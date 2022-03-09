В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока

Мы все живем в мире Роберта Уильямса.

«Селтикс» начали сезон неважно.

Атака не работала: разыгрывающего не было, мяч не ходил, болельщики просили больше снайперов и интересовались, насколько компетентен новый главный тренер Име Удока. Защита была в порядке, хотя и там схема тотального размена вызывала вопросы: слишком маленький Шредер на первом номере и далекий от пиковой формы Хорфорд не соответствовали требованиям по универсализму.

Сейчас «Бостон» – одна из самых горячих команд НБА. Они взяли 14 из 16 последних матчей, их защита из очень неплохой превратилась в лучшую, атака задвигалась, и цифры эффективности устремились вверх.

Что изменилось и как работает этот «Бостон»?

Забегая вперед, скажу, что здесь будет неожиданно много Роба Уильямса.

Защита

Основа игры «Селтикс» – это оборона. А основа обороны «зеленых» – размены . Этим сейчас мало кого удивишь, но у «Селтикс» для такой игры очень правильные кадры. Универсальные Тейтум, Смарт и Браун сюда вписываются как влитые. Еще принято говорить о классной обороне Гранта Уильямса, но его защита, как мне кажется, существенно переоценена, и один в один он полезен нечасто. Тем не менее, края укомплектованы отлично.

Наверное, самое сложное для построения хорошей защиты с разменами – найти правильных игроков на наиболее далекие от середины спектра позиции: первого и пятого номеров. «Селтикс» с этим разобрались: Смарт формально играет разыгрывающего, но может защищаться на 4 позициях. А Хорфорд и Роб Уильямс – очень подвижные «большие».

Вообще Эл после резвого старта сезона прилично просел по физике. Тогда казалось, что для команды со Шредером и уже не таким мобильным, как в лучшие годы, Хорфордом размен – странный выбор. Но Шредера тут больше нет, его место занял гораздо более компетентный в обороне Уайт. А Эл разогнался и сейчас находится в лучшей форме за последние года 3-4. «Бруклин» ветеранистого «большого» повозил, но против «Атланты» (Янга) и «Мемфиса» (Джа) Эл отработал отлично.

С кадрами все очень даже замечательно. А потом появилась и слаженность. Это касается как самих разменов, переключения на которых стали более четкими и акцентированными, так и других взаимодействий. Когда надо, идет сдваивание, когда есть возможность, игроков вытаскивают из нежелательных разменов. Мне в этом плане запомнился давнишний уже (середина января) матч с «Чикаго». «Бостон» весь матч разменивался, но в конце, когда Дерозан искал удачный размен, внезапно пришло сдваивание, и атака «быков» явно не знала, что с этим делать. В следующем владении Дерозан уже не понимал, чего ожидать от этих чокнутых ирландцев, и решил просто отказаться от заслона, а без него не смог выйти на хороший бросок и промазал какую-то ковырялку со средней. Вывод: «Селтикс» достаточно слажены, чтобы меняться на ходу.

И сами размены стали не повсеместными: если заслон не акцентированный, игрок «Бостона» просто пройдет его и не отлепится от своего оппонента. Например Роберт «Повелитель времени» Уильямс на мяче разменивается не всегда. Он может это делать (в конце концов, он же сейчас «четверка» и изначально защищается против игрока периметра, пусть и не самого опасного), но его предпочитают держать в позиции для подстраховки, если это возможно. Кроме того, создается ощущение, что, сколько бы «Бостон» ни разменивался, один из их «больших» все равно останется под кольцом. Да, Хорфорд может переключиться на периметр, но Уильямс останется страховать. Или наоборот. Но подстраховка всегда будет.

К слову, Роба интегрировали как такого свободного страхующего. Сейчас в защите «Селтикс» центровой – Хорфорд, он отрабатывает против пик-н-роллов и переключается на мяч. Уильямс же чаще начинает владение против наименее бросающего игