же антропометрии. Люди просто боятся идти к кольцу, когда там Виктор. И у нас было что-то подобное (игроки и раньше опасались атаковать под кольцом против классных рим-протекторов), но Виктор вывел это на какой-то комически космический уровень. Соперники видят его под кольцом и забывают, что они игроки НБА, они не понимают, что делать, и просто убегают.

С Вемби такое происходит постоянно, и это действительно что-то качественно новое, и впечатляющее лично меня гораздо сильнее его пивотов и стэп-бэков.

И вот небольшая подборка того, что случается с людьми, которые все же решаются атаковать через француза.

Кроме того, на данный момент все выглядит так, что Вембаньяма соберет квадрупл и не раз. Тут как бы скорее вопрос «когда», чем «если». У него уже в первом сезоне был и матч с 10 блоками, и матч с 10 ассистами, и 5-бай-5. А, и он, вероятно, лучше всех в лиге защищается против Йокича.

Нет, боже, нет, почему ты продолжаешь это делать

Эта награда, как бумеранг, продолжает возвращаться к Дрэймонду. Она может улететь к Джа или кому-нибудь типа Симмонса, но потом обязательно находит путь обратно к своему законному владельцу.

Выходки Грина сопровождают его на протяжении большей части карьеры. Он орет на судей, пинает соперников, орет на партнеров и бьет партнеров. Человек на фундаментальном уровне не понимает концепцию ответственности. Когда дело доходит до баскетбола, он держит себя в руках на уровне не самого спокойного 7-летнего ребенка, он просто делает все, что ему придет в голову. Он очень умный игрок, но вообще не контролирует свое поведение.

Больше самих выходок раздражают люди, пытающиеся оправдать выкрутасы форварда чем-то вроде «ну ему нужно быть агрессивным, чтобы играть на 100% своих возможностей». Нет, не нужно. Он хорош не потому, что он какой-то дикий хастлер, а потому, что отлично читает игру. Эти постоянные крики и озлобленное поведение – это просто по приколу, он ведет себя так, потому что он привык вести себя так (как Букер или Тейтум, которые плачутся судьям после каждого промаха, они, может, и не думают, что конкретно сейчас на них сфолили, просто это уже мышечная память: промазал – ной). И нет, это ненормально, но Грину это как бы прощают, потому что он хорошо играет.

И нынешний год стал несколько особенным. В карьере Грина уже были отстранения на ключевые матчи плей-офф, дисквалификации за перебор технарей, этим не удивишь. Но в этом году почти подряд случились 2 многоматчевых дисквалификации. Это что-то новенькое. И каждый раз ты видишь, как он снова и снова с разбегу прыгает на эти грабли (а точнее он бросает туда своих партнеров по команде, ведь это им отдуваться и играть без Дрэймонда), докапываясь до соперников и крича на судей на ровном месте. И, глядя на это, ты как бы спрашиваешь: «Да что с тобой не так?»

Лучший летний контракт

Давайте не будем здесь учитывать минималки, максималки и детские контракты с задрафтованными ребятами. Остаются несколько вариантов: Никил Александер-Уокер за 9М на 2 года, Херб Джонс – за 53М на 4 года, Дивинченцо – за 47М на 4 года, Коби Уайт – за 36М на 3 года, Несмит – продленный на 33М за 3 сезона, Авдия, продлившийся на 55М за 4 года с понижающейся зарплатой, а еще по ходу сезона «Мемфис» конвертировал двусторонние контракты Уильямса и Джексона в 4-летние соглашения на рабство. Плюс продление Девина Васселла, которое обещает стать очень выгодным, но мы еще не готовы к этому разговору.

Александер-Уокер подписал слишком короткий контракт, в Хербе Джонсе все еще смущает его роль в атаке, продления, еще не вступившие в силу – очень скользкая для безальтернативных оценок территория. Остаются Дивинченцо и Уайт. И хотя формат Коби более звездный, мне просто проще представить Донте в классной команде на серьезной роли (он уже там), и за эти +/- 12М в год он будет очень востребован. А кто сейчас ухватится за Уайта? Команда, которая перестраивается и готова дать защитнику повышенную роль? Таким обычно плевать на величину контракта.

Донте все еще молод, его контракт охватывает еще 3 сезона и закончится, когда игроку будет 30-31. Все это время его контракт будет составлять всего 7-8% от потолка, что очень важно для команды, которая собирается примерно вдвое переплатить за Ануноби.

Лучшая минималка

Первыми на ум приходят Келли Убрэ, Данте Экзам, Деррик Джонс и Эрик Гордон. Если чуть подумать, можно вспомнить про Бола, Бизли и Торри Крэйга, а еще про то, что Экзама подписали не на минималку, и его нужно отсюда исключить.

Как мне кажется, здесь важно не только то, насколько игрок превзошел свой контракт, но и то, насколько это «повышенное» выступление было неожиданным. Все знали, что Гордон – не игрок минималки, Убрэ в прошлом году набирал по 20 за матч, Крэйг всю жизнь занимается примерно одним и тем же, кто такой Бизли, мы тоже все знали (хотя его роль в защите и перевод в старт добавили новизны).

А вот Деррик Джонс предстал и абсолютно новым игроком по формату, и абсолютно новым игроком по роли, и стал, наверное, главным стилом межсезонья на рынке минималок. Потому что никто не ждал от него классной защиты и уверенной реализации из-за дуги.

Какое правило нужно поменять

Кажется, главное правило НБА уже поменяла. Эта тема, когда атакующий игрок просто врезается в защитника, взвизгивает и швыряет мячом в сторону кольца – это не баскетбол. Защитник не должен быть неподвижен, если не собирается придумывать фол в атаке, дайте оборонцам играть.

И вроде как дали, такие моменты свистятся реже после Матча звезд, но все еще свистятся, и это нужно дожимать. Если оборонительный игрок не ставил тебе подножку, не бил тебя руками и не двигался корпусом тебе навстречу, то это, скорее всего, нормальный контакт. «Я врезался в него, когда он отходил назад, это фол, он же не стоял на двух ногах как вкопанный». Нет, это – нормальная защита. Хочешь обыграть игрока – обыгрывай его и обходи, а не врезайся ему в плечо, делая вид, что это вина оборонца.

Также стоит напомнить судьям, что мы решили не свистеть прыжок в поднятого в воздух соперника. Если защитник повелся на замах и взлетел плюс-минус вверх (а не в атакующего игрока), это не фол. Твое преимущество в том, что защитник летает и не может обороняться, этим и пользуйся. А то, что ты решил «впрыгнуть» в оборонительного игрока – твоя проблема.

Еще нужно отодвигать линию фола в нападении. Игроки не должны подставляться под летящих вперед соперников, это не баскетбол, и это травмоопасно (вспомните прошлогодний первый раунд). Игроки защиты, если решили подставляться, должны подставляться под бегущего игрока, делать это дальше от кольца, то есть отодвинь эту скобку на метр-полтора дальше. Наверное, в идеальном мире это работало бы иначе – защитник подставился, заранее занял позицию, а атакующий игрок – назовем его Яннис – слишком прямолинеен и влетает в защитника, и сам он виноват. В реальном мире люди подставляются и под тех, кто уже взлетел, и это фол в защите, но ведь это травмоопасный момент, создаваемый попыткой придумать фол в атаке. Тут же Лаву дали фол, но Яннису это здоровья не прибавило.

Вот, и нужно завязывать с этим «счетчик игры идет, но счетчик на владение не включится, пока игрок не поднимет мяч». В какой ситуации это правило идет на пользу баскетболу? Люди пользуются этой уловкой просто, чтобы убивать время матча. И в последних играх сезона это уже стало резать глаз.

