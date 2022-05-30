«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики

Финал Востока в этом году получился очень неровным. Постоянные травмы и тактические корректировки приводили к взаимным выносам. В первых играх кто-то всегда вел с мощным преимуществом и о клатче можно было только мечтать. Серия «заканчивалась» как минимум раза три, только чтобы потом возродиться и стать упорнее. Команды доиграли до упорной концовки седьмого матча, выдав эпическое сражение.

Давайте запомним, что происходило.

Матч первый

Перед серией «Бостон» выглядел предпочтительнее – больше двусторонних игроков, меньше уязвимых мест, да и поверженные «Нетс» с «Бакс» как бы подтверждали серьезность амбиций.

Однако к первому матчу «кельты» подошли без Хорфорда и Смарта (у «Хит» не играл Лаури, но об этом позже). Можно сказать, что это ключевые исполнители, но проблема «Бостона» в том, что у них только такие и есть. «Селтикс» – не слишком глубокая команда, и те, кто играют, не особо заменяемы. Тут ротация из 7 очень классных игроков, а за ними пропасть, которую поочередно пытаются перепрыгнуть то Тайс, то Притчард. В любом случае Хорфорд и Смарт – универсальные игроки на «единице» и «пятерке» – номинально самых неуниверсальных позициях.

Без Эла и Маркуса «Бостон» в первом матче не слишком часто играл в размен, и у «Майами» хорошо двигался мяч, особенно успешен в атаке из пик-н-роллов был Хирро. А еще без Смарта дополнительные минуты получил Притчард, который не сумел спрятаться в защите, чем вероломно воспользовался Батлер. А еще у «Бостона» без Смарта возникли проблемы с плеймейкерами: мяч часто таскал Тейтум, и в первой половине он разыгрывал нормально, но во второй обычно находил своими передачами Батлера.

И до перерыва «Селтикс» играли мощнее. Они как будто не отошли от максимально заряженной серии с «Бакс» и на фоне «Хит» смотрелись командой более быстрой и более сильной. Но ко второй половине «Хит» подстроились к этой интенсивности, пик-н-роллы на Роба Уильямса стали энергично встречать под кольцом, передачи Тейтума начали внезапно перехватываться, а Притчард, который в первой половине помогал Тейтуму разбивать сдваивания, теперь в основном огребал в обороне.

«Майами» забирает третью четверть 39:14, выигрывает матч и выходит вперед.

Матч второй

Все то, что мешало «Бостону» в первой игре, улетучивается с возвращением Хорфорда и Смарта. Уязвимых мест в защите становится меньше, размениваться теперь проще, атака «Хит» встает. Против разменов приходится атаковать индивидуально, а там из опций один Хирро – Бэм и Батлер очень пассивны.

У «Бостона» же в атаке все хорошо, Смарт полноценно ведет нападение как классический разыгрывающий. В первой половине у Маркуса 2-11 с игры, но там 7 передач и в его положительном вкладе в атаку сомневаться не приходится – он все приводит в движение, он находит открывающихся без мяча партнеров.

А еще «Бостон» попадает 50% своих трехочковых, это может быть важно.

«Селтикс» выигрывают матч еще до перерыва и сравнивают счет в серии. Что самое скверное для «Хит» – в этой игре все выглядело так, как и можно было ожидать до старта серии (ну, кроме 50% на трешке).

«Бостон» разменивается в защите и душит атаку «Хит», при этом кадры у «зеленых» такие, что найти удачный размен там нереально. А сами «Селтикс» атакуют нормально, потому что у «Майами» на паркете всегда есть кто-то уязвимый в защите (Винсент, Струс, Хирро – никто из них не хороший опекун под Брауна/Тейтума).

И дальше у «Майами» 2 опции – прокачать атаку, выпустив больше шутеров и растянув защиту соперника (но просесть в защите, потому что их шутеры в оборону не умеют), или прокачать защиту, выпустив больше универсальных и крепких в обороне ребят (но просесть в атаке, потому что эти товарищи не бросают).

Где-то тут же становится понятно, что Дедмону в этой серии делать нечего. И это значит, что запасным центром должен быть Такер, часть его минут с четверки должна перейти на пятерку, но тогда «Майами» нужно искать еще больше кадров на периметр, а с этим и так проблемы.

Матч третий

Практика показала, что у «Майами» было больше двух опций для улучшения игры. Третий вариант оказался беспроигрышным, это возвращение Кайла Лаури.

Кайл дал «майамцам» и бросающего игрока в атаке, и компетентного человека в защите. Да, на каких-то минутах, чтобы поддерживать жизнеспособность атаки, все еще приходилось выпускать не особо оборонительные сочетания, но с возвращением Лаури таких минут стало меньше, и на тех коротких отрезках всегда можно было встать в «зону».

