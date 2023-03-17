39 комментариев

Еще несколько недель назад казалось, что «Майами» ничего не светит, и летом им предстоит что-то придумывать, потому что продолжать в том же духе смысла нет. Они добрели до плей-ин, где проиграли первый матч «Атланте». Потом еле-еле убрали «Чикаго» и вышли в первом раунде на «Бакс», против которых шансов вроде как быть не должно. В первом же матче серии с главным фаворитом сезона «Майами» потерял Тайлера Хирро.

А дальше все как-то пошло не по плану, флоридцы в итоге вынесли «Бакс» в пяти играх, прошли «Нью-Йорк» и уже повели 1-0 против «Бостона» в финале конференции. Теперь «Хит» в 3 победах от большого финала, в котором «Майами» теоретически даже может иметь преимущество своей площадки (если встретится там с «Лейкерс»).

Так «Зомби-Хит», которые уже были мертвы, но продолжили идти вперед, стали главной сенсацией этого плей-офф.

В чем секрет такого превращения?

Эрик Споэльстра

Спо уже несколько лет считается лучшим тренером в НБА. И в успехе «Майами», состав которых не отличается особым талантом, роль у него критическая.

Тут напрашивается вопрос. Если Спо так хорош, почему «Майами» были так слабы по дистанции сезона?

Это несколько напоминает «Хит» Драгича, которые стартовали 11-30, а в итоге вышли к концу сезона на 41-41, и все говорили, какой Спо красавчик, но было не очень понятно, что этот красавчик делал в первой половине сезона.

Однако сейчас ситуация другая. Мы сравниваем не регулярку с регуляркой, мы сравниваем регулярку с плей-офф. В играх на вылет есть время на подготовку к каждому конкретному матчу, планы на игру становятся на порядок подробнее и глубже. И потом ты много раз встречаешься с одним и тем же соперником, изучая его лучше с каждым матчем. То есть у тренера в плей-офф просто больше рычагов для воздействия на игру, его роль становится выше. В этом отчасти и секрет преображения «Хит»: тренер – одно из их главных преимуществ, и в играх на выбывание это преимущество становится важнее.

Так что же конкретно сделал Споэльстра?

В решающем матче серии с «Бакс» Спо выдал много чего интересного, но ярче других выделяются два хода.

Сначала «Хит» ставят Адебайо в угол. «Бакс» смотрят на это и думают, давно ли Спо лишился рассудка и зачем он выдвинул игрока без броска на дугу. «Майами» начинает идти внутрь, скидывает мяч Бэму. «Оленям», естественно, плевать, на Адебайо выходить никто не собирается. И тогда к Бэму подбегает снайпер «Хит» и забирает мяч, используя тело центра как щит, чтобы оторваться от своего опекуна. А на другой стороне этого щита никого нет, снайпер получает открытую трешку.

Так «Майами» придумал себе несколько открытых трехочковых на ровном месте.

Главное решение пришло позже. В четвертой Споэльстра решил, что было бы мило сделать своего центрового разыгрывающим. Адебайо начинает вести мяч и снова и снова заигрывает Батлера, открывающегося из левого угла.

Штука в том, что когда Бэм с мячом, он вытягивает на себя Лопеса чуть выше. И Батлер из угла может открыться в лицевую, где Лопес подстраховать уже не успеет. Из-за этого Холидэй, опекающий Батлера, старается не пустить Джимми в лицевую, но это упрощает Батлеру выход под получение наверх. На видео есть момент с трешкой, но были и моменты, когда Джимми двигался от лицевой, а где-то на средней получал заслон, разворачивался на нем и топил к кольцу. Где-то он сам ставил заслон после выхода наверх.

Ну и фаталити – пик-н-ролл через Джимми-роллмена. Защита «Бакс» проваливается, потому что Брук Лопес, мягко говоря, не привык защищаться против боллхэндлера на пик-н-ролле, да и Холидэй не особо часто кого-то на пик-н-роллах страхует. «Майами» поставил защитников «Бакс» в некомфортные условия и набрал легкие очки.

Собственно, важно отметить, что Бэм был готов принять на себя роль разыгрывающего потому, что... он ее уже играл. Всего пару лет назад Адебайо был вторым в «Хит» по передачам. В этом фишка со Споэльстрой, он постоянно пробует все подряд, и в итоге его баскетболисты привыкают делать очень разные вещи.