Если выбрать что-то одно, то с тараном защитников и парадом памп-фейков все же начали разбираться, а вопросы хронометража слишком уж мелочные, так что я бы сконцентрировался на поправках к правилам о фолах в атаке.

А, и еще, нужно удалять к чертовой матери за «проход в ноги». Этот момент, когда мяч на полу, и кто-то просто нагибается за ним, а кто-то другой, весь такой хастлер, падает за мячом, снося по пути первого. Падать за мячом на пол – нормальная тема, но только если между тобой и мячом нет других игроков. Если же ты надеешься пролететь колено соперника насквозь, то надо тебя выгонять с паркета и дать 5 лет условно .

Награда имени Кори Брюэра или «Да, я тоже набрал 50»

Первая часть сезона была дико результативной, несущаяся «Индиана», Дончич и Эмбиид в течение нескольких дней выдающие 70-очковые матчи, рекорды по предматчевым тоталам, просто бедламище. И вот после Матча звезд НБА чуть подкрутила правила, штрафных стало меньше, защищаться снова разрешили, результативность поползла вниз.

Тем веселее тот факт, что уже после Матча звезд (в апреле, как и Брюэр в свое время) полтинник накидал... Малакай Флинн. Нет, ну каковы шансы, а?

У звезды «Детройта» 18/25 с игры, 5/9 из-за дуги, 9/12 на штрафных и 50 очков СО СКАМЕЙКИ. А также «+14» в проигранном матче. Защитник в этом матче так же лидировал в команде по передачам, подборам, перехватам и, естественно, потерям.

Главный стил драфта

Окей, возможно, исторически окажется, что это Уитмор, там есть несомненный талант. Интересно выглядят Подземски и Хакес в плане продуктивности в пересчет на высоту пика. А еще – Тумани Камара. Но больше всех превысил ожидаемый от драфт-пика выхлоп Джексон-Дэвис. Данливи под 57-м пиком выбрал игрока, который стабильно получает минуты в команде, борящейся за плей-офф.

Джексон-Дэвис отжал время у ветеранов в команде, тренер которой не очень жалует молодежь (спросите у Муди), и без спроса добавил атлетизма команде, которая на дух это дерьмо не переносит. Джексон мобилен в защите, блочит всяких Яннисов под кольцом и ставит сверху из пик-н-ролла.

Я не уверен, что там есть какой-то крутой потенциал, но это точно игрок НБА на нормальные минуты, его можно выпускать примерно в любой ситуации. И выбран он был под пиком, который можно было купить на сдачу с чипсов.

А помните, он тоже был в этой сделке?

В этом году тут два номинанта, и я не буду выбирать, потому что они оба из одной сделки – обмена Лилларда.

Первый – Тумани Камара, которого в первое время после обмена было принято называть не иначе как «и этот чувак». «Санс» выбрали Камару 52-м пиком и включили в сделку со своей стороны. Тогда никто толком не знал, чего ожидать от этого игрока, а, исходя из позиции на драфте, предполагали, что ожидать не стоит ничего. Но «Портленд» – перестраивающаяся команда, они дают шансы. А Камара – хастлер, который впахивает в защите и подобных шансов не упускает. Атакующий потенциал пока вызывает сомнения, но из угла Тумани уже попадает приемлемые 35%.

Второй кандидат – Грейсон Аллен. Когда Данкан и Холлинджер обсуждали обмен Лилларда, они пришли к выводу, что «Санс», скорее всего, не знали, кого именно они получат. «Портленд» и «Бакс» держали сделку по Дэйму в секрете до последнего, и «Финикс» знал только то, что за Камару и Эйтона они получат Литтла, Нуркича, Киона Джонсона и истекающий миллионов на 10 (да, Холлинджер, работавший в офисе «Мемфиса», говорит, что иногда так делают). «Санс», может, и догадывались, что это связано с обменом Лилларда, но к тому моменту никто не думал, что Лиллард едет именно в «Милуоки». И вот они (предположительно) как бы получили Аллена, вообще не зная, что он им достанется. И теперь Грейсон – ключевая часть ротации «Санс» и важнейший элемент их главных сочетаний.