А еще Кайл отлично гнал темп. Атака «Майами» в позиционке никогда не будет прямо крутой, и им нужно генерировать легкие очки в раннем нападении, Лаури с этим помог.

Но в истории этот матч останется как матч Адебайо. Бэм внезапно стал гиперагрессивен, разматывал Хорфорда один в один, попадал джамперы, и вообще занимался всякими непотребствами. Что возможно даже важнее – видя всесильность Бэма, во второй половине «Бостон» уже боялся против него размениваться, в итоге пик-н-ролл через Бэма стабильно создавал движение в атаке «Хит».

«Майами» оторвался в счете.

Но дальше была травма Батлера и погоня «Бостона», инспирированная Джейленом Брауном (Тейтум откровенно проваливается с 10 очками и 6 потерями).

Без Джимми «Хит» снова оказались в ситуации, где им нужно интегрировать в ротацию игрока, и этот игрок в любом случае будет либо мешать в атаке, либо привозить в защите.

Пробовали оба варианта, но защита Оладипо оказалась гораздо полезнее атаки Хирро. Виктор несколько раз выбил у Джейлена мяч на ведении и заставлял того потеть, когда другие игроки «Хит» просто ничего не могли с Брауном поделать. У Джейлена в итоге 40 очков, но против Дипо у Брауна 5 попаданий и 4 потери. При этом Виктору никто не помогал, защита «Хит» частенько просто смотрела, как Оладипо лезет через заслоны. В изоляциях против него Браун не добился ничего, Виктор регулярно выбивал мяч у Джейлена на ведении. И вообще дриблинг Брауна вызывал массу вопросов, с одной стороны, тут очень резкие кроссоверы, с другой – неадекватное количество потерь на ведении (со временем «Хит» начали бросаться на него как пираньи просто потому что понимали, что Джейлен может потерять мяч на дриблинге).

Как-то так «Майами» и дострадал до победы – с бедовой атакой и стремительно приближающимся «Бостоном». В какой-то момент трешка Брауна сократила отставание «зеленых» до 1 очка, но Струс и Бэм попали важные броски, которые не дали камбэку случиться.

«Майами» снова впереди, у них снова преимущество своей площадки, а Батлер вернется в следующем матче (но Хирро – нет).

Матчи четвертый и пятый

В третьем матче Бэм был дико активен, но у «Бостона» была надежда, что этот факт может быть как-то связан с отсутствием Роба Уильямса, у которого тогда снова заболело колено. А теперь Роб вернется.

И он похоронил «Майами».

В четвертом и пятом матчах «Бостон» в защите просто забетонировал «краску». Хорфорд плотно опекал Бэма и толком не отходил от него. Если Адебайо ставил заслон, это не проблема Эла. Хотят бросать из пик-н-ролла – пусть бросают. Хотят пройти – их встретит Роб, который за счет гаджет-рук и придающей сил Лунной призмы успевает прибежать из угла, помешать броску, а потом отскочить обратно в угол и мешать броску там.

Уильямс высоченный, длиннорукий и мобильный, он решает эти вопросы только так. И Хорфорд тоже отлично помогал под кольцом, когда не был занят опекой Бэма. Там и выбитые мячи, и блок-шоты, Эл очень помог в создании этой плотности под кольцом.

В итоге вход в «краску» оказался запривачен. На попытках пробиться к кольцу «Хит» обезмячивались и блочились. При этом не очень понятно, как за такую подстраховку наказывать – ты отдаешь в угол, но Роб Уильямс бежит туда и не просто мешает броску, а отвешивает 2 блок-шота на трехочковых в одном только пятом матче. У Бэма все уже не так весело, потому что Хорфорд ему спуску больше не давал, да и помогал Элу теперь не Тайс, а Тайм Лорд. Джимми вообще не понимал, что делать, потому что на него никто не выходил, а местами против Батлера вообще защищался тот же Роберт Уильямс. Давай, бросай, Джимми, Стивен Эй верит в тебя.

У «Майами» не остается ничего, кроме джамперов с ведения, которые «Хит» мажут. Наверное, можно вспомнить об отсутствии Хирро, он-то на таких бросках живет. Или о травме Батлера, которая очевидно продолжала его беспокоить. Но вообще у «Хит» были нормальные бросающие: Лаури, Робинсон, Струс, Винсент, и все они мазали (Гейб попал пару средних). По большому счету за 2 встречи, кроме местечковых геройств Оладипо в 4-й игре, в атаке и вспомнить нечего. За 2 матча «Хит» набрали 162 очка.

