НБА – лига самых зрелищных спортсменов. Давайте выясним, за кого из них вам болеть в новом сезоне

Не вполне командный вид спорта.

Несколько лет в этом блоге перед сезоном выходили тексты о том, за какую команду стоит болеть не определившимся зрителям. Но в последние годы все популярнее становится боление за игроков, а не за команды. И мы здесь не собираемся никого шеймить за отхождение от традиционных ценностей. Боление – это хобби и отдушина (если вы, конечно, болеете не за «Сакраменто»), оно должно быть в кайф. И если вам интереснее болеть за игроков, мы и вам поможем определиться с объектом спортивного поклонения.

Просто выберите из списка тот формат игрока, который вам кажется наиболее привлекательным, а мы подберем вам баскетболиста НБА.

Хочу видеть живую легенду

Если не разбрасываться словом «легенда», то на данном этапе в НБА есть два игрока, подходящих под этот критерий.

Леброн Джеймс обладает потрясающим резюме и готовится перекрыть рекорд результативности Карима Абдул-Джаббара по очкам, набранным за карьеру. Джеймс отстает на 1325 очков. Для контекста: в двух из последних трех сезонов он набирал больше 1600 очков, то есть рекорд может пасть уже в этой регулярке. То есть на ваших глазах Джеймс может стать самым результативным игроком в истории.

Но Леброн совсем не молод, в последние годы он частенько травмируется, а его команда за 4 предыдущих сезона только раз прошла дальше первого раунда плей-офф (тогда эта команда стала чемпионом). И нынешние «Лейкерс» тоже не так сильны. То есть вероятность новых больших подвигов уже не так велика. Зато потом можно будет начать болеть за сына Леброна.

Вторая опция – другой четырехкратный чемпион, Стеф Карри. После прошлогоднего плей-офф по поводу легендарности Карри вопросов не осталось уже ни у кого. Он затащил финальную серию, взял-таки MVP финала и позакрывал все мнимые и не очень гештальты. Карри – игрок, перевернувший баскетбол, игрок, построивший династию, игрок, который небезосновательно претендует на статус лучшего атакующего баскетболиста в истории.

И, в отличие от Леброна, за Карри пока не замечено спада. Если уж на то пошло, Стеф подкачался и гораздо увереннее противостоит контакту, он прибавил в защите и ничуть не просел в желании ни на секунду не останавливаться.

И у Карри сильная команда, которая позволяет Стефу бороться за дальнейшее укрепление своего исторического резюме. Что касается индивидуальных заслуг, тут перспективы неоднозначные. Игроки в возрасте Карри за MVP сезона уже, как правило, не борются. Да и в плане совокупной карьерной суммы очков или передач или перехватов Карри ограничен: он пришел в лигу после 3 лет в студентах (большинство приходят после первого же года в колледже) и почти полностью пропустил 2 сезона из-за травм. По сути, его карьера на 4 года короче, чем могла бы быть. Но тем ценнее то, что он уже побил рекорд по трехочковым за карьеру. Карри – первый игрок в истории, попавший больше 3000 трешек. И у него есть неплохие шансы пробить 4К.

Мне всегда были симпатичны те, кого считают злодеями

Тогда советую обратить внимание на Кевина Дюрэнта. Когда-то давно он перешел в «Уорриорс» после того, как, ведя в серии до 4 побед 3-1, уступил им в финале конференции. Тогда это многими воспринималось совсем неправильно и неприемлемо. Однако в «Голден Стэйт» Дюрэнт свои амбиции удовлетворить не смог: команда побеждала, Дюрэнт блистал, но зрители продолжали воспевать Леброна как лучшего игрока мира, а КейДи внезапно понял, что «Уорриорс» всегда будут командой Карри. Тогда Дюрэнт перевез свои таланты в «Бруклин», где решил построить свою команду с Кайри Ирвингом. Но особых успехов не добился, что особенно болезненно на фоне того, что «Уорриорс» снова стали чемпионами уже с Эндрю Уиггинсом на месте КейДи.