Седьмой игрок

Выбирать лучших шестых опостылело, давайте посмотрим, чей второй-третий игрок со скамейки лучше своих коллег.

Возможно, если бы «Никс» остались здоровы, здесь был бы Хартенштайн. Мне он кажется чуть ли не идеальным ролевиком: бесстрашно пытается заблокировать всех подряд, огромен, но при этом достаточно подвижен (против «Бакс» недавно и на пик-н-попах успевал встретить боллхэндлера и отскочить обратно к Лопесу на дугу), убивает на щитах, ставит хорошие заслоны и обладает приличным флоутером, что важно, ибо позволяет не идти к кольцу до конца и наказывать глубоко посаженных соперников. Просто прелесть.

Но со всеми травмами, Айзейя (как и шестой – Харт) чаще выходил в старте, чем со скамейки.

А из реальных седьмых претенденты такие: Айзейя Джо, Джонатан Айзек, Брэндон Подземски, Расселл Уэстбрук, Никил Александер-Уокер, Дин Уэйд, Калеб Мартин и ТиДжей Макконнелл.

Вообще, Айзек выглядит мощнее всех. Его выход на эти 15 минут реально врубает нитро для «Орландо». Иногда он выходит вместе с центром, Банкеро и Вагнером, создавая пятерку гигантов, иногда сам играет пятого, но это всегда мощно влияет на процесс.

Джонатан Айзек стал самым непроходимым игроком года. Это не метрика, это визуальное впечатление. Он может защищаться на нескольких позициях и создавать проблемы всем, вплоть до суперзвезд. А к отличной персональной обороне добавляются грамотные ротации в командных построениях и впечатляющий рим-протект. Товарищ со скромным позывным «министр обороны» выглядел какой-то неразрешимой задачей для оппонентов, по крайней мере, я искренне удивлялся, когда против Айзека набирали очки.

Пикантности этому делу добавляет тот факт, что Айзек играл очень мало. В последние годы он в основном лечился, и теперь «Орландо» с большой осторожностью возвращал форварда в НБА. И хотя общий эффект на игру от такого ограничения минут проседал, впечатление становилось еще более ярким. И эти вспышки зубодробительной обороны – неотъемлемая часть сезона.

Из остальных наиболее влиятельно выглядят Макконнелл и Джо, они просто меняют тип баскетбола своих команд.

Айзейю обычно выпускают вместо Гидди, когда у австралийца не идет бросок, чтобы дополнительно растянуть защиту соперника. Джо не просто умеет бросать, он продвинутый снайпер, который классно открывается без мяча.

ТиДжей же выходит в роли электровеника, чтобы завести свою команду, когда что-то идет не так. Коронные перехваты на чужой половине и отчасти даже как будто наивные проходы создают мощный заряд.

Ну и Мартин, который играет меньше Хакеса (тоже выходящего со скамейки), но при этом закрывает матчи и безоговорочно входит не то что в пятерку, а в четверку лучших игроков команды. Это необычная история, заслуживающая упоминания.

Переворот года

Когда-то Брук Лопес был травматичным «большим» без защиты и с набором движений на средней. Потом он стал настоящим защитным столпом, который в атаке в основном кидает трешки (ни того, ни другого раньше за ним не водилось). В новой, менее звездной, но более полезной роли он стал чемпионом.

Когда-то Эндрю Уиггинс был странным чуваком, неэффективным скорером с кучей средних без защиты и заметных перспектив положительно влиять на результат. Потом он стал нормально поливать из-за дуги, стопорить Дончича с Тейтумом в защите и включаться на подборе. В новой, менее звездной, но более полезной роли он стал чемпионом и олл-старом.