И все матчи «Хит» состоят из вот таких решений Спо, из его перестроений.

У «Бакс» работает пик-н-ролл Янниса с Лопесом? Давайте мы кинем Батлера на Брука и будем разменивать это дело. Да, Брук – центр, а Джимми – не самый габаритный форвард, но «олени» все равно не будут кидать мяч Лопесу в пост против Батлера, зато после пик-н-ролла никто не будет открыт.

«Бакс» не выходят на шутеров и позволяют им получить мяч под открытую трешку после заслона? Отлично, обожаю шутеров! Где там этот гребаный Робинсон, который не играл 2 года, пусть переодевается, у него сегодня по плану 20 очков за 23 минуты.

«Бакс» думают, что Винсент им ничего не сделает, и на него можно приткнуть Янниса, который будет всех страховать за счет Гэйба? Винсент, сделай что-нибудь! Парни сейчас поставят под тебя 16 заслонов подряд, один из них от Лава, которого опекает ни на кого не выходящий Лопес, другой – от Батлера, которого Дрю Холидэй никогда не оставит, и ты оторвешься от опекуна так, что это будет самый легкий средний в твоей жизни. Несколько таких владений, и Гэйб в итоге разогнался так, что стал важной опцией «Хит» в атаке.

Джимми, ты понимаешь, что они держат против тебя Холидэя и не хотят разменивать на тебя вообще никого? Но, если ты на хорошей скорости пройдешь заслон и впилишься в страхующего, то на какой-то момент ты как будто атакуешь через него, он как будто разменялся, сечешь? У тебя где-то полсекунды на этот мисматч, удачи.

У «Милуоки» проблемы с креативом в позиционке, и они не знают, что делать? Да, давайте будем постоянно перетряхивать матч-апы и защитные схемы, у них там вообще голова взорвется.

У нас мяч при «-2» за пару секунд до конца? Знаете, что мы сделаем: выпустим кучу снайперов, пусть «Бакс» думают, что мы будем бросать трешку на победу. Тогда Бад уберет центра, и кто-нибудь откроется к кольцу, где у «Бакс» не будет габаритов, а потом этот кто-то двумя руками оттолкнет Коннатона и попадет сложнейший бросок.

«Никс» спрятали своего слабого защитника на Робинсоне? Давайте играть пик-н-роллы через Робинсона, но мы будем ставить два заслона, и заслон Данкана будет вторым. Игрок, защищающийся на мяче, чуть отвалится на первом заслоне, и тогда на заслоне Робинсона им придется либо разменяться, либо оставить кого-то открытым.

«Никс» перестали прятать Брансона, и он стал размениваться на боллхэндлеров? Отлично, выбей размен, а потом играй пик-н-ролл через центра, это же упростит жизнь.

У «Никс» Брансон бегает по 48 минут за матч, и он – единственное, что работает у них в атаке? Отлично, пусть Винсент преследует его по всей площадке и выматывает. Не то чтобы сработало, но идея логичная.

«Никс» убрали Брансона? Шикарно, встаем в «зону», они понятия не имеют, что с ней делать без Джейлена.

«Никс» в предыдущей серии порвали «Кливленд» на щитах? Бэм, разберись с этим, можешь забить на подстраховку, ей займутся все остальные, но не пусти Робинсона к щиту. У «Нью-Йорка» против «Кэвз» с Мобли и Алленом процент подбора в атаке был 35, это нечеловечески высокий показатель. Против «Хит» с Бэмом и Лавом (и местами Зеллером) было всего 27 пунктов, у некоторых команд такой показатель выходил в среднем по сезону.

Джимми, знаю, что ты подвернул ногу и не особо можешь ходить, но в углу же стоять ты можешь? (Окей, я не уверен, что это была инициатива Спо).

«Бостон» тщательно подбирал матч-апы в защите? Давайте будем постоянно бежать в раннее нападение, чтобы все их игроки хватали не своего, а кого придется.

Вряд ли какой-то из пунктов этого долгого и все еще не полного списка тянет на премию «гений года». Но Спо делает все это. Он буквально собирает победу для своей команды по кусочкам.