До сих пор можно было говорить о том, что Дюрэнт мало в чем виноват, для его шагов можно было найти оправдания. Однако минувшим летом КейДи сначала затребовал обмена, а потом выставил ультиматум в духе «либо вы увольняете тренера и менеджера, либо я ухожу». То есть Дюрэнт пришел в «Бруклин», полностью подмял под себя организацию, а когда оказалось, что большие победы как-то не покоряются, задумал сбежать. Или обвинить в провале всех, кроме себя самого. И вот теперь на стороне Дюрэнта может быть очень одиноко.

При этом, если вы все же хотите болеть не за тру-злодея, а за человека, которого злодеем считают ошибочно, то Дюрэнту и тут можно найти оправдание. Мол, «Бруклин» не стал продлевать его кореша Кайри и обменял Хардена посреди сезона на человека, который, как оказалось, в том сезоне играть не будет. И как бы его недовольство организацией можно понять.

И да, Дюрэнт все еще дичайше талантлив. После прошлогодней серии с «Селтикс» место в топ-3 игроков НБА Дюрэнт уже утратил, но он все еще где-то рядом.

Хочу болеть за звезду, у которой впереди еще большая часть карьеры

Здесь ответ достаточно очевидный: Лука Дончич. Этот сезон для него станет пятым в карьере и третьим, на который он заходит в статусе фаворита на MVP. Дончич молод, ярок, генерирует потрясающую статистику, стабильно затаскивает команду в плей-офф, а в прошлом году даже дошел до финала конференции, раскатав по пути безупречный «Финикс» и официально завершив эпоху Гобера в «Юте».

Дончич обладает потрясающим набором навыков на мяче и в одиночку создает атаку команды. При этом можно, наверное, говорить о том, что словенец слишком доминирует на мяче, но его нельзя упрекнуть в жадности – пасует он отлично. Он не тушуется в важные моменты: в том, что Лука выдаст высокий уровень по заказу, можно быть уверенным. А его потрясающие скиллы уже родили термин Лука-мэджик, который по влиянию на интернет-пространство можно сравнить, наверное, только с праймовыми образцами Человека-факела в исполнении Карри.

Лука – уже суперзвезда, и ему только 23.

Из альтернатив есть Трэй Янг, игрок, который с Дончичем связан на веки после того, как их обменяли друг на друга в день драфта. В принципе у ребят много общего, оба уже были в финале конференции, оба жестко доминируют на мяче и, по сути, сами являются атакой своих команд.

Янг в этой схватке всегда был немного позади, то подбирался поближе, то отставал, но после прошлого плей-офф преимущество Дончича стало особенно заметным. «Майами» там просто разобрал Янга, с Дончичем такого никогда не случалось. И Трэю теперь явно нужно расширять свою игру новыми инструментами, чтобы подобное не повторялось каждый год.

Так же нужно упомянуть Джейсона Тейтума (23 года, лучший игрок в команде-финалисте), Джа Морэнта (23 года и стабильный прогресс в результатах команды), Дариус Гарлэнд (22 года, очень недооцененный глобальными медиа креативщик) да и Девину Букеру еще не исполнилось 26 лет. А, если вас не смущает богатая история травм игрока, можно посмотреть на Зайона Уильямсона, который в единственном более или менее здоровом сезоне набирал по 27 за матч.

А есть еще более ранние варианты? Кто-то, кто еще только должен стать звездой, чтобы можно было увидеть его становление

Наверное, главный игрок в этой группе – Энтони Эдвардс. Огромный суператлетичный защитник с инстинктом убийцы и очень качественным выступлением в первом же плей-офф.

Энт провел в лиге 2 сезона, и кто-то, наверное, уже может считать его звездой, потому что понятие это растяжимое. При этом он не был главным скорером или главным пасующим в команде в прошлом сезоне. У Эдвардса впереди есть еще как минимум один уровень, до которого он может подняться.

21 очко за матч, никто не удивится, если в этом сезоне будет 25. Он должен больше раскрыться как плеймейкер, может существенно прибавить в защите. Энту еще предстоит заметный прогресс.

Из альтернативных вариантов – Ламело Болл, Кейд Каннингем, Тайриз Халибертон, все молоды, все являются основными звездами своих команд, все могут прибавлять (хотя Ламело уже был на матче звезд, а потенциал для дальнейшего роста у него чуть менее очевиден, чем у двух других).

Я больше всего ценю ассисты и розыгрыш. За кого болеть из топ-пасующих?

Вариантов масса, и их можно разделить на подгруппы.

Ветеран-легенда – Крис Пол. Один из лучших пасующих в истории, человек, который уже сдает, но все еще надеется взять-таки свой первый титул.

Из молодых интересно смотрятся снова Янг и Дончич, но можно вспомнить и тех же Гарлэнда, Ламело, Халибертона.

Нестандартный пасующий, безусловно, Йокич, который формально центровой, а по факту – разыгрывающий с потрясающим видением и культурой паса.

Пасующий, про которого немного забыли – Джеймс Харден. В последние годы он переформатировался из завершающего в пасующего, а с навыками в плане передач там все и раньше было хорошо.

Так же нужно отметить, что для защитников большинство передач, как правило, сводится к скидкам из пик-н-роллов, которые зачастую могут выглядеть шаблонно (потому что так и есть). В плане чего-то изобретательного и необычного опять же нужно смотреть в сторону Йокича с его передачами на забегающих, Ламело с его креативом в раннем нападении и Янга с его коронными полу-флоутерами, полу-алей-упами, которые выделяют его на фоне остальных.

Мне нравятся заряженные ребята, которые носятся, орут и пашут в защите

Наиболее хрестоматийным вариантом будет Беверли, который уже давно поддерживает репутацию такого вот хастлера. Но я бы рекомендовал присмотреться к Гарри Пэйтону-младшему.

Еще год назад было непонятно, есть ли Пэйтону вообще место в НБА. Ветераны «Уорриорс» просили отчислить его, чтобы в команду попал Эвери Брэдли. Но, к счастью, кадровые решения в «Голден Стэйт» принимают не игроки, и место в составе в итоге получил именно Пэйтон.

Гарри потрясающе защищается. Я не уверен, что в лиге есть более классный защитник на мяче, при этом атлетизм позволяет Пэйтону защищаться и против достаточно крупных вингов, несмотря на рост стандартного защитника. Он перехватывает дриблинг и выдает какие-то немыслимые вау-моменты в защите на регулярной основе. Если тот же Беверли более или менее рутинные и стандартные эпизоды пытается сделать эпичнее за счет своего ора, то Пэйтон делает такие вещи, что, глядя на него, орать начинаешь ты сам.

При этом Пэйтон – не тупой цепной пес, он нормально отрабатывает и в командной защите. А еще он очень неплохо открывается к кольцу в атаке, где неистово данчит. А еще он рубится на подборе в атаке.

В общем, это такой классический комок энергии, который за год из игрока без гарантированного места в лиге превратился в чемпиона с гарантированным 3-летним контрактом на 8М в год.

Есть какой-нибудь максимально неортодоксальный игрок, который ни на кого не похож?

Думаю, тут можно присмотреться к человеку, который выигрывал два последних MVP.

Йокич на самом деле потрясающий атакующий исполнитель. Он может работать под кольцом спиной как классический центр. Может выйти на дугу и бросать. Он отличный пасующий и по факту – разыгрывающий своей команды. Он может возиться с мячом, а может открываться на заслонах.

Это такая выдающаяся разносторонность, позволяющая раскрывать примерно любых партнеров по команде. Благодаря этому Йокич и выжимает максимум из любого состава и даже с прошлогодними «Наггетс» напрямую попал в плей-офф.

Но да, в плане нестандартности в первую очередь бросается сочетание позиции (окей, габаритов) и роли/навыков. Огромный центровой, который ведет пик-н-роллы, который может разыгрывать с дуги или из-под кольца, который является полноценным узлом атаки – так обычно не бывает. Уж точно не в таких объемах, как это делает Йокич и не с такой степенью успешности.

В качестве альтернативного варианта можно вспомнить Уильямсона. Зайон со своим телосложением не похож ни на кого в НБА. Рост форварда и масса центра в сочетании с мощным атлетизмом делают Уильямсона одной большой проблемой для соперников. Непонятно, как против него играть – он задавит любого не центрового. Однако, если ты кинешь на него центра, то Зайон начинает играть роллмена, и там твой «пятый» просто не успеет за ним. То есть по эффекту на него похож Яннис, но не то чтобы схожесть с Адетокумбо делает тебя более обычным.

К слову, Яннис тоже может быть в этой категории.

Вообще, говорить об обычности в сегодняшней НБА тяжело. Вероятно 3 лучших игрока прошлого сезона – это Карри, Яннис и Йокич. У них общего примерно ничего. И какой формат звезды может быть чем-то стандартным?

Мне нравится олдскульная игра

Есть несколько человек, которые очень любят среднюю дистанцию. Этот некогда популярный бросок переживает тяжелые времена с тех пор, как в НБА научились считать. Но в некоторых случаях средний остается мощным оружием. И, наверное, главный адепт такой игры – Дерозан.

Демар был известен благодаря двухочковым джамперам всегда, но в прошлом сезоне он был дико хорош и показал лучший год в карьере, а его средние выглядели реальным читерством, потому что Дерозан стабильно попадал их тоннами, несмотря на сложность.

Есть и другие игроки, которые любят среднюю. Пол, Букер, Дюрэнт и Кавай – это, наверное, главные конкуренты Дерозана в плане количества и качества, но по подходу к поиску этих средних и выходу на бросок максимально классическими вариантами выглядят именно Дюрэнт и Дерозан.

Нет, мне нравится совсем олдскульная игра

Если речь о доминирующих центровых, то тут нужно смотреть в сторону Эмбиида. ДжоДжо неудержим под щитом. В принципе, пост-апы, как и средние броски, несколько ушли из обихода НБА, потому что такие владения считаются не самыми эффективными. Но Эмбиид пост-апит успешно – стабильно больше 1,05 очка за владение.

Несколько смущает его готовность брать трешки, это не по классике. Но и с приходом Хардена Эмбиид должен чуть чаще играть роллмена и получать мяч на ходу, что не совсем укладывается в исторические стандарты с работой спиной из статики.

Еще есть тот же Йокич, который работает под кольцом еще увереннее (в прошлом сезоне дичайшие 1,17 очка за владение), и Никола под кольцом выдает немыслимые пируэты. Там, где Эмбиид работает за счет силы и фолов, Йокич пробивается за счет разворотов и ложных замахов, что может выглядеть приятнее. Правда самих пост-апов у серба меньше, да и называть Йокича классическим игроком как-то совсем неправильно.

Нет, ты не понял, мне нужен еще более древний вариант...

Окей, если мы хотим вернуться к тем временам, когда игроки не умели вести мяч, то есть Джейлен Браун.

Все знают, что баскетбол – игра для высоких

Если смотреть на самых высоких, там опережает всех Марьянович с ростом в 227 см. И у Бобана уже давно сформировалась своя ниша поклонников, звезда Джона Уика – персона культовая.

Если же смотреть на людей, получающих побольше минут, то среди наиболее рослых выделяются Порзингис и Гобер.

Кристапс – игрок нестандартный, потому что ростом под 220, но бросает как настоящий снайпер. Правда, на деле это совсем не так полезно, как может показаться на первый взгляд. Порзи не играет как «большой», а тогда и толку от его роста маловато.

Гобер же со своей дикой антропометрией (рост 216 см, размах рук – 235 см) в последние годы терроризирует защитой всю НБА. Габариты позволяют Руди защищаться против двух игроков на пик-н-ролле, в итоге он в одного тащит защиту команды. Талант, на самом деле, невероятный.

Есть вопросы по поводу того, можно ли с Руди побеждать. Зачастую именно на него вешают всех собак за неудачи «Джаз» в плей-офф, что, как минимум, притянуто. Неспособность Руди быть хоть сколько-нибудь самостоятельным игроком в атаке действительно позволяет оппонентам кидать под него кого угодно, понимая, что француз не накажет. Это приводит к тому, что Руди и в защите привычно помогать не может – соперник просто выпускает маленькую пятерку, где нет центра, и Гобера из-под кольца вытаскивают.

В новом сезоне Руди будет играть за «Миннесоту», и будет очень интересно посмотреть на то, чем это закончится. Для Гобера это (не грядущий сезон, а весь период в «Миннесоте») возможность доказать почтенной публике, что проблемой «Юты» был не он.

Мне наоборот ближе маленькие игроки, с ними проще себя соотносить

Из совсем маленьких есть Факу Кампаццо. Боевой итальянец ростом всего 178 см. У мужчины отличная культура паса, и он только-только подписался с «Далласом».

Вообще же героев типа праймового Айзейи Томаса, ездившего на Матч звезд, или Нэйта Робинсона, выигрывавшего конкурс бросков сверху, сейчас нет. Чтобы найти заметную фигуру – извините за каламбур – придется расширить критерии маленькости.

Крис Пол и Кайл Лаури – два флопера, которые всех бесят разыгрывающих с ростом 183 см. Оба сделали хорошие карьеры, но оба уже в годах и потихоньку разваливаются. Тем не менее, это – ключевые игроки своих команд, полноценные маленькие генералы, ведущие атаку и достойно поясняющие за свою маленькость в защите.

Я слышал что-то про атлетик-фриков...

Тогда, наверное, слышали и про греческую версию этого явления, известную под именем Яннис Адетокумбо.

Яннис обладает потрясающим сочетанием силы, скорости, роста и длины рук. В сумме это приводит к тому, что он может пройти к кольцу примерно всегда, когда хочет. А желания ему не занимать, и проходит он много и часто.

В какой-то момент казалось, что отсутствие стабильного броска так и не позволит Яннису добиться больших успехов в баскетболе плей-офф, и я, например, считал, что он никогда не станет чемпионом в качестве первой звезды. Но практика показала, что ни разу я не прав.

Грек никого не боится, крайне редко устает, и когда его переводят на «пятерку», ответ соперники не могут сыскать днем с огнем. То есть это все еще и близко не идеальный баскетболист, но его нынешняя версия способна оставаться игроком высочайшего уровня в любых условиях и набирать полтинник в решающем матче финальной серии.

Из альтернатив можно еще раз вспомнить Уильямсона с ростом форварда и весом центра, который, как уже говорилось, похож на Янниса по эффекту, хоть и заметно отличается по телосложению и желанию играть в защите.

Из неожиданного: Дрэймонд Грин в некотором смысле обладает идеальным телом для НБА. Ну, для игры в защите в НБА. Короткие ноги позволяют поспевать за гардами, толстая корма дает возможность толкаться с «большими», а длинные руки вполне могут мешать джамперам даже высоких ребят, хоть сам Грин и весьма приземист.

Мне нравится, когда люди играют за счет умений и мозгов, а не за счет тела

Сюда можно отнести очень многих защитников, кроме тех, кто совсем уж дико резкий и взрывной. Например, Карри, Букер, Гарлэнд, Янг, Ирвинг, Харден, Пол, Макколлум и Дончич.

Выбор тут сводится к возрасту и амбициям искомого кандидата.

Опять же, можно вспомнить Йокича, ему конечно от природы достался огромный рост, и Никола им умело пользуется, но все же он максимально далек от тех, кого называют атлетами.

Есть какой-нибудь взрывной защитник, который влетает в «краску» и данчит?

Наверное, главным кандидатом тут будет Джа Морэнт. Он – один из самых быстрых игроков в НБА (самый?). Устоять перед ним один в один не может почти никто. Больше того, у Джа какая-то способность находить в защите щели, он не просто проходит первую линию обороны, он рассекает вообще всю оборону, проскальзывает между оппонентами и оказывается под кольцом.

С прыжком тоже все хорошо, поэтому крутые данки – не редкость. Но ими все не ограничивается, Джа вообще классный завершающий и заносит из-под кольца очень сложные мячи.

В качестве альтернативы могу предложить Донована Митчелла, это тоже резкий защитник с природным талантом к смачным данкам. Можно добавить и Джамала Мюррея, но его мы после травмы еще не видели, так что уверенным в его атлетизме быть нельзя. К слову, подобные игроки вообще не редко сталкиваются с вопросами по здоровью, и в этом плане Митчелл выглядит интересно *стучит по дереву*.

Ну и нужно снова сказать про Эдвардса. Энт очень атлетичен, он вломится в «краску» и дичайше поставит сверху при первой возможности. Но это более габаритный и силовой вариант, Джа будет повоздушнее, а Митчелл просто помельче. Тут уже дело вкуса.

Современный баскетбол – это трешки. Кто лучше всех бросает?

Тут нет особых споров, Стеф Карри – лучший снайпер в истории, который одинаково успешно бросает как с получения, так и с дриблинга, и который вообще не стесняется кидать стоя в паре метров за дугой.

Из альтернатив можно вспомнить Лилларда, который в некоторых сезонах бросал с самого дальнего расстояния просто шикарно. Или того же Мюррея. Или названного наследника Стефа – Янга (который никогда и близко не подбирался к Карри по реализации). Или Гарлэнда. Или братана Карри – Клэя Томпсона. Или Хардена. Или Хилда.

Вариантов много, но, если выбирать игрока именно по бросковому показателю, то первый вариант заметно предпочтительнее остальных.

Я хочу болеть за игрока, но желательно, чтобы он все же играл за одну и ту же команду

Можно снова вспомнить про Карри, который уже вряд ли когда-то куда-то денется из «Уорриорс». Или Луни, который продолжает соглашаться на копеечные контракты с теми же «Уорриорс» (при том, что клуб ни разу не давал понять, что ценит Кевона, и давал ему контракты по остаточному принципу, а в начале карьеры вообще отклонил опцию в его детском контракте). Или Лилларда, который остается в «Портленде», несмотря ни на что (но никто не уверен, что ему не надоест).

Но я бы обратил внимание на чуть менее очевидные варианты.

Яннис Адетокумбо продлен с «Бакс» до 2025 года. И если раньше казалось, что Яннис может куда-то перейти в поисках лучшей жизни, то теперь поверить в это труднее. Во-первых, он стал всемирной суперзвездой, несмотря на то, что «олени» – команда с маленького рынка. Во-вторых, он уже выиграл титул и вроде как всем все доказал. Единственное, что вызывает сомнения – готовность «Милуоки» тратить и/или принимать верные трансферные решения, чтобы сохранить боеспособное окружение. Они слили Брогдона, потеряли Такера и возможно промазали с обменом Дивинченцо.

Тем не менее, пока все выглядит так, что Яннис здесь очень надолго и к концу карьеры станет главной легендой «Милуоки».

Второй кандидат на премию верности – Брэдли Бил. Он подписал новый контракт с «Вашингтоном», который рассчитан на очень долго (да, это – юридический термин). И даже если «Уизардс» захотят обменять Била, у них не получится, потому что в контракте предусмотрено право вето на обмен. Собственно тут мы подходим к тонкой грани между «быть верным команде» и «держать команду в заложниках». Бил не тянет уровень первой звезды, «Вашингтон» уже давно ничего не добивался, и по-хорошему им бы надо было избавиться от Била, разменяв того на пики, и начать строить что-то новое и дееспособное.