В этом сезоне что-то подобное можно сказать о Порзингисе. Кристапс был интересным молодым проспектом, но потом случился ряд травм, а потенциал высоченного снайпера так и не получалось раскрыть.

И вот в «Бостоне» паззл сложился. Кристапс за счет роста отлично страхует под кольцом, завершать через него крайне трудно. В атаке он дает отлично бросающего центра, который при этом может наказать за размен. И вот с последней частью раньше были проблемы. Потому что Порзи как бы большой и бросающий, но кинь под него кого мелкого, и выйти на свой джампер Кристапс не сможет. А тогда так ли важно, что Порзи – большой?

В прошлом сезоне он уже прокачал эффективность пост-апов, но в этом году, пользуясь отличным спейсингом «Селтикс», Порзи вышел на заоблачные 1,3 очка за владение в пост-апе. В итоге он идеально дополняет этот «Бостон». Им нужен страхующий под кольцом – это Порзингис. Им нужен растягивающий «большой», чтобы создавать пространство в атаке – это Порзингис. Им нужно наказывать соперников за размены – Порзингис может это делать.

Да, это больше развитие игрока и его вписывание в идеальное окружение, чем переворот уровня Лопеса и Уиггинса, но Порзи действительно вышел на качественно новый уровень, пересмотрев свою игру.

Рассмотрения так же заслуживает кандидатура Деррика Джонса, но он свою награду уже получил.

Нововведение года

Помните, был такой внутрисезонный турнир? Сейчас всем уже плевать, но тогда было весело, и эти матчи на старте сезона действительно были интереснее из-за этой добавленной стоимости.

Как все взъелись на Зайона после его выступления, а?

Сильверу удалось исполнить задуманное, он из ничего высосал этот турнир, добавил 1 (один) матч к расписанию, и теперь сразу куча игр на старте сезона оказывается важной, потому что «это поможет выйти из группы», или «еще 1 матч, потом финал, а там что угодно может произойти».

Потому что матчи регулярки скучные. Но поставь на кон железяку с приклеенной табличкой и 500 тысяч долларов, и любой уважающий себя спортсмен усрется, чтобы ее выиграть. А болельщики от этого только в плюсе.

Разве что с расцветкой площадки переборщили, широкой полосы по центру было бы достаточно.

Худшее решение года

Как оказалось, этим решением было сделать Монти Уильямса самым высокооплачиваемым тренером в истории тренеров (на тот момент). Изначально все выглядело сносно: «Детройт» – перестраивающаяся команда, которая нанимает тренера с приличной историей работы с молодыми. Да, этому тренеру переплачивают, ну и что, это же всего лишь деньги владельца.

Со временем появляется информация, что сам Монти устал возиться с молодыми и хотел тренировать приличную команду (на кой черт он сдался приличной команде – другой вопрос). Однако «Тройт» вознамерился во что бы то ни стало получить Уильямса. И просто продолжал кидать в Уильямса деньгами, пока тот не потерял способность отказываться.

В итоге сложилась следующая ситуация: тренер работает так, чтобы его уволили, но его невозможно уволить, потому что тебе нужно будет и ему платить (по ставке одного из самых дорогих специалистов в НБА), и новому тренеру, а они только-только закончили платить Дуэйну Кейси.

«Детройт» выдает 28 поражений подряд, один из самых талантливых молодых не получает нормальных минут, но тренера мы не трогаем, тупо потому что не можем себе позволить. Сейчас «Пистонс» формируют молодой костяк и строят новую культуру организации. Если Каннингем, Айви, Дюрен и Томпсон будут расти вот в такой атмосфере, велика вероятность, что года через три придется перестраиваться снова.

