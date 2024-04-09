Как ваша любимая команда может обыграть «Денвер»

«Наггетс» – действующие чемпионы, и, несмотря на блестящую регулярку в исполнении «Бостона», именно они остаются командой, которую необходимо преодолеть на пути к титулу. «Наггетс» действительно очень сильны, и, если у них все здоровы, я бы не стал ставить на соперника «самородков» ни в одной серии.

Только они конечно не идеальны.

Есть вопросы по скамейке, есть почти не бросающий Гордон, а Йокич все еще весьма ограничен в защите. Тут есть куда надавить.

Кто и с какой вероятностью успеха сможет это сделать?

«Уорриорс»

Если «Голден Стэйт» попадет в плей-офф, то встреча с «Наггетс» вполне возможна. И, несмотря на существенную разницу в классе, «воины» могут быть неудобными.

Высокий пик-н-ролл от Карри – достаточно неприятная тема для Йокича. Серб частенько сидит поближе к кольцу, но это не очень работает на пик-н-роллах Карри, который может бросать сразу после заслона. То же самое касается открываний Томпсона на заслоне. Когда эти команды в прошлый раз встречались в плей-офф, защищаться у «Наггетс» не получалось совсем, как раз потому что не выходить на эти заслоны нельзя. И тогда Йокич играет выше, но перебирать ногами он не может, поэтому просто сдваивается. В случае «Уорриорс» это означает, что либо Куминга летит к кольцу, либо Дрэймонд разыгрывает атаку 4 на 3 (в зависимости от того, против кого играет Йокич). Нападение «воинов» может работать очень даже сносно.

Больше того, у «Уорриорс» есть преимущество в глубине. Муди, Подземски или Томпсон, Джексон-Дэвис, Крис Пол, Пэйтон – на скамейке есть приличные игроки. Также нужно сказать, что на минутах без Йокича «Денвер» полностью полагается на индивидуальные действия Мюррея, а у «воинов» полно приличных защитников на периметре. А еще без Йокича «Денвер» в прошлогоднем плей-офф играл маленькой пятеркой, это универсальный состав, но без особой защиты под кольцом, так что даже так себе бросающие пятерки «Уорриорс» без Карри смогут подбираться к кольцу.

В итоге атака «Наггетс» на минутах с Йокичем должна все это дело перевесить. Можно представить какую-нибудь лебединую серию от Карри и нормальную зарубу, но поражение «Денвера» будет форменным позором. Команды все-таки на разном уровне, «самородки» должны заканчивать серию в 5-6 матчах.

Шансы на поражение «Наггетс» – 16% (нет, это не от балды, это точно просчитанная вероятность, но приводится она в основном для сравнения с другими командами).

«Лейкерс»

У «озерников» своя пачка аргументов. Начиная с того, что они проиграли «Денверу» в прошлом году 4-0, но как боролись! Шутки шутками, но у «Лейкерс» в той серии была пара наработок, которые действовали вполне эффективно.

Во-первых, кидаем Руи на Йокича, а Дэвиса – на Гордона. По факту ЭйДи против Аарона не защищается и постоянно помогает против Николы. В этом сезоне такую защиту против «Денвера» пытались воссоздать все подряд. Обычно это заканчивается пасом Йокича на набегающего под кольцо Гордона. Но против «Лейкерс» этого было гораздо меньше, Дэвис – длиннорукий, подвижный и умный. Отдать передачу под кольцом мимо него не так-то просто. И в целом это несколько ограничивало атаку «Наггетс», поэтому все и пытались скопировать эту оборону, просто мало у кого есть Дэвис.

Во-вторых, у «Лейкерс» есть Леброн и куча боллхэндлеров. В прошлом плей-офф Джеймс регулярно искал размен на Мюррея и давил того в посте. В принципе Джамал – достаточно сильный игрок по меркам разыгрывающих, но защищаться против Леброна конечно не может. Если же ты не размениваешь пик-н-ролл Джеймса с ДиЛо или Ривсом, скорее всего, кто-то из них открыт под бросок.

На обеих половинах есть что противопоставить «самородкам»

Проблема конечно в том, что у «озерников» слишком дырявый периметр. Им нужен то ли Реддиш, то ли Вандо, чтобы защищаться от Мюррея на пик-н-ролле, а эти стоперы не могут бросать, и они позволяют «Денверу» прикрывать свои слабые места в защите. Это, скорее всего, будет второй самый упорный свип в истории, потому что, когда дойдет до решающих минут, «Лейкерс» смогут либо атаковать, либо защищаться, но не смогут делать и то, и другое.

Шансы на поражение «Наггетс» – 15%.

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«Кингс»

Лол, без комментариев.

В принципе, это чем-то напоминает противостояние праймового Карри с праймовым Лиллардом – вроде и команды, и лидеры даже чем-то похожи, просто одна сторона лучше примерно во всем. С травмами Монка и Хертера у «Кингс» слишком мало угроз на дуге (хотя Эллис радует), скамейка «королей» тоже не впечатляет, Сабонис хуже Йокича на обеих сторонах, защитные кадры «Кингс» слабее, и даже их коронная беготня не то чтобы неудобна «Денверу»: «Наггетс» своими прорывами по сути и разнесли в итоге «Миннесоту» в прошлогоднем первом раунде.

«Сакраменто» – самая удобная команда в Западной половине сетки, что для «Денвера», что для кого угодно.

Шансы на поражение «Наггетс» – 5%

«Финикс»

«Санс» в прошлом году устроили «Денверу» самую трудную серию. «Наггетс» в итоге дожали соперника, по сути защищаясь впятером против двоих, потому что никто из партнеров Букера и Дюрэнта не мог попасть мячом в кольцо.

Однако с тех пор многое поменялось.

Во-первых, пришел Бил – еще одна опция впереди.

Во-вторых, пришли Аллен, О’Нил и Гордон, не то чтобы опции, но из-за дуги открытый бросок попадут. И становится очень непонятно, как именно против этого защищаться и куда прятать Йокича. Сидеть под кольцом он не сможет (игроки «Санс» накажут джамперами), а выходить наверх против команды с приличным пространством... Вообще идея нормальная. Проблема «Финикса» в том, что у «Санс» нет разыгрывающего. Единственный товарищ, который пытается наладить движение в атаке – Бил, но он же наименее талантливый из трио, и его влияние на атаку просто недостаточно велико, чтобы это самое движение создавалось на регулярной основе.

Ни Букер, ни Дюрэнт – никакие не классные плеймейкеры и вряд ли они смогут стабильно находить открытых против «Денвера», который всегда слаженно и быстро ротируется после игры в заступ.

При этом обороняться у самого «Финикса», естественно, не получится, то есть один в один упереться может и Нуркич, который вечно заряжен на матч с Йокичем, и несколько человек на периметре, но на пик-н-роллах отрабатывать они не смогут.

И тут приходит план «Бэ». Потому что можно выпустить маленькую пятерку, растянуть площадку в атаке, и тогда защищаться не получится вообще ни у кого. У вас ноль вариантов против Йокича в защите, у «Денвера» – ноль вариантов спрятать Йокича, потому что размены он вряд ли потянет, а сдваиваться против 5-аута – уже так себе занятие, тут сопернику не надо быть гением розыгрыша, чтобы найти открытого.

И вы можете как бы превратить каждый матч в подброс монетки, что для «Финикса», учитывая их текущий уровень, неплохой расклад. Конечно, играть весь матч составом Бил-Гордон-Букер-Дюрэнт-О’Нил они не смогут, так и Йокич по 48 обычно не бегает. И в таком баскетболе «Денвер» – фаворит, просто потому что они способны на протяжении долгого времени сохранять концентрацию и играть в правильный баскетбол, в то время как «Санс» наверняка будут частенько сваливаться на джамперы через руки.

«Финикс» вообще не выглядит как готовая команда. Включаешь их матч, и видишь игру, которую ожидаешь увидеть в ноябре, а не в последние недели регулярки. Вместо готового продукта – поиск себя, вместо слаженности – отсутствие слаженности.

Но шанс затащить «Наггетс» в перестрелку есть.

Шансы на поражение «Наггетс» – 26%

«Даллас»

«Мэверикс» выглядят устрашающе. Это бесконечный поток пик-н-роллов Дончича. Уверенный трехочковый делает Луку совершенным атакующим оружием, с которым не справляются даже классные защитные «большие». И да, он ближе всего к Йокичу в плане способности создать хороший бросок в каждой атаке. Когда Дончич не играет, играет Ирвинг, то есть атака не встает.

Плюс у «Мэвс» есть неплохая глубина, которая не только позволяет подобрать приличных исполнителей в ротацию на плей-офф, но и дает определенную вариативность. Можно выпустить состав помельче или покрупнее, можно подобрать более оборонительные сочетания или что-то с повышенным креативным потенциалом. «Денвер» в этом плане ограниченнее.

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Можно представить себе «Даллас», играющий с 5 шутерами, или «Даллас», выпускающий Клебера для защиты против Йокича и Лайвли/Гэффорда в роли страхующего.

Легкой прогулки «самородкам» тут ждать не следует, я просто думаю, что окружение Йокича окажется сильнее, и созданные им шансы будут использованы в большей степени, чем шансы, созданные Дончичем.

Шансы на поражение «Наггетс» – 31%

«Новый Орлеан»

Важная фишка «Орлеана» в гипотетическом противостоянии с «Наггетс» – их длиннорукость. Это будет особенно востребовано, когда у «Наггетс» начнут выходить запасные, потому что у них на скамейке все не слишком хорошо с броском. Это даст возможности для подстраховки и перекрытия линий передач.

Да и в старте возможность страховать за счет Гордона может быть очень кстати. Валанчюнас защищается против Йокича, а Херб, например, помогает, как в посте, так и на пик-н-ролле. Представить, что это взорвет мозг Йокичу, трудновато, но это может быть новый и непривычный вызов. Вокруг Йокича постоянно будет кто-то мельтешить.

При этом «пеликанам» придется искать неравноценные размены. Напрашивается вариант с Хербом (лучшим страхующим) против Гордона, но тогда куда впихнуть в защите Зайона? Заставить его бегать за Портером? И потом, кто будет защищаться на мяче, Ингрэм? Или они все же уберут Макколлума из старта в пользу Альварадо/Мерфи? Поставить Уильямсона защищаться против Аарона Гордона? Но Зайон не так хорош в подстраховке, он не сможет помочь против Николы, и тогда Валанчюнаса вынесут с паркета пик-н-роллами, а Нэнса Йокич задавит один в один.

Главная сила защиты «Пелс» – минуты без Йокича. Тут куча ребят, которые могут упереться против Мюррея, плюс вокруг Джамала на этих минутах вряд ли будет идеальное пространство, то есть все эти длиннорукие монстры будут тянуться к канадцу со всех сторон.

На другой стороне у нас Ингрэм (если он здоров) и Макколлум, поливающие свои средние после заслона. Тут правда многое, как и в случае с «Санс», сводится к отсутствию разыгрывающего. Когда «Наггетс» начнут сдваиваться на мяче и страховать это дело за счет не самых бросающих людей в составе «Пелс», атака «рыбоедов» может заметно просесть. Нет никакой уверенности, что они смогут эту оборону разбивать.

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Главное же – это Зайон, прущий к кольцу против команды, у которой не то чтобы есть рим-протект. Также будет интересно посмотреть, попадут ли «большие» «Нового Орлеана» свои трешки, потому что, если хоть кто-то из пары Нэнс-Валанчунас на одну серию сможет превратиться в реально бросающего центра, обороне «Наггетс» придется намного тяжелее.

«Новый Орлеан» может быть несколько неудобен на обеих сторонах, но вряд ли способен на большее. Тем не менее, их уровень организованности и заряда во второй половине сезона вселяет некую уверенность в том, что без боя они не сдадутся.

Шансы на поражение «Наггетс» – 19%

«Клипперс»

О, это должно быть весело, если конечно «парусники» вытащат голову из задницы. Потому что на бумаге у «Наггетс» может быть в этой серии много проблем.

«Клипперс» могут кинуть Кавая на Йокича, разменивать их пик-н-ролл с Мюрреем и страховать все на свете за счет того, что Зубац не защищается против Гордона. Пару раз за матч Аарон откроется под данк, ну и пес с ним. Это рабочая схема, тут куча приличных оборонительных игроков на периметре.

В атаке у «Клипперс» тоже есть что предложить. Потому что с Харденом и кучей шутеров эта команда легко будет разбивать сдваивания на мяче. По сути, придется просто смириться с открытыми джамперами «парусников» после заслона. И огневой мощи столько, что ее можно развести по минутам. Вернее, на месте Лю я бы полностью совместил минуты Хардена с минутами Йокича, чтобы постоянно бить в него пик-н-роллами, а в остальное время Кавай и Джордж играли бы против Мюррея. Тут надо сказать, что и первые пара человек со скамейки у «Клипперс» могут быть посильнее. А там еще и жаждущие отмщения Боунс с Пламли.

Если бы «Клипперс» не были «Клипперс», а серия бы не сводилась в такой степени к игроку с историей Хардена, поверить в шансы «парусников» было бы вообще не трудно. Только «Клипперс» сейчас выглядят слабовато, у ПиДжи какие-то непонятки с контрактом (про Хардена никто даже не говорит), и у меня ноль оснований доверять их способности включить режим плей-офф по щелчку. Они ведут себя как команда династия, которой опостылела эта регулярка, но они еще ни черта не выиграли. И непонятно, есть ли у них вообще лидер.

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Но я не могу игнорировать тот факт, что на уровне схем и индивидуальных навыков исполнителей «Клипперс» могут быть одной из самых неудобных команд для «Денвера». Верить в то, что «Даллас» сможет раскрыть свой антиденверовский потенциал на 100% проще, но сам потенциал у «Клипперс» выше, их верхняя планка больше подходит для игры с «Наггетс», и это важнее, хоть эта планка и менее достижима.

Шансы на поражение «Наггетс» – 32%

«Миннесота»

«Тимбервулвз» – интересный соперник для «Денвера», в первую очередь потому что их главные шансы в обороне (что в целом, что конкретно против «Наггетс»).

Гобер, вероятно, лучший защитный игрок под Йокича, будь то игра один в один или подстраховка за счет Гордона, пока против Николы защищается Рид или Андерсон. Гобер умен, умел и длиннорук, именно он лучше всех защищался против Йокича в прошлогоднем плей-офф. Также есть масса вариантов под Мюррея: Эдвардс, Макдэниелс, Александер-Уокер.

Конечно, на минутах Йокича и Мюррея защищаться будет трудно, это слишком уж зубодробительная пара. Но, когда на паркете только кто-то один из них, «Миннесота» может мощно прижать соперника. Йокич без Мюррея только что пробовал играть с «Вулвз», и «Наггетс» там набрали 43 очка за половину. Мюррей против вторых пятерок «Миннесоты», наверное, найдет себе удобную цель для атак, но опять же, это если ему дадут играть один в один, а если вокруг Браун, Уотсон и Гордон...

В целом звучит неплохо, но в плей-офф «Денвер» будет давать Йокичу и Мюррею под 40 минут, и тогда по 30+ минут они будут играть вместе (в прошлом году было 660 совместных минут за 20 игр). А когда есть Мюррей, Йокичу уже не приходится так часто возиться с мячом, у него на одного бросающего партнера больше, и защищаться против этого уже почти невозможно.

Атака «Миннесоты», скорее, жизнеспособна, чем опасна. Где-то Конли сможет неспешно сыграть пару пик-н-роллов. Макдэниелс по какой-то причине уверенно чувствует себя в атаке против «самородков». Естественно, Эдвардс может рвануть внутрь, и вряд ли Йокич его остановит под кольцом. Но, если серб выйдет на сдваивание, Энт вполне может ошибиться, а еще у Николы неплохие руки, и, если он будет встречать Эдвардса в 2-3 метрах от кольца, там тоже может случиться перехват. Варианты есть, но даже с вернувшимся Таунсом атакующего потенциала будет недостаточно и «Миннесоте» придется часто играть от обороны и бежать, чтобы набирать достаточное количество очков.

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Думаю, если резюмировать это дело, то «Миннесота» должна побеждать защитой, а я просто не верю, что здоровый «Денвер» можно победить защитой.

Шансы на поражение «Наггетс» – 20%

«Оклахома-Сити»

«Оклахома» с кучей двусторонних краев, глубокой скамейкой и бросающими «большими» обещает привнести в жизнь Йокича массу развлечений.

Прежде всего, да куда вообще поставить Йокича? На старте матча можно попробовать приставить его к Гидди, но, если Джош не будет попадать, его просто уберут, а, если будет, то в этой защитной стратегии нет смысла. Йокичу придется быть на периметре, а защите «Наггетс» придется ротироваться, чтобы спрятать Николу от неприятных разменов. Но делать это против команды, где бросают все, крайне сложно

Это как бы как маленький состав «Финикса».

Но тут все нацелены на проход, «Оклахома» постоянно лезет к кольцу. Это не «Санс» с их любовью к средним, «Тандер» будут проверять защиту «Наггетс» под кольцом. А еще в таких сочетаниях «Тандер» куча классных защитных игроков, включая мощного рим-протектора. Это системно гораздо более устойчивые и менее уязвимые пятерки, чем у тех же «Санс».

Конечно, защищаться против «Денвера» будет трудно. Но можно попробовать Дорта или кого-то из Уильямсов на Йокиче и Холмгрена в роли свободного страхующего. Не Гобер, конечно, но жить как будто можно. Да, наверное, чуть влетите на подборе, ну и ничего страшного, вы весь сезон слабо подбираете, не то чтобы это сильно мешало бороться за топовый посев.

И, на самом деле, на уровне схем и исполнителей «Оклахома» выглядит прямо очень мощно. Мы просто исходим из того, что они получат по носу из-за их неопытности. И справедливости ради обычно так и бывает. Мы не знаем, как поведет себя Шэй, когда под него будут готовить оборонительные схемы лучшие команды НБА. Мы не знаем, как проявит себя Дэйгнолт. Мы не знаем, что будет делать ДжейДабб. Мы почти ничего про эту «Оклахому» применительно к играм на вылет не знаем, хотя большинство из их кадров и вызывают доверие.

Шансы на поражение «Наггетс» – 32%

«Бостон»

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«Селтикс» – это такая восточная «Оклахома», много двусторонних игроков на периметре и растягивающий «большой». У «Тандер» лучше первая опция и глубже скамейка, но у «зеленых» мощнее основа и больше опыта в играх на вылет.

Опять же, против «Наггетс» играть с кучей снайперов удобно, потому что Йокичу просто не находится места в защите. В матчах этого сезона его пробовали кидать на Холидэя, разок получилось вполне успешно, разок – совсем неуспешно. Чтобы спрятаться в защите, Николе придется атаковать. Ему нужно будет с первых же минут матча выбивать все дерьмо из Порзингиса, чтобы Маззулле пришлось выпускать под Йокича Хорфорда, а Порзи двигать на Гордона. Тогда в обороне Йокич спокойно встанет к Хорфорду, там относительно безопасно. Да и у «Бостона» в таких сочетаниях становится не такой веселый спейсинг, против них в принципе легче защищаться.

Но что, если Маззулла скажет «да плевать» и попробует просто перебросать «Наггетс»? Ты задавишь Порзи в посте, но в ответной атаке отдашь ему пик-н-поп трешку, или разменяешь Йокича на мяч, и Никола отдаст лэй-ап. И потом, есть этот козырь в рукаве: что, если кинуть Тейтума в защите на Йокича, а Порзи использовать как страхующего? Кто-нибудь верит, что Джейсон слабее Хатимуры и не сможет повторить то, что исполнял Руи?

Проблема в том, что нет никаких оснований верить в способность «Бостона» исполнять план на игру. У них нет разыгрывающего, нет лидера, их лучший игрок – никакая не суперзвезда, и из-за этого атака команды частенько встает. Вот в чем дело, атака с Йокичем будет генерировать хорошие броски, вы можете заставить его работать, но не более. Атака «Бостона» же местами перестает давить в то, во что нужно давить. Так было в прошлогоднем плей-офф, так было в этой регулярке, так было в тех же матчах с «Денвером» в этом сезоне.

У «Наггетс» есть эта чемпионская способность включать предельную концентрацию по запросу и держать ее на протяжении огромных отрезков матча. «Бостон» даже сбивать с толку не нужно, они сами собьются (та же «Оклахома», без устали лезущая к кольцу, в этом плане выглядит гораздо более взрослой командой). Если ты собираешься кого-то перебросать, нужно последовательно создавать правильные броски, и я не верю в то, что «Бостон» способен делать это под давлением.

Если же «Селтикс» будут чаще выпускать Тиллмана и Хорфорда для опеки Йокича и усиления собственной обороны, то и у «Денвера» в защите появятся возможности прятаться, а плеймейкерам «Бостона» придется решать куда более трудные задачи.

Шансы на поражение «Наггетс» – 34%

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«Милуоки»

«Олени» вряд ли сильнейшая команда в НБА, больше того, тезис про «вытащить голову из задницы» касается их в еще большей степени, чем «парусников», но «Милуоки» имеют приличные вводные для того, чтобы быть самой неудобной командой для «Наггетс».

Бросающий Лопес вытянет Йокича на дугу (ставить Николу против Янниса – так себе вариант). Как там Никола будет отрабатывать против трешек после пик-н-попа, никто не в курсе.

Лиллард, швыряющий сразу после заслона, тоже заставит высоко вытягиваться защиту «Денвера». В то же время Яннис, постоянно лезущий к кольцу, будет давить на слабенький рим-протект «Наггетс».

Атака «оленей» в ее лучших проявлениях очень мощна и чуть ли не идеально подходит для игры против защиты «Денвера».

И на другой стороне у «оленей» есть адекватные ресурсы для того чтобы попробовать притормозить Йокича. Лопес против него один в один, а на пик-н-роллах – сдваивания Брука, которые будет прикрывать Яннис. Да, Адетокумбо придется вспомнить свои лучшие защитные годы, чтобы это работало, да и тогда всегда останется вариант с пик-н-поп трешкой от Йокича, куда после сдваивания успеть невозможно. Плюс Мюррей свои броски найдет, периметр у «Бакс» слабенький, там и Миддлтон, и Лиллард, через которых всегда можно выпустить мяч.

Но со всем этим как будто можно жить. Многое сведется к тому, попадает ли Лопес свои трешки. Если его можно будет оставлять на дуге, все шансы «Бакс» обрушатся. Правда, пока у Брука 36% из-за дуги на 5 попытках за матч (43% после матча звезд).

Вообще команды слишком разные. Но у обеих есть чемпионский опыт и игрок в топ-5 (а если они реально встретятся в финале, то это вероятно просто 2 лучших игрока НБА). И я думаю, что в серии с «Наггетс» больше всего шансов может быть именно у «Милуоки». Правда не факт, что у них прямо хорошие шансы до этой серии добраться, все же встретиться с «самородками» они могут только в финале, и «Бакс» точно не главный фаворит Востока.

Шансы на поражение «Наггетс» – 35%

Можно конечно продолжать и пройтись по всему Востоку, но шансы на то, что оттуда выберутся не «Селтикс» и не «Бакс» невелики, а каких-то прямо страшных для «Наггетс» команд там нет. «Майами» с «Денвером» уже играл, там непреодолимая разница в уровне. «Сиксерс», которые и раньше не выбирались из второго раунда, а теперь будут начинать с плей-ин? «Никс», которые лишились Рэндла, продолжают ждать обратно ОДжи и уже больше месяца играют на износ? У «Орландо» слабовата атака, у «Кливленда» слабовата способность играть в плей-офф, «Индиана» могла бы попробовать забегать «Денвер» до смерти, но каковы шансы, что «Пэйсерс» добегут до самой встречи с этим «Денвером»? Эти варианты выглядят слишком несерьезным для того, чтобы их рассматривать.

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Повторюсь, несмотря на мощнейшую регулярку от «Селтикс», НБА останется лигой «Денвера», пока не доказано обратное. «Наггетс» с некоторым запасом – сильнейшая команда из имеющихся.

И тем не менее команд, которым есть что противопоставить «Денверу», в лиге хватает. Если в итоге «самородки» снова станут чемпионами, обыграв Карри/Леброна/Дюрэнта в первом раунде, «Клипперс»/Дончича во втором, «Оклахому» в финале Запада и «Бостон» или «Бакс» в большом финале, никому не придет в голову назвать это легкой прогулкой.

Подкаст про НБА

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Ron Jenkins, Jamie Schwaberow, Ronald Martinez, Stacy Revere, Winslow Townson; East News /AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Jack Dempsey, AP Photo/Kyle Phillips