7 комментариев

Переход Уэстбрука в «Клипперс» был воспринят достаточно однозначно: никто не понимал, зачем это было сделано или как это вообще может работать.

На первый взгляд ситуация действительно была однозначной: Уэстбрук уже давно перестал быть игроком, которого можно представить в побеждающей команде. «Лейкерс» усадили его на скамейку, и там от Уэстбрука вроде вреда было меньше, он как будто нашел свою нишу, но это все еще в районе 0,9 очка за бросок, нежелание адаптироваться, неспособность создать пространство партнерам и постоянные косяки в защите .

Зачем и кому такой игрок вообще может понадобиться?

Зачем он может понадобиться конкретно «парусникам», которые, с одной стороны, совсем недавно выкинули примерно такого же персонажа в лице Уолла, а, с другой стороны, вообще не факт, что заинтересованы в разыгрывающем? То есть все пытались впарить им первого номера, но плей-офф уже не за горами, а там мяч всегда будет то у Ленарда, то у Джорджа, и тогда Мэнн – номинальный разыгрывающий – вполне подходит.

Вердикт был очевиден и единогласен: Расс ничего «Клипперс» не даст и вообще все испортит.

Однако шанс на самом деле был. А, возможно, этот шанс даже все еще есть. Давайте прикинем, как Уэстбрук может работать в «Клипперс».

Концепт идеальной ситуации в вакууме

Для начала нужно провести прямое сопоставление ситуаций «Расселл в «Лейкерс» и «Расселл» в «Клипперс».

Во-первых, «парусники» за Уэстбрука не отдали игроков, его получили как бы бонусом. Нужен ли такой бонус, обсудим позже. Но, когда ты отдаешь за человека трех игроков ротации и забиваешь платежку приобретенным контрактом, ты должен что-то от полученного баскетболиста получить. «Клипперс» от Расса не нужно ничего. Зайдет – ок, не зайдет – а что мы теряем?

Во-вторых, у «парусников» много игроков с броском, то есть Уэстбрука можно окружить сочетаниями, где все, кроме него, умеют атаковать из-за дуги. Многие до сих пор вспоминают, как хорош был Расселл в «Хьюстоне», когда он был единственным не бросающим игроком на паркете. Здесь это можно воссоздать. Даже Ковингтон с Гордоном есть. Тут все условия, чтобы Уэстбрук раскрылся.

Теперь давайте представим, что именно мог/может дать Расс в «Клипперс». Вообще, когда его выпускать на паркет?

«Парусники» начинают матч с центром. И если раньше маленький состав на определенных отрезках игр был неизбежен из-за отсутствия приличного запасного «большого», то теперь есть Пламли, позволяющий играть полноразмерной пятеркой весь матч. Больше того, зачастую все выглядит так, что «Клипперс» лучше с центровым. Смоллбол все еще остается важной опцией (хотя травма Зубаца усложняет оценку этой важности), но центровые без броска здесь будут.

Пихать Расселла в составы с центрами смысла мало. То есть «Клипперс» весь сезон играли то с одним игроком без броска, то вообще с составами, где из-за дуги опасны все пятеро, а теперь они будут играть с двумя нон-шутерами? Это зачем?

Когда на паркете Джордж, он любит пик-н-роллить через центра. Ему там Уэстбрук, за счет которого соперник все будет страховать, вообще не нужен.

Когда на паркете Кавай, он любит получать мяч на средней – и чтобы вокруг все стояли по периметру. Ему там Уэстбрук, от которого будут прилетать сдваивания, вообще не нужен.

Расселл не вписывается в стартовую пятерку с центром, Расселл будет мешаться звездам и занижать их эффективность (а то и забирать владения). Это все не то. «Клипперс» – атакующая команда, и Расс в этой атаке только все портит.

Оптимальный сценарий Уэстбрука в «Клипперс» – это не разводить Кавая и Джорджа по минутам и выпускать Уэстбрука со скамейки. В старте у нас Ленард и ПиДжи с центром, потом можно попробовать (в зависимости от соперника) несколько минут с парой звезд и смоллболом. Это ударные минуты, на которых «Клипперс» должны рвать оппонента.

А потом Кавай и Пол садятся, и выходит Уэстбрук. Без центра и с кучей шутеров. Расс забирает мяч и постоянно идет в проходы в идеальном пространстве. При этом рядом с ним Гордон и Пауэлл, которые вполне комфортно чувствуют себя без мяча.

Если Расс потянет эту роль при нормальной эффективности, такая вторая пятерка сможет выживать. А этого более, чем достаточно, когда в основной пятерке у тебя две звезды, играющие вместе большие минуты.

И в это при желании как бы можно было верить. Больше того, только в это и можно было верить, других правдоподобных и положительных сценариев тут не было. Уэстбрук, который дает эти 10-15 минут за матч, мог сделать «Клипперс» чуть сильнее . А если он просто уже не способен делать то, что было в «Рокетс» даже на урезанном игровом времени, то просто усади его на банку или вообще отчисли, делов-то. Время на проверку этой концепции было.

Но это в вакууме. А в вакууме по ряду причин в баскетбол не играют.

Что пошло не так

Да, в общем, все.

Вместо ограниченной роли со скамейки Уэстбрук получает большие минуты в старте. Вместо игры без звезд и центров Расс выходит с Пламли/Зубацем и регулярно пересекается с Ленардом и Джорджем.

Человек, выходивший со скамейки в более слабой команде, в «Клипперс» выходит в основе. Больше того, для всего этого жертвуют ролью и игровым временем Мэнна, который просто намного лучше, чем Уэстбрук играет в баскетбол (а еще намного лучше сочетается с тем, что есть в старте «Клипперс»).

В основе при этом продолжают выходить центровые, что само по себе нормально. Но они там играют с Уэстбруком, что приносит предсказуемые проблемы с пространством впереди.

Первый матч «Клипперс» с Уэстбруком в составе вылился в дичайшую мясорубку, где обе команды пробили 170. Казалось бы, какие тут могут быть проблемы с атакой? Пока команды носились как угорелые, все действительно было классно, а вот в концовке и овертаймах «Кингс» все больше сдваивались, оставляя Уэстбрука, который откровенно не понимал, что делать.

А потом была игра с «Уорриорс», где Уэстбрука опекал Дрэймонд. Ну, как «опекал»: Расс с мячом на дуге, Грин один под кольцом, а где-то рядом еще Луни, защищающийся против центрового. И что тут смогут придумать «Клипперс», атакуя 4 на 5?

И нельзя сказать, что сам Расс был как-то особенно плох. Ну да, он привез себе трешку Монка, которая перевела игру с «Кингс» в овертайм. Так он и не должен закрывать матчи. Ну да, он накидал кирпичей против «воинов», но Уэстбрук там играл с центром и проходить ему было бы трудно. Зато его эффективность в «Клипперс» совсем неплоха (eFG 55%), и местами он очень уместно гонит темп. Просто его поставили в условия, где он в принципе не может быть полезен (хотя надо отдать Уэстбруку должное и сказать, что создание таких условий – дело нехитрое).

Тут возникает вопрос: а какого черта? И проблема «Клипперс» этого сезона в том, что такой вопрос возникает слишком часто. Он касается и каких-то точечных мелочей, и вполне глобальных вещей.

Какого черта Уэстбрук в старте? Какого черта Уэстбрук закрывает у вас матчи?

Какого черта держать на паркете Пламли против «Денвера» в концовке, если против Йокича все равно защищается Кавай?

Какого черта Ковингтон не получает шансов при таком мертвом Моррисе?

Какого черта выменивать Боунса, если вы потом подпишете Уэстбрука?

Какого черта ваша защита рассыпалась, когда вернулись звезды?

Какого черта надо с самого начала владения ставить своих малоподвижных центровых защищаться против игроков периметра «Миннесоты»?

Все эти вопросы адресованы по факту одному и тому же человеку. Тайрон Лю проводит очень слабый сезон ровно с тех пор, как вернулись Ленард и Джордж. Можно сказать, что вопрос про обмен Боунса тут не по адресу, но принято считать, что Джордж инспирировал, а Лю неистово одобрил подписание Уэстбрука, в котором менеджмент вообще не был заинтересован. А без Расса обмен на Хайленда имел бы смысл.

Но вернемся к Рассу.