И нельзя сказать, что «Бостон» в этих играх поливал только в путь. «Бостон» и сам попадал с дистанции нечасто (за исключением одного отрезка во второй половине 5-й игры). Тейтум со своим травмированным плечом заметно просел по джамперам, Грант и Уайт снова выглядели нестабильно, Смарт пропустил 4-й матч и плохо бросал в 5-м, Браун никуда не попадал в 4-й игре... Но они убегали в раннее нападение, они цеплялись за подбор в атаке, они зарабатывали штрафные (о чем, естественно, ныли игроки «Хит»). Но главное – «Бостону»-то идти к кольцу не мешали. У «Майами» просто не было достаточных габаритов, чтобы перекрыть «краску» так, как это сделали «кельты».

В итоге нападение «Бостона» работало сносно, оно было достаточно хорошим, чтобы дать защите забрать эти две игры. «Селтикс» забирают преимущество своей площадки и едут на 6-й матч в «Бостон». Батлер не похож на себя, Хирро не играет, Адебайо и Лаури, судя по всему, оставили все силы в третьем матче. «Хит» без вариантов проигрывают оба матча, несмотря на то, что Тейтум постоянно держится за плечо.

Ну а хайлайтом этих встреч конечно должен быть грациозный Хорфорд.

Матч шестой

После провалов «Хит» в 4-м и 5-м матче казалось, что «Бостон» должен закрыть серию в домашней шестой игре. Но в планы вмешался Джимми Батлер.

На самом деле, там много чего вмешалось.

«Майами» несколько видоизменил защиту. Да, у «Хит» все еще не хватало габаритов, чтобы так же как «Бостон» обороняться под кольцом, но они стали стягивать дополнительных людей на вход в «краску» (особенно часто Лаури), оставляя на дуге то Уайта, то еще кого. И Деррик свои броски попал, но по дистанции матча плюсы этой защитной модели «Хит» перевешивали минусы.

Сам «Бостон» имел проблемы с фолами. Хорфорд и Грант Уильямс получили недостаточно минут из-за перебора персональных нарушений. Из-за этого частенько «Бостон» играл только с одним «большим», а в таком составе не получалось привычно перекрыть «краску».

Учитывая то, что игровой рисунок обеих команд во многом свелся к поиску удачных матч-апов («Бостон» бил в Струса, Батлер – в Уайта), способность помочь и подстраховать оказалась критической. И у «Майами» она работала лучше.

Бонусом пошли попадания «Хит» с дистанции (в двух предыдущих матчах не летело ничего), а так же ошибки «Селтикс» на несогласованной защите, глупых фолах и читаемых передачах (Батлер всегда знал, куда пойдет следующий пас).

Помог и Лаури, который после качественного третьего матча провел две провальные игры, но в 6-й встрече снова выглядел полезно.

Но главным героем, конечно, стал Батлер, который внезапно ожил. Там не просто 47 очков, 8 передач и 5 блоко-перехватов, Джимми выглядел заряженным и резким. Как будто 2 предыдущих матчей не было. Батлер ушатывал всех, кого видел, попадал, вставал на линию и выглядел как высший хищник – последнее звено пищевой цепочки.

И вот, я написал кучу пунктов в поддержку «Хит», а на самом деле за 2 минуты до конца игра была плотная, и они все равно чуть не влетели. Но Батлер реализовал свой бросок, Браун промазал свои штрафные, Такер отлично сдвоился на Тейтуме и перехватил мяч, Уайт исполнил странный фол... И теперь нас ждал 7-й матч в Майами.

Серия, которая вроде как должна была закончиться, как оказалось, только начинается. И нельзя не упомянуть, что Дрэймонд Грин после выхода «Уорриорс» в финал сказал, что играть «воины» будут именно с «Селтикс». Это было перед 6-й игрой, и после матча «Хит» благодарили Грина за мотивацию. Это ведь всего лишь матч, который может закончить ваш сезон или поставить в положение, где до финала остается одна победа – естественно, вам нужна дополнительная мотивация.

Матч седьмой

Основным вопросом перед седьмым матчем (кроме привычных проблем Роба со здоровьем) был статус Батлера и Лаури. Они набрали форму и теперь играют вот так? Или они отдали все, что у них было, и в седьмой игре ветераны не покажут ничего?

На старте матча у обеих команд мало чего получалось в позиционке, но «Бостон» регулярно убегал, и вот в раннем нападении «зеленые» были хороши, что позволило сколотить им заметный отрыв.

Во второй четверти Батлер начал переть к кольцу и зарабатывать фолы. В итоге атака «Хит» заработала, игра постоянно прерывалась на штрафные, и бежать у «Бостона» так уже не получалось.