Сейчас у нас вовсю идет плей-офф, и, естественно, в каждом матче болельщики пополняют свой список чокеров и «чокеров». И обычно под этим подразумевается психология: игрок не хочет брать на себя, не может заставить свое тело сделать дополнительное усилие и в итоге не оказывает того эффекта, который соответствовал бы его статусу. Но баскетбольная часть провалов в ключевые моменты во многом связана с неумением подстраиваться и находить план «Б». После первых матчей серии, когда все уже знают, что ты хочешь делать, важно уметь найти другой подход, неожиданный выход, а не тупо продолжать делать то же самое. Джимми Батлер – очень вариативный игрок, отчасти поэтому он и является антонимом слова «чокер». Но еще у него в распоряжении тренер, который всегда готов подсказать, как именно можно обойти схему соперника, куда конкретно надавить, где они оставили лазейку. Собственно, исходя из этого, возникает вопрос, а не стоит ли нам задуматься о том, насколько феномен чокеров связан с тренерами этих игроков? И почему мы никогда не говорим о тренерах-чокерах?

Понятно, что Батлер тащером был всегда, но также понятно, что Спо ему сильно помогает. Он как бы тащер и анти-чокер от мира тренеров. И не может ли быть такого, что кому-то их тренеры не оказывают должной помощи и таким образом превращают в чокеров?

Возвращаясь к Споэльстре и «Майами», нужно так же отметить высокую общую организованность. Иногда вы можете видеть, как команда не бежит в раннее нападение, хотя очевидно, что в этой ситуации бежать было нужно. Иногда кто-то бросает в конце четверти недостаточно поздно и оставляет сопернику время на ответ. Иногда на слабой стороне остается один защитник против двух атакующих игроков, и один из них ставит заслон для другого, но почему-то заслон ставит тот, кто лучше бросает, а открытым остается тот, кто бросает хуже.

Знаете, с кем такого никогда не происходит? С «Майами».

Они всегда лучше подготовлены, они всегда четче исполняют план на игру, сопернику просто придется исходить из этого. Ты не перетренируешь Споэльстру. Все, что ты можешь – это постараться не сильно проиграть в тренерской дуэли и надеяться, что у твоей команды есть достаточное преимущество в таланте исполнителей, чтобы все же пройти дальше.

Джимми Батлер

На мой вкус, у трансформации «Хит» есть два краеугольных камня, и я пока не могу решить, какой важнее. Идеи Спо точно сыграли определяющую роль. Как и выступление Батлера.

Вообще, плей-оффная версия Джимми – не новый феномен. Мы видели Батлера в «пузыре», мы видели его в прошлом сезоне. Человек дико полезен в регулярке, но в плей-офф это совсем другой уровень.

Для начала можно посмотреть на реализацию трехочковых:

19/20 – 24% на 2 попытках за матч в «регулярке», 35% на 2 попытках в плей-офф

20/21 – 24% на 2 попытках за матч в «регулярке», 27% на 4 попытках в плей-офф

21/22 – 23% на 2 попытках за матч в «регулярке», 34% на 4 попытках в плей-офф

22/23 – 35% на 1,5 попытках за матч в «регулярке», 36% на 3 попытках в плей-офф

Всегда растет либо реализация, либо количество бросков, либо и то, и другое. Как именно Батлер превращается из по сути ноншутера в нормально бросающего игрока, когда наступает плей-офф, никто не в курсе. Но это происходит слишком часто (3 из последних 4 сезонов), чтобы списать все на случайность.

И трешка это наиболее необъяснимое, но не главное проявление гена тащера. Джимми в этом плей-офф набирает в среднем по 31 очку за матч, в регулярке его результативность была меньше 23. Его нагрузка растет, он берет на себя намного больше. И это касается не только нынешнего сезона.

С момента перехода в «Майами» у Батлера было 8 матчей на вылет с результативностью в 40+ очков. Знаете, когда он в последний раз набирал 40 очков в регулярке? Когда играл за «Чикаго». На драфт уже выходят люди, которые слишком молоды, чтобы помнить, что Батлер вообще когда-то играл за «Буллс». При этом в плей-офф вроде как набирать кучу очков должно быть труднее.

Возвращаясь к нынешнему розыгрышу, нужно сказать, что серия Батлера с «Бакс» вообще была слишком легендарной для первого раунда. Батлер взял одного из лучших персональщиков в НБА и фактически убил его волю к жизни.