Забытый сюжет года

Нам как-то нужно увековечить предтравмовое выступление Эмбиида. Потому что Джо выклянчил себе MVP в прошлом году, после чего, как водится, благополучно отлетел во втором раунде, а его избиратели оправдывали свой голос чем-то в духе «да как-то я забыл про Йокича», напоминая нам, что MVP это не факт, а мнение. Мнение кучки людей, многие из которых даже не пытаются казаться компетентными. Черт, да я даже не уверен, что у них есть это мнение. Для этого ведь нужно смотреть игры. Наверняка многие из них просто наслушались кого-то и так сформировали свою картину баскетбольного мира.

Так или иначе, в этом году был первый раз, когда Эмбиид действительно тянул на MVP, но случилась травма.

Надо отметить, что перед этим сезоном ввели порог на награды – чтобы взять статуэтку, нужно провести не меньше 65 матчей. И вот Джо сначала пропускает гостевой матч с «Наггетс», потому что он всегда пропускает гостевые матчи с «Наггетс». У многих по этому поводу подгорает, после чего Джо пропускает и следующий матч. Кто-то говорит: «Видите, он не бегает от Йокича, он реально травмирован». Кто-то другой говорит: «Он просто еще один матч решил пропустить, чтобы мы не думали, что он бегает от Йокича, а на самом деле – бегает».

Это были забавные дни, а потом Эмбиид вышел на матч с «Уорриорс» (пропускать игры дальше было опасно, ведь он подбирался к 18 пропускам, которые автоматически означают: никакого MVP). И всем сразу стало понятно, что Эмбииду делать на паркете нечего. Он падает на ровном месте и производит впечатление человека, которому, если не помощь врача, то хотя бы качественный отдых нужен уже вот сейчас. Он ломается и вылетает на продолжительный срок.

И потом полетела вот эта истерика в духе: «Что, довольны? Это все вы виноваты, вы выгнали его на паркет».

Это какая-то потрясающая неготовность брать на себя ответственность за свои поступки (или признавать косяки любимой команды).

Врачи «Филадельфии» выпустили Джо на матч, а он вышел на этот матч. Это их решение, они за него отвечают. Какова была мотивация? Доказать что-то троллям из соцсетей? О, это взрослое поведение, уверен, Эмбиид всех их проучил.

Или он сделал это, чтобы побороться за MVP? Ну вот, поборолся. Тут надо еще отметить, что люди как-то забывают, что MVP примерно никогда и не давался игрокам, проведшим меньше 65 матчей (исключение было, но очень специфическое), просто это не было официально прописано. И, честно говоря, само правило, может, и лишнее, но, чтобы быть самым ценным игроком, нужно играть много и, если твое тело не в состоянии проводить 65+ матчей, эта награда может и не для тебя. И уж точно не стоит умирать за эту статуэтку, если одна у тебя уже есть. В общем, позиция жертвы не выдерживает никакой критики.

После травмы про Джо как-то забыли, а «Филадельфия» потихоньку отваливалась в таблице.

Но мне действительно кажется, что тот уровень, который Эмбиид показывал в здоровом состоянии, нужно как-то отметить и зафиксировать. Он шатал всю лигу, у мужчины очков больше, чем минут.

Джо стал лучше, чем когда-либо, разбивать сдваивания, а один в один против него и раньше обороняться не получалось. Это была абсолютно неудержимая машина. А еще при Нерсе Эмбиид стал приносить заметно больше пользы в защите. Теперь его чаще ставили против худшего атакующего игрока соперников (даже если это не центровой), что позволяло ему в большей степени концентрироваться на защите кольца и сильнее влиять на оборону. Это был сезон Эмбиида. Пока он не сломался.

Железный человек

Знаете ли вы, кто провел больше всего минут в этом сезоне? 34-летний Демар Дерозан, играющий за команду, олицетворяющую болото, в среднем проводит по 37,7 минуты на паркете. Общее количество его минут в сезоне вплотную подобралось к 3000, у него 24 матча с 40+ минутами, в одной встрече он провел больше 48 минут.

Это максимально рандомный претендент на такое звание. Чем вообще это можно оправдать?

Демар тащит клатчи, играет дикие минуты, а его дочь снова готовится к плей-ин.

