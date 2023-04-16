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Сезон НБА подошел к развязке, до старта финальной серии остаются считанные часы. По его итогам у нас будет пятый чемпион за пять лет, а кто-то из пары Йокич-Батлер возьмет свой первый титул.

Пути команд к этой серии были очень разными.

«Денвер» получил первый посев в конференции и прошил западную сетку плей-офф, ни разу не оказываясь на грани вылета. Не то чтобы все этого ждали, по поводу перспектив «Наггетс» в плей-офф у многих были сомнения, но в итоге получился доминирующий поход лучшей команды конференции с лучшим игроком в мире. Задним числом – вполне логично.

«Майами» же мог вообще не попасть в плей-офф и проигрывал в четвертой четверти второго матча плей-ин. Но «Чикаго» не дожал тот матч, а потом «Хит» выбили две лучшие команды регулярки, заходившие явными фаворитами.

Теперь пути «Наггетс» и «Хит» пересеклись в главной серии года.

Что будет на половине «Майами»

У «Денвера» потрясающая атака, и остановить ее не представляется возможным. Но притормозить нападение «самородков» «Хит» попробуют. Какие есть варианты?

«Зона», так хорошо работавшая против «Селтикс», здесь вряд ли поможет. «Денвер» шикарен против такого построения статистически, и кадры тут для противостояния зонной защите великолепные. У них огромный плеймейкер, который может получать мяч на средней и не только пасовать, но и служить мощнейшей самостоятельной угрозой (в отличие от Хорфорда, который даже не смотрел в сторону кольца в таких ситуациях). Есть Гордон, который будет набегать в лицевую. И есть куча снайперов вокруг, которые не только растянут защиту, но и будут постоянно двигаться. Для «зоны» расклад так себе.

Получается, придется защищаться персонально. И тут важный вопрос в том, кто кого будет опекать. По умолчанию напрашивается Адебайо против Йокича, Винсент против Мюррея и Батлер против Гордона. И там игра в стандартную подстраховку в надежде на то, что:

• Бэм будет супермобильным и сможет встречать Мюррея, а потом отскакивать к Йокичу;

• Винсент будет быстро пролезать через заслон и позволит Бэму не слишком акцентировано выходить на Мюррея, благодаря чему Адебайо будет проще вернуться к Йокичу вовремя;

• Батлер сможет подстраховывать за счет Гордона при необходимости.

Это не список вариантов, работать должны все три пункта. И, вероятно, это лучший вариант в защите для «Хит». Но Мюррей набрал мощный ход, Йокич – топовая угроза, отработать в такой манере будет крайне сложно. А «Денвер» же может и перевернуть пик-н-ролл, дать мяч Йокичу в руки, а Мюррей будет ставить заслон. И Адебайо придется лезть через заслон, и в роли страхующего окажется Гейб Винсент, удачи.

Другие варианты в обороне менее ортодоксальны.

Можно выпустить Лава и отдать Йокича ему, тогда при пик-н-ролле Кевин будет сдваиваться и форсить пас на Николу, которого будет встречать Бэм, потому что формально Адебайо обороняется против Гордона, а Аарона можно оставлять. Но это убивается пик-н-попом: если Никола остановится под джампер, на него выйти не успеют. Да и Адебайо не страхующий топ-уровня, это не Дэвис, который, если дать ему волю, испортит тебе всю атаку.