Мы же знаем, что цифры не врут. У кого будет крутая статистика?

Первым пунктом здесь напрашивается Дончич. У него и так все было в порядке с индивидуальными показателями, но после потери Брансона Лука должен брать на себя еще больше, накрутив и очки, и ассисты.

Лично мне кажется, что у Хардена может быть очень хороший сезон в плане результативных передач. Джеймс никогда не имел проблем с поиском открытых партнеров, а в последние годы он стал все больше концентрироваться на этом деле. После полугода в новой команде и логичного перестроения окружения, Харден может выйти на новый уровень.

С точки зрения набора очков может рвануть, например, Букер. С продолжающимся спадом СиПи, Девину придется брать на себя больше, а талант бомбардира там есть несомненный.

Есть кто-нибудь странный и загадочный?

Тут должен быть Кавай.

Во-первых, он весь такой себе на уме, говорит мало, эмоций не показывает вовсе. Никто не знает о его планах. И даже о его травмах мы знаем гораздо меньше, чем о проблемах других игроков, просто Ленард хочет, чтобы команда насчет здоровья не распространялась.

Кто он? Парень, которому просто нравится играть в баскетбол, и он не хочет всей сопутствующей мишуры? Тогда зачем он переехал в Лос-Анджелес? Может, он – серый кардинал, который на самом деле может очень многое, например, перетащить к себе ПиДжи, которого до этого не смог уболтать Леброн? Мы не знаем.

Во-вторых, у Ленарда реально очень странная карьера. Сначала был титул с «Сан-Антонио», MVP финала и последующее становление в качестве одного из ключевых игроков лиги. Потом – полуфантомная травма, по сути, пропущенный сезон и требование обмена. Потом год в «Торонто», где Ленард сам решал, когда и сколько ему играть, пока «канадцы» старались окружить Клешню лаской и заботой. В итоге – чемпионство и переход в «Клипперс» тем же летом. И с тех пор это такой игрок, который постоянно где-то пропадает, потом возвращается, показывает уровень топ-5 баскетболиста лиги и снова растворяется до новой вспышки. По крайней мере, так это выглядит со стороны.

Еще стоит вспомнить Кайри Ирвинга, которого можно назвать странным и загадочным, но в его случае это скорее цензурные аналоги для слов, характеризующих его гораздо более точно.

Есть кто-то, кто никого не бесит? Не хочу разборок с хейтерами

С новыми Данканами нынче тяжело. И если речь об игроках с амбициями, там просто нет людей, которые бы никого не раздражали.

Наименьший градус хейта наверное проглядывается в отношении Йокича (бесит только фанатов Эмбиида и двух людей по фамилии Моррис).

Есть застенчивый Яннис, который хочет быть похожим на Данкана.

Есть расслабленный Клэй Томпсон. Если кто-то не любит его, то такое мнение сразу можно игнорировать.

Есть тот же Кавай, который слишком странный, чтобы его ненавидели.

И, наверное, Джимми Батлер. У Джимми, несмотря на всю сложность характера, есть достаточно высокий уровень одобрения. Кажется, что после подвигов в плей-офф уважают его вообще все, и даже когда возникает потенциальный повод докопаться, этот повод, как правило, игнорируется.

Есть кто-то классный из новичков? Хочу болеть за игрока с его первого сезона

Пока судить рано, но кажется, что самый высокий потенциал тут у Банкеро.

Огромный атлет с приличным дриблингом и хорошим пасом – это то, что обычно работает.

У Паоло есть все вводные, чтобы превратиться в движущую силу атаки – игрока, который и сам набирает, и партнеров заигрывает, и завершает, и инициирует. При этом ему вполне по силам быть и положительным игроком в обороне. То есть перспективы хорошие.

Что немаловажно, Банкеро и в первом сезоне должен проявить себя достаточно ярко. Вряд ли он будет настолько хорош, что сможет затащить «Орландо» к каким-то результатам, но индивидуальный уровень там может быть высоким примерно сразу. Плюс такие игроки, как правило, любят занести сверху, то есть должно быть еще и зрелищно.