Холидэй – классный оборонец, которого «олени» обычно кидают на главную опцию соперника, не особо оглядываясь на то, на какой позиции этот соперник играет. И вообще-то Дрю не самый высокий игрок, и кажется, что такой универсализм в защите не должен быть ему доступен. Но Холидэй – дико сильный, чем компенсирует недостаток роста до такой степени, что об этом недостатке часто даже не вспоминают.

С Батлером не сработало.

Холидэй, конечно, сильный, но Батлер в этом плане не уступает. Когда Джимми получал заслон, он просто выдавливал Холидэя, пытавшегося пролезть между Батлером и этим заслоном. Контакт уже не работал в пользу Холидэя. В итоге Дрю отваливался, и тут уже вступала в силу разница в росте. Потому что, когда Холидэй чуть застревал в заслоне, он уже не имел шансов помешать броску более высокого Батлера. Джимми отгружал и разговаривал столько, что Холидэй под конец серии явно поплыл. Дальше начались ошибки Дрю в защите, чего обычно за ним не водится. А еще Холидэй как будто пытался ответить и стал брать на себя больше в атаке, но он просто не такого калибра атакующий игрок, чтобы делать это с хорошей эффективностью.

И конечно Баду стоило пробовать что-то другое в обороне (да и в атаке, на самом деле). Но Батлер играл против того, что ему дали. И играл гениально.

При этом Джимми совсем не из тех людей, которые долго возятся на ведении, а, когда с мячом кто-то другой, просто стоят на месте. Эти его выходы из угла, когда Адебайо вел атаку – это акцентированные открывания, это полноценная работа без мяча. И не всегда целью было получить мяч, часто вся эта работа делалась, чтобы открыть кого-то из партнеров, чтобы поставить удобный заслон или просто привлечь внимание защиты и оттянуть опеку от кого-то из партнеров, и Коди Зеллер поставил бы сверху без сопротивления.

Однако за этими атакующими геройствами Батлера, как будто осталась незамеченной его оборона. Споэльстра Батлером затыкает любые дыры. А давайте кинем его на Лопеса, чтобы разменивать пик-н-ролл Брука с Яннисом (да, Джимми должен не только защищаться против Лопеса, но и размениваться на Адетокумбо). Так, Адебайо сел, кто-то должен теперь принять в защите Рэндла, Джимми, вперед! Бэм вернулся и прихватил Джулиуса, но у нас нет другого «большого», Джимми – иди поборись за подбор с Робинсоном. И это не говоря о том, что тебе часто придется защищаться против Барретта и Брансона. И никто не отменял твоих обязанностей по подстраховке в командной защите. И Батлер все это делал. Иногда на высочайшем уровне, но всегда на, как минимум, достаточном.

И, глядя на Батлера в плей-офф, создается ощущение, что этот человек может делать все. Он накидает сам, из-за дуги, со средней, из-под кольца, из изоляции или из пик-н-ролла, а может и запост-апить, придумать фолы или открыться без мяча. Он будет заигрывать партнеров передачами, помогать им заслонами и уводить их игроков своими открываниями. Он будет гнать темп, когда это нужно. Он поборется за подбор, когда это нужно. Он будет защищаться на любой из 5 позиций и местами выдавать мощнейшие оборонительные владения.

И не то чтобы Батлер чему-то из этого научился в плей-офф (разве что бросать трешку), он же делал все это и в регулярке, просто в совсем других масштабах. Там через него реже шла атака, его меньше нагружали оборонительными обязанностями, и да, трехочкового не было.

Батлер регулярки – это такой интересный, вариативный игрок, но без суперзвездного блеска. Он делает всего по чуть-чуть и не особо много играет на мяче (ближе к концу регулярки часто играл роллмена, много пост-апил, почти не бросал и вообще напоминал центрового).

А потом наступает плей-офф, и Батлер делает не всего по чуть-чуть, а всего помногу. В 2 раза больше владений в роли боллхэндлера на пик-н-ролле, нагрузка растет на 5 п.п. при росте игрового времени. В регулярке он решал 25% владений, выпадавших на его 33 минуты за матч, а в плей-офф – 30% владений, приходящихся на его 39 минут, это большая доля, от большего числа атак. Иными словами 21,5 бросок с игры, а не 14. И при этом истинный процент попадания в районе 62%, что прям круто. Из людей, которые остались в плей-офф, по сочетанию нагрузки и эффективности опережает Батлера только Йокич (Браун чуть точнее, но берет на себя чуть меньше).