Можно кинуть Мартина на Мюррея, Бэма – на Николу, разменивать их пик-н-ролл, а потом Джимми оставит Гордона и пойдет помогать Калебу, оказавшемуся против Йокича. Вообще, с трио Мартин-Батлер-Адебайо матч-апы внутри этой концепции можно по-разному перекидывать, но предложенный мне кажется наиболее разумным. Правда, при таких раскладах кто-то из мелких (Винсент или Струс) окажется против кого-то из крупных форвардов «Денвера» с самого начала владения (к слову, та же проблема будет, если «Хит» начнут играть в стандартную подстраховку, а Винсент не будет успевать за Мюрреем и «Майами» придется кидать на Джамала кого покрупнее). Портер сможет кидать через этих людей, Гордон просто задавит. Но, наверное, с этим «Хит» готовы жить, все же Майкл и Аарон обычно не слишком много берут на себя. А вот с чем сложно будет жить, так это с тем, что хоть Мартин и Батлер – жесткие типы, но они все же не Хатимура или Леброн в плане габаритов. Есть высокая вероятность, что Йокич после разменов будет слишком легко и быстро их укатывать. А если Никола, получающий мяч на средней, будет сразу собирать двоих, то либо Гордон окажется совсем один под кольцом, либо кто-то из снайперов будет открыт на дуге.

При этом в любом вараинте где-то на Кентавиусе будет прятаться ваш худший защитник, ну и долго он сможет там скрываться? КейСиПи – отличный шутер, Йокич и Мюррей – тоже, так что Струсу/Хирро/Робинсону спрятаться в защите будет тяжело (особенно, когда «зона» будет недоступна как вариант).

В «зону» веры мало. Бэм в роли свободного страхующего не вызывает особого страха. Да и для размена и последующего сдваивания как будто не хватает кадров (но пробовать на каком-то этапе это нужно). И остается стандартная подстраховка в качестве наиболее логичного варианта. Шансы на успех обороны тут больше, чем при других раскладах, но все еще не велики, и «Денвер» в итоге все равно накидает.

Вся эта идея с подстраховкой за счет Гордона вряд ли будет работать так же хорошо. «Денвер» только что встречался с командой, которая пыталась сделать Аарона проблемой для атаки «Наггетс». Они наверняка что-то придумают, чтобы минимизировать урон, благо вариантов полно. Гордон может ставить заслоны, может играть на мяче (такое было под конец серии против «Лейкерс»), а может внезапно начать попадать. И потом Йокич с Мюрреем могут просто гонять свои двоечки наверху, там, куда подстраховка от Гордона просто не дотянется. Это не говоря о радикальном варианте с заменой Гордона на Брауна или Грина. Они не то чтобы лучше бросают (по проценту – хуже), но они околачиваются на дуге и сначала кидают, а уже потом думают. За счет таких людей страховать будет труднее. Но такая опция может вдарить по «Денверу» в защите.

И то, как Гордон проявит себя в атаке, важно, потому что «Майами» придется стягиваться внутрь и помогать примерно всегда. При игре в подстраховку на пик-н-ролле Мюррея-Йокича придется притаскивать третьего. При игре в размен на этом пик-н-ролле потом придется притаскивать сдваивание, чтобы помочь на мисматче. Да просто кинь Йокичу мяч в пост, там один в один с ним никто не справится, он раскатает Бэма. Адебайо наверное сможет продержаться подольше других и хотя бы дотерпеть до сдваивания, или потребует чуть менее акцентированой подстраховки, но не более. Там слишком большая разница в габаритах. Защита «Хит» постоянно будет ротироваться, и, если вопрос Гордона в атаке «Денвер» решит, эти ротации будет плюс-минус невозможно исполнить.

Что будет на половине «Денвера»

Если коротко, то много заслонов от Адебайо. Йокича постараются заставить играть в поле и выходить на заслоны под шутеров и высокие пик-н-роллы.

И тут есть два основных варианта развития событий.

Первый: защитники «Наггетс» успешно пролезают через заслоны, шутеры «Хит» бросают с сопротивлением и мажут. Йокич сидит под кольцом, у «Денвера» все в порядке.

Второй: защитники «Наггетс» застревают на заслонах, и игроки «Хит» отрываются и попадают свои броски. Тогда придется либо стягиваться на этих креативщиков с краев, открывая «поймал-бросил» трешку на крыле, либо вытаскивать наверх Йокича, что откроет Бэму рывок к кольцу.

Это, на самом деле, важная переменная для серии: насколько успешно оборонительные игроки «Наггетс» будут лезть через заслоны и насколько уверенно игроки периметра «Хит» будут попадать. Нужна пара людей, которая будет уверенно бросать сразу после заслона. Это может быть Батлер или Винсент (или Хирро, если он вернется), но вообще важную роль в атаке «Хит» сейчас играют продвинутые шутеры – Струс и Робинсон. Соперники их боятся, их движение путает оборону, а гравитация этих снайперов позволяет им стягивать защиту, открывая партнеров и выбивать для этих партнеров неравноценные размены. И именно они могут стать людьми, создающими движение как после заслона на мяче, так и открываясь под получение.

И нужно, чтобы примерно все грамотно валили статичные «поймал-бросил» трешки. Шансы на это хорошие, но далеки от 100-процентных.

Трехочковые «Майами»: 45% - в первом раунде, 30% - во втором раунде, 43% - в финале конференции.

Трехочковые «Майами» с ведения: 42% - в первом раунде, 22% - во втором, 34% - в финале конференции.

Как видим, стабильности маловато, но, в какую именно сторону все это дело качнется, предсказать трудно.

И еще один большой фактор – Джимми Батлер. «Майами» нужно, чтобы Батлер создавал броски себе и партнерам, обыгрывая соперников один в один. Он будет искать разменами Мюррея или Портера и пытаться решить это один в один (Мюррея по идее чуть проще задавить габаритами, но против Портера может быть легче придумать фолы). Но опять же, чтобы заставить соперника размениваться, нужно попадать каждый раз, когда этот соперник не разменивается и оставляет кого-то открытым. В конце серии с «Лейкерс» Мюррей часто защищался против Шредера, и оттуда вытряхнуть Джамала на размен было крайне сложно, потому что он не боялся оставить Денниса и спокойно отрабатывал в заступ. Если Винсент не будет стабильно попадать, никаких разменов не будет. Если Батлер не будет стабильно попадать, Гордон просто будет идти против него под заслоном.

Сначала нужно выбить размен, что не гарантировано. Но потом этот размен нужно реализовать. А Батлер в этом плей-офф набирает 0,65 очка за пост-ап и 1,01 за изоляцию. Вот в чем дело: с точки зрения эффективности бросков у Джимми в этом плей-офф была ровно одна хорошая серия (и она была не хорошей, а прямо выдающейся, к слову, там против него разменивались не часто). В остальное время эффективный процент с игры ниже 50, то есть меньше очка за бросок. Когда «Бостон» перестал вестись на ложные замахи, стал чаще направлять Джимми влево и накрутил интенсивность командной защиты, все сразу стало очень трудно. Батлер снова и снова залезал внутрь, останавливался, и мяч он уже схватил двумя руками, а все партнеры закрыты. И тогда оказалось, что и Уайта укатывать уже не получается.

«Денвер» же все это видел. Батлер со временем подстроился, стал реже останавливаться, чаще прыгать с одной ноги, а не с двух (как он это делал всю жизнь), уже не так часто использовал свой замах, но это не совсем его баскетбол, ему некомфортно так играть. А еще сил у него от игры к игре явно больше не становится.

И, возможно, что «самородкам», на самом деле, стоит чаще размениваться на периметре и заставлять Батлера играть один в один, а не отрабатывать эти заступы и сдваивания. Николу туда вряд ли стоит пускать, а остальных – вполне. Это, по крайней мере, стоит попробовать, особенно – на поздних стадиях серии. Но габариты Гордона могут оказаться слишком неудобными для Батлера, и, если так, то стоит постараться держать именно Аарона против Джимми. Пока именно это выглядит как приоритетный вариант.

Скорее всего, именно на этой половине решится исход серии: смогут ли «Хит» набирать достаточно, чтобы не отвалиться от «Денвера»? В принципе, шансы на успех у атаки «Хит» есть. Их боллхэндлеры могут попадать (а если еще Хирро вернется...), а Батлер может найти источник силы в горах Колорадо и начать выбивать все дерьмо из соперников один в один. Мы и то, и другое в этом плей-офф уже видели.