Из альтернатив напрашиваются в основном Мэтурин и Айви. Но они оба начнут сезон в роли вторых игроков своих команд, это может быть не так весело. А может, стоит годик подождать, и начать болеть за Вембаньяму или Хендерсона, там обещают поколенческий талант.

А ты сам за кого предлагаешь болеть?

Мне всегда нравилась идея болеть за что-то, что еще только строится, за что-то, что пока, скорее, на подходе, чтобы не быть совсем мейнстримным. Так что я бы стал искать молодого игрока, который еще не зарекомендовал себя как стабильный участник матчей звезд и член олл-НБА пятерок. При этом там все же должен быть потенциал чего-то действительно классного.

А еще мне всегда была ближе идея боления за скиллы и мозги, чем за атлетизм и антропометрию.

В общем, я бы рекомендовал Дариуса Гарлэнда.

Мне кажется, у него есть все вводные, чтобы прийти к успеху. Он хорошо бросает с ведения и отлично пасует, не передерживает мяч и готов открываться под получение, есть поставленный флоутер, и он потихоньку прибавляет в завершении из-под кольца.

А за кого не надо болеть?

Вероятно, за Уэстбрука. Игрок явно просаживается, и, начиная болеть за него сейчас, вы окажетесь в безвыигрышном положении: новых хороших матчей от Расса будет мало, а старые хорошие матчи были в прошлом. И теперь все, что вам останется – это читать бесконечный поток вполне обоснованного хэйта в адрес Уэстбрука.

Расс начал рассыпаться давно. Но в какой-то момент он прошел эту критическую точку невозврата. Раньше даже не самый праймовый Уэстбрук мог взять мяч в руки и затащить вашу атаку до какого-то базового уровня компетентности. Но теперь его эффективность укатилась совсем в ад, никто уже не доверит ему такое количество владений, как раньше. Сам Уэстбрук все чаще пропускает матчи (хотя в прошлом сезоне играл много), так что и в этом плане не получается закладываться на то, что он куда-то тебя вытащит в соло.

Расс умеет играть только в один баскетбол – когда мяч у него и «все разошлись!». Но он уже недостаточно хорош для этой игры. И это буквально ставит его на грань вылета из НБА. Если в первые пару месяцев он не найдет в себе скрытые резервы, то его обменяют, а новая команда выкупит его контракт. И кто тогда этого Уэстбрука подпишет? Нет смысла брать его как ролевика: он – плохой ролевик, ни защищаться не может, ни бросать. Нет смысла брать его как звезду: он уже не тянет этот уровень. Единственная опция – всунуть его на роль «шестого», где мяч у него часто, но минут не так много. Но для этого нужно, чтобы Расс согласился на такую роль. Пока же он от этого далек и предпочитает увольнять людей, говорящих ему правду.

Надеюсь, этот текст помог вам выбрать, за кого болеть в новом сезоне. Но вообще лучше немного посмотреть баскетбол, тогда душа сама определится с выбором.

Фото: REUTERS/Ron Chenoy-USA TODAY Sports, Jerome Miron-USA TODAY Sports, Brad Penner-USA TODAY Sports, Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, Kim Kyung-Hoon, Kevin Sousa-USA TODAY Sports, Bill Streicher-USA TODAY Sports, Christopher Pike, Kim Klement-USA TODAY Sports, Larry Robinson-USA TODAY Sports, Joe Nicholson-USA TODAY Sports, David Richard-USA TODAY Sports, Rick Osentoski-USA TODAY Sports, Richard Mackson-USA TODAY Sports, David Richard-USA TODAY Sports, Stephen Lew-USA TODAY Sports, Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports, Darren Yamashita-USA TODAY Sports, Cary Edmondson-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Godofredo A. Vasquez, AP Photo/Raul Romero Jr., AP Photo/Jose Luis Villegas, AP Photo/Sam Morris