Надо также сказать, что изначально пункт задумывался под Джоша Харта, который в последнее время не уходит с паркета у Тибодо. То, как они с Макбрайдом снова и снова бегают по 40+ минут, дико впечатляет. Однако геройства ветерана из «Чикаго» оказались статистически более заметными. Бонусом нужно отметить Бадди Хилда, который в этом году отыграл 84 матча.

Провал года

Сюда можно было бы притянуть этих нищебродов, которые пытались купить «Миннесоту», но так и не наскребли в своих сусеках денег. В результате сделку по продаже отменили. Забавно, что к моменту проведения последнего платежа команда фактически уже подорожала раза в два, а сделка заключалась еще по старой цене. В момент покупки ты уже удваиваешь вложения.

На последний транш у покупателей не хватило денег (по неподтвержденным данным, они не смогли найти 300М), и покупка сорвалась. Теперь прежний владелец сможет либо оставить команду, либо продать ее по настоящей цене. Несостоявшиеся новые владельцы могут жаловаться в НБА, но вряд ли лига встанет на их сторону, никто не захочет отдавать команду людям, у которых нет возможности найти пару сот миллионов.

Авантюра действительно закончилась провалом и обернется недополученной прибылью для покупателей. Но на них, в общем, всем плевать, это не совсем касается баскетбола. В отличие от другого случая.

Джонтей Портер (предположительно) обеспечивал собственные тоталы. Уж не знаю, сам он ставил или «продавал прогнозы», но конторы нашли пару подозрительных матчей, где на индивидуальную статистику этого ноунейма заряжались существенные суммы (и были попытки поставить еще больше).

Что самое убогое – ставки были на «низ», то есть на недобор статистики, это были ставки против себя (попадет меньше половины трехочкового, например), что прямо противопоставлено вообще всему духу спорта (хотя эти вещи и проще исполнить). И, естественно, он ни разу даже не бросил из-за дуги в этом матче с тоталом в 0,5 трешки и сказался больным через пару минут после выхода на паркет.

Про это как будто не принято говорить, и лига, сотрудничающая с кучей ставочных контор, наверняка постарается замять эту историю, чтобы она никому не резала глаз и забылась. Наша же задача помнить об этом.

Лучшая вторая звезда

Вообще, в этом сезоне прошли относительно незамеченными геройства Кайри Ирвинга. Как вам то, что он весь сезон не чудил? Это же случается примерно так же часто, как парад планет. Кайри от начала и до конца просто играл в баскетбол.

И надо сказать, что играл в баскетбол он дико классно. Ирвинг отлично дополнил Дончича. Когда Лука на паркете и узурпирует мяч, Кайри подстраивается и двигается без мяча. Когда Лука садится, Ирвинг способен потащить нападение на себе. Это отличный симбиоз.

И он стал особенно важным, когда во второй половине сезона портрет «Далласа» окончательно оформился. Сейчас это Лука, Кайри и куча ролевиков. Хардуэй в первой половине сезона набирал 17 очков, во второй – 9. Они перестали полагаться на кого-то, кроме двух своих лидеров, и лидеры это дело потянули.

В лиге не так много звезд, которые могут хорошо действовать с Лукой. Кайри, игравший в свое время с Леброном – один из них. Больше того, он достаточно позитивен, чтобы не давать Дончичу слишком много ныть. Кайри в каждом матче выкидывает какие-то немыслимые вещи, Лука с них прется, перестает плакаться судьям и продолжает играть в баскетбол. Мне это кажется недооцененным качеством: вы можете как угодно относиться к Ирвингу и его поступкам, но баскетболисты его уважают и обожают. И «Даллас», все еще команда настроения, берет максимум от этих качеств Ирвинга.

Дуэль года

Тема оказалась очень интересной, понравилась примерно всем, в выигрыше оказались и все участники, и теперь это может стать чем-то вроде традиции.