Третья прошла ровно, но «четвертую» «Хит» начинают резво: данк Бэма из испанского пик-н-ролла (Адебайо вообще был очень активен в этой игре), обезмяченный под кольцом в лучших традициях первой игры Роб Уильямс, 2 очка Батлера в ответной атаке. Тайм-аут «Селтикс», средний палец от Джимми куда-то в сторону лавки соперника и разница сокращается до 1 владения.

Но после этого все как будто выключилось. Атаковать за «Майами» все чаще стали партнеры Джимми, а сам Батлер бросать перестал. Оно и логично, мужчина не садился весь матч. Но тут возникает вопрос: а не стоило ли дать ему пару перерывчиков по 3-4 минуты по ходу матча? Понятно, что Спо хотел максимально сузить ротацию и не давать лишним игрокам лишних минут, но черт.

С таким пассивным Джимми атака просела, хороших попыток там был минимум. «Бостон» снова отрывается. Но за пару минут до конца «кельты» начинают тянуть время вместо того, чтобы играть в баскетбол. Их атака проседает. А «Майами» в ответ кладет лэй-апы, потому что «Бостон» в первую очередь не хочет отдавать три и фолить. Пара таких попаданий из-под кольца, дикая трешка Струса, промах Смарта в проходе, и вот у Батлера в руках мяч за 18 секунд до конца при «минус 2».

То, что случилось потом, обсуждать будут долго.

Батлер бежит в раннее нападение, Хорфорд, встречающий Джимми, отступает к кольцу, Джимми останавливается и бросает три. Мимо.

В моменте выглядело как «какого черта ты делаешь». Если разобраться, это открытая трешка от твоего лучшего игрока. То есть можно было пройти. Но даже если ты попадаешь в проходе, «Бостону» гарантирован овертайм (а Джимми уже минут 5 как выглядит катастрофически измотанным). И это если «Селтикс» не попадут в последнем владении основного времени.

Понятно, что с одной стороны это уже состоявшийся промах, который фактически закончил матч, против гипотетических 2 очков и 2 штрафных (хотя вообще не факт). Но то, что Батлер промазал, не делает его решение бросать безоговорочно неправильным. Это была неоднозначная ситуация, и твой лучший игрок принял решение.

Дерьмо случается.

Итоги

Тейтуму вручили MVP финала Востока. Джейсон провел достаточно ровную серию. Пока Батлер то взрывался, то просаживался, Тейтум был достаточно стабилен, откровенно провалив только 1 матч из 7. Вообще серию для «Бостона» выиграла их командная защита, но, если выбирать кого-то из лидеров, то отметить нужно было действительно Тейтума, который оказался заметно надежнее Брауна.

«Бостон» теперь выходит в первый финал с 2010-го. «Селтикс» Тейтума-Брауна-Смарта уже много раз играли в главной серии Востока, но никогда не проходили дальше (от них раньше и не ждали этого выхода в большой финал). В этом сезоне «Селтикс» были хороши, они прошли, наверное, самую сложную сетку из возможных, и упущенная после счета 3-2 серия с «Хит» была бы разочарованием. «Зеленые» свой шанс не упустили. Честно говоря, «Селтикс» выглядят как-то слишком сильно, чтобы я, как болельщик «Уорриорс», чувствовал себя комфортно.

Теперь все выглядит так, что Тейтум – полноценная суперзвезда, а «Бостон» – реальный претендент на титул на годы вперед. Кому-то это уже года 3 как казалось очевидным, но я предпочитаю не разбрасываться такими словами, для меня суперзвезд в лиге человек восемь, а реальных претендентов в этом году было команд 4-5. И итоговое попадание в эти списки для «кельтов» – это именно что последствия этого сезона и этого розыгрыша плей-офф.

«Майами» же уперся в то, что и считалось их главной уязвимостью перед сезоном – недостаток креатива впереди. Наверное, будь Хирро и Лаури в оптимальной форме, не просядь Батлер в середине серии со своим коленом, расклад бы мог измениться. Но Кайл и Джимми – ветераны, подверженные травмам, и команде не помешает дополнительный талант в созидании. А пока, учитывая все вводные, 7 матчей в финале Востока – хороший результат для этой команды.

«Хит» закончили.

Теперь у нас остались только «Уорриорс», «Селтикс» и главная серия сезона

Подкаст про НБА

Фото: East News/ANDY LYONS/Getty AFP; REUTERS/David Butler II-USA TODAY Sports, Paul Rutherford-USA TODAY Sports, Jim Rassol-USA TODAY Sports