Уэстбрука уже «объездили» «Лейкерс», ему уже дали понять, что его место на скамейке. Это не та ситуация, где Расс (или Джордж, просящий за другана) может требовать место в основе. А если это все же было условием Уэстбрука при подписании, то надо было просто оставить его сидеть в «Юте». Или неподписание Расса выбесило бы Джорджа, и Полу пошли навстречу, приняв все условия? Тогда уже вопросы к другим людям, потому что допускать такую ситуацию нельзя. Последний клуб, который так извивался перед игроками, в итоге остался с Микэлом Бриджесом в качестве первой звезды.

Так или иначе, пока Лю продолжает выпускать Расса в старте. Можно надеяться, что недавний матч с «Торонто» символизирует положительную динамику. Там Мэнн отбегал больше Уэстбрука. Да и вообще Расселл там во второй половине почти не играл, а про первую половину Кавай потом сказал, что «Клипперс» играли слишком быстро и многовато теряли мяч. Хм. Это как-то связано с тем, что Расс несся вперед, а в позиционке против него никто не защищался?

Проблема в том, что, даже если «Клипперс» встали на правильный путь урезания роли Уэстбрука, то пока процесс выглядит дико медленным, а время на обкатку и притирку уходит . У нас плей-офф через 5 недель. У «Клипперс», вполне возможно, плей-ин – через 4 недели. А стартовая пятерка «Клипперс» (Мэнн, Джордж, Ленард, Моррис, Зубац) провела в этом сезоне 11 матчей. И вот, когда они начинали притираться, счетчик обнулили, вбросив в ротацию Уэстбрука.

Они упускают время, заигрывая с изначально безнадежным сценарием. Больше того, они перекроили ротацию под этот сценарий, и теперь нужно будет как-то мотивировать откат обратно. Нужно смотреть в глаза Мэнну и объяснять, что произошла чудовищная ошибка. А ведь можно было просто оставить его в основе. Нужно как-то объяснить Уэстбруку, что теперь он будет играть 15 минут со скамейки, хотя с этого просто нужно было начинать. Как на это все отреагирует Джордж, который, в общем, и притащил сюда Уэстбрука? Как сейчас чувствует себя Кавай, которому подкинули этого Расса? Посмотрите матч с «Наггетс», там Ленард играет на уровне какого-то сверхчеловека, а его партнеры снова и снова косячат, и в языке тела Кавая явственно читается все тот же вопрос «какого черта, товарищи?»

Это то, чего все и боялись. Что Рассу дадут завышенную роль и завышенные минуты, что он запорет пространство в атаке и будет отнимать владения у звезд, которые нашли бы этим владениям более эффективное применение. А еще, что он может подорвать химию в раздевалке, если что-то пойдет не по плану.

И хотя все необязательно должно было быть так, в итоге это подталкивает нас ко вполне очевидному и озвученному в начале выводу. Уэстбрук не был нужен «Клипперс». Не потому, что у него не было шансов там заиграть. А потому, что риски такого подписания заметно превышают потенциальные дивиденды от идеального сценария из вакуума.

Эти проблемы просто не стоят возможности стать чуть сильнее, если вдруг все пойдет по плану. Потому что план хлипенький. А если все пойдет не по плану, Расс вполне может стать последней каплей, которая потопит фрэнчайз на годы вперед.

Считайте сами.

«Клипперс» были на ходу (выиграли 10 из последних 14), когда подписали Расса, а потом проиграли 5 подряд. Теперь концовка сезона все ближе, а у них непонятки с ротацией и не наигранные сочетания. Даже если к концу сезона Уэстбрука вообще уберут из команды, его подписание уже сыграло здесь свою негативную роль: посев полетел на дно, ритм потерян, а ключевые пятерки менее сыгранны, чем могли бы быть.

Представить, что эта команда вылетит в 1-2 раунде плей-офф, очень легко. Это было возможно и до прихода Уэстбрука, но теперь шансы прискорбного расклада выросли.

И не нужно обладать богатой фантазией или пакетиком с расширителем сознания, чтобы представить, как после этого Ленард с одним годом по контракту запросится на выход.

Это их 4-й год, они все здоровы, Запад плюс-минус открыт, такое нельзя (было?) упускать.

Но времени остается все меньше, а проблема, которую «Клипперс» сами себе придумали, решается очень неспешно.

Баскетбольный подкаст

Фото: REUTERS/Kelley L Cox-USA TODAY Sports, Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Kirby Lee-USA TODAY Sports