Самый переоцененный и недооцененный игроки

Окей, что, если самый переоцененный игрок это... Энтони Эдвардс? Он харизматичен, играет зрелищно, и он черная американская надежда. Поэтому его все так обожают.

Но при этом Энт все еще не похож на игрока, способного вести приличную атаку. Куча потерь, посредственная (существенно ниже средней по НБА) эффективность и затяжные затупы. Он прибавил в чтении игры, но все еще недостаточно хорош как пасующий, ему все еще местами как будто только мешает заслон.

И потом «Миннесота» – оборонительная команда с посредственной атакой, какого черта мы не называем ее командой Гобера, ведь он олицетворяет их оборону?

Можно было бы понять, если бы Энт набирал по 30 очков с шикарной эффективностью, пока вся остальная атака держится на соплях. Но это не так, у него 26 очков за матч, и из людей с процентом задействования за 30 хуже бросают с игры только Вембаньяма и Джаррен Джексон (и вообще, когда нужно придумать что-то надежное в атаке, играется пик-н-ролл Конли с Гобером). Еще такое положение дел можно было бы понять, если бы с Энтом на паркете атака была бы хороша, но разваливалась бы без него. У «Вулвз» атакующий рейтинг 114,6, у Эдвардса – 115,8. Оборонительный рейтинг «Миннесоты» – 108,4, у Гобера – 106,6. Руди улучшает защиту сильнее, чем Энт улучшает атаку, при этом есть основания полагать, что роль француза в этой шикарной защите выше, чем роль Энта в их атаке, да и нет-рейтинг на минутах Гобера тоже лучше (+8, у Эдвардса +7,3).

И потом, вас не бесит, что «Эдвардс хорош в защите, когда он хочет»? Он что, 35-летний Леброн? Энту 22, он суператлет, который за свою карьеру выиграл 3 матча плей-офф, он не бегает по 40 минут. И, тем не менее, мы считаем, что он может выбирать, когда ему играть в защите? Причем это касается только защиты на мяче, потому что следить за игроками без мяча ему скучно, и он теряет фокус через пару владений в любом случае.

Не собираюсь рассказывать, что Гобер точно полезнее (да и Энт, даже с этими косяками, в защите интереснее, чем Гобер в атаке). В конце концов, важно то, что никто из них не способен был бы затащить «Миннесоту» на третье место на Западе в одиночку. Это командная работа. И их заслуги кажутся сопоставимыми, только про одного из них все трындят без умолку, а второго... Вместо него на Матч звезд отправили Таунса.

В то же время Энт обязательно станет лучше, и у него уже есть способность люто доминировать на значительных отрезках. Просто странно, что пока он вряд ли соответствует эпитету «суперзвезда», а его воспринимают чуть ли не как Джордана в прайме.

Фэйспалм года

«Если бы соперник сделал это в 2К, я бы удалил игру» года

Данк года

или вот

Блок года

и вот

Также на статус претендует любая попытка Тайлера Хирро набрать 2 очка в быстром прорыве.

Пас года

Это же должен быть ассист Йокича на Гордона, ничто в такой степени не характеризует этот сезон. Ну и вот этот еще, но пас оказался слишком гениальным для операторов.

Баззер года

Просто свинство, честно говоря, так что вот ему ответка:

Суперские кроссоверы на сладкое (нет, я не буду выбирать)

Подкаст про НБА

Фото: Gettyimages /Tim Nwachukwu / Staff, Elsa / Staff, Lachlan Cunningham / Freier Fotograf, Ron Jenkins / Freier Fotograf, David Berding / Freier Fotograf, Joshua Gateley / Freier Fotograf, Alika Jenner / Freier Fotograf, Rich Storry / Freier Fotograf, Stacy Revere / Staff, Patrick Smith / Staff, Ronald Cortes / Freier Fotograf, Ronald Martinez / Staff, Tim Warner / Freier Fotograf, Kevin C. Cox / Staff