Батлер из человека, не попадающего на Матч звезд в регулярке, превратился в топ-5 игрока этого плей-офф, и его команда, попавшая в игры на вылет с 8-го места, теперь в финале конференции. Джимми стал лучше настолько, что они со Споэльстрой не просто смогли удержать команду без Хирро на прежнем уровне, им удалось вывести эту команду на заметно более высокий уровень.

Другие герои

Повторюсь, в преображении «Хит» решающую роль сыграли 2 человека, о которых мы говорили выше. Но нельзя не отметить и другие винтики в этой машине.

Бэм Адебайо не спешит с каким-то прогрессом в качестве самостоятельной опции, но играет ключевую роль в гибкости команды. Его персональная защита против Янниса и Рэндла и универсализм (в серии с «Бакс» он местами опекал Миддлтона, против «Бостона» на некоторых отрезках защищается против Брауна) здесь очень важны. Ну и его нехарактерное для центровых умение вести мяч помогло закрыть «оленей» в пятом матче.

Кайл Лаури вернулся под конец сезона, немного разогнался в плей-ин и в плей-офф уже давал важные моменты. Есть ощущение, что от Кайла после очередной травмы уже ничего не ждали, но он восстановился, он делает ключевые перехваты, точечно ведет нападение, попадает трешки с адекватным процентом и безбожно флопит.

Кевин Лав, которого так опрометчиво выкинул «Кливленд», в «Майами» часто выходит в старте (откуда как будто вылетел под конец сезона). Ветеран дает сносно бросающего «четвертого», его хорошо прячут в защите и позволяют ему кидать передачи в прорыв через всю площадку. А еще Лав просто спамит чарджами во все стороны.

Коди Зеллер, который никому не был нужен еще 3 месяца назад, теперь получает минуты в составе финалиста Востока. Ничего особенного Коди не делает, и роль у него небольшая. Но ветеран ставит хорошие заслоны и не допускает лютых ошибок. Не знаю, переживает ли сейчас «Денвер» хоть о чем-нибудь, но они точно были бы еще лучше с Зеллером вместо их неиграбельных запасных центров. Может, «Наггетс» все равно играли бы в смоллбол без Йокича, но у них были бы варианты. Сейчас вариантов нет, ибо Деандре Джордан не вариант. Да, упоминание Джордана в тексте о «Майами» было неизбежным.

Гэйб Винсент продолжает радовать. Он – один из немногих игроков «Хит», у которых в плей-офф выросла нагрузка. По сути, именно дополнительные броски Винсента и Батлера и возвращение Лаури позволили Споэльстре раскидать атакующую нагрузку Хирро. Так вот, Спо с толкача разгонял Винсента в серии с «Бакс», чтобы Гейб нащупал свою игру, потому что нужна была еще одна опция. И Винсент ей стал, накрутив долю бросков с ведения и общее число попыток. Ну и нельзя не отметить старания Гэйба в защите против Брансона. Остановил ли он Джейлена? Конечно, нет, но Винсент был достаточно хорош, чтобы «Майами» мог жить с этим матч-апом на больших минутах. Теперь пробует повторить это с Брауном.

Данкан Робинсон, который по сезону в половине матчей вообще не участвовал, в плей-офф триумфально вернулся в ротацию, чем позволил Спо все время держать на паркете продвинутого шутера (Струс садится – Данкан выходит). Больше того, в некоторых матчах Робинсон попадал так, что отжимал у Струса минуты, даже несмотря на то, что Данкана как будто сложнее, чем Макса, прятать в защите.

Тут нужно сказать что-то про Струса, Хайсмита и Мартина, чтобы пройтись по всей ротации, но в их игре, по сравнению с регуляркой, мало чего поменялось. Струс продолжает бросать, Мартин остается 3&D игроком, Хайсмит... ну, он старается.

И вот этот салат из незадрафтованных и списанных игроков с добавлением Бэма и Джимми играет в финале Востока с «Бостоном». И играет так, что уже ведет в счете и имеет преимущество своей площадки.

Подкаст про НБА

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Adam Glanzman