Что будет на минутах запасных

«Хит» по ходу плей-офф пробовали много вариантов, но под конец серии с «Селтикс» решили, что Лаву и Зеллеру не место в ротации. Возможно, они еще вернутся, но если нет, то «Денвер» даст «Майами» возможность играть без «большого». Потому что сам «Денвер» на минутах без Йокича играет с Грином и Гордоном.

Пока не очень понятно, какую именно ротацию выберет Спо. Он может постараться держать Батлера вместе с Бэмом на паркете, когда играет Йокич, чтобы получить максимум шансов в защите. А без Николы выпускать сочетания с кучей запасных (у которых конечно будут проблемы в атаке, особенно если Хирро не вернется или вернется, но не будет собой). Вторая опция – развести Батлера и Бэма по минутам, сажать Джимми чуть раньше и выпускать его, когда Йокича нет, чтобы постараться выиграть эти минуты. Правда, не отвалишься ли ты тогда на минутах Николы.

Оба варианта вроде жизнеспособны, но не лишены слабых мест.

В защите же на минутах без Йокича «Майами» уже может вытащить свою «зону», там это может работать.

С «Денвером» все более ясно, без Йокича атака будет идти через Мюррея и Брауна. Обычно на этих отрезках у «Наггетс» проблемы. Даже с мощным Мюрреем «Наггетс» без Николы провисают, но уже не так сильно. Местами они проигрывают эти минуты с минимальной разницей (как в третьем матче с «Лейкерс», когда Йокич просидел почти всю третью, и ничего страшного не случилось), а местами даже выигрывают такие отрезки (как во втором матче с «Лейкерс», где за несколько минут без Йокича во второй половине «Наггетс» выдали «+6»).

Важность этого дела переоценивать не стоит, обе команды сократили ротации до минимума, и тут мало кто будет играть, а лидеры получат лютые минуты.

Икс-фактор

Во-первых, конечно Джимми. Мы увидим Батлера из серии с «Бакс» и первых матчей с «Селтикс» или мы увидим Батлера из последних игр финала конференции? Сможет ли он креативить против Гордона, а, если нет, сможет ли он найти размен? Это ключ к атаке «Хит», а их атака – единственный путь к победе в серии.

Другая переменная, на которую я уже несколько раз ссылался: многое будет зависеть от Тайлера Хирро. Вернется ли он? Если да, то в каком состоянии он будет?

Хирро может дать еще один вариант в плане креатива, что будет очень полезно, особенно на минутах запасных. Выпускать его вместе со Струсом или Робинсоном будет сложно, это слишком уязвимо в защите. Но Тайлер вполне может заменить кого-то из снайперов в ротации, дав больше атаки с ведения.

С другой стороны, если Хирро не в форме, он вполне может стать даунгрейдом по эффективности в сравнении с нынешним Робинсоном и частенько перетягивать на себя.

Пока потенциальное возвращение намечено на третий матч, и впиливаться в серию на ходу, пропустив семь недель, трудно.

Еще один икс-фактор – Калеб Мартин. Перед началом серии с «Бостоном» казалось, что Маззулла может попробовать приткнуть на Мартина Роба Уильямса, чтобы тот страховал всех подряд. И сделать это попробовали. Но Мартин и трешки свои попал, и в проходах завершал. А чем дальше шла серия, тем большую уверенность чувствовал Калеб. В итоге под конец он уже начал и с ведения бросать, а многие вообще считают, что MVP финала Востока должен был забрать Мартин, а не Батлер. И хотя такая постановка вопроса звучит как перебор, тема, как минимум, заслуживает обсуждения.

Понятно, что Калеб будет попадать свои трешки, несмотря на дерганую механику, и идти внутрь на противоходе. И это, на самом деле, уже неудобно Портеру, который, скорее всего, будет персонально защищаться против Мартина, но также по плану должен часто стягиваться внутрь и помогать. Но насколько вот этот креатив Калеба с ведения реален? Мужик набирал по 20 очков за матч в серии с «Селтикс». С «Бакс» и «Никс» было 11, по регулярке – 10. Это была одна странная серия или нечто большее? Потому что, повторюсь, в атаке «Майами» потребуется все, что они смогут из себя выжать.

Что на кону

• Борьба за первый титул в карьере между Йокичем и Батлером.

Это будет первый титул в карьере для всех, кроме Кентавиуса, Лава, Лаури и Хаслема. Но остальные игроки не совсем на том уровне, когда это важно. А вот Батлер и Йокич – на том.

Если Батлер затащит этот состав с 8-го места на Востоке к титулу и впервые станет чемпионом, его место в истории станет гораздо более убедительным.

Йокич же рубится за штампик на удостоверении лучшего игрока в мире. Он взял 2 MVP, потом задоминировал плей-офф и теперь готовится поставить на место последних скептиков. Если удастся довести начатое до конца, то корона у Николы в руках. Ну, в смысле, на голове.

• Признание для тренеров.

Споэльстра был одной из двух главных причин победы над «Бакс» и главной причиной победы над «Селтикс». У Спо на руках – Батлер, Бэм и куча незадрафтованных и просевших ветеранов, а теперь он чемпион? Если Спо исполнит этот номер, то очень многие переосмыслят важность человека на боковой.

Больше того, в финале встречаются тренеры, которые в своих командах работают давно. Споэльстра – главный тренер «Майами» с 2008-го, дольше него в нынешней команде проработал только Поп. Третий в списке – Керр, четвертый – Мэлоун. Это два из четырех наиболее долго работающих со своими командами тренеров. Возможно, посмотрев на это, в следующий раз кто-нибудь не будет лишний раз увольнять своего тренера.

• Первый титул в истории

«Денвер» до сих пор не был чемпионом, а в НБА даже в финале никогда не играл (но играл в АБА). И вот есть шанс это исправить. И надо сказать, что это может послужить неплохим маркетинговым подспорьем, потому что теперь всем болельщикам «Наггетс», которых станет больше, придется покупать новую форму с золотой нашивкой на воротнике.

«Майами» может стать первой командой в истории, которая возьмет титул, выходя с восьмого места. И, естественно, никто никогда не становился чемпионом, попадая в плей-офф через плей-ин.

Кто победит

«Денвер» заметно талантливее.

Составы команд на совсем разном уровне. При этом, если в предыдущей серии «Хит» смогли отыграть это благодаря своей организованности, то с «Денвером» этот номер не пройдет. «Самородки» слаженно действуют в защите, бегут в прорывы, впахивают на щитах, а их атака никогда не встает на сколько-нибудь продолжительные отрезки.

Больше того, у «Денвера» огромное преимущество в отдыхе. Пока «Майами» возился с «Бостоном» 7 матчей, «Наггетс» закрыли «Лейкерс» в четырех и неделю кайфовали (кстати, это был первый свип в истории клуба, даже с учетом сезонов в АБА). А еще «Денвер» играет первые матчи дома. «Майами» предстоит прилететь в среднегорье и играть с командой, у которой было время на отдых и акклиматизацию. Тут можно понадеяться, что за неделю «Денвер» растерял ритм, но кто-то уже посчитал, что, когда значительное преимущество в отдыхе у команды, играющей дома, для гостей это обычно хорошо не заканчивается. К слову, до сих пор «Хит» во всех сериях забирали первый матч (который всегда был гостевым), здесь это выглядит маловероятно.

После всего произошедшего, списывать «Майами» будет наивно. Но «Денвер» просто лучше. «Бостон», правда, тоже был как бы лучше, а получилось вон что. Просто причины потенциального коллапса «Селтикс» проглядывались, а вот представить себе поражение «Наггетс» в этом финале достаточно тяжело.

Возможно, у Спо фантазия получше, чем у меня.

Подкаст про НБА

Фото: Gettyimages.ru/Allen Berezovsky, Megan Briggs, Stacy Revere, Matthew Stockman, Christian Petersen, Kevin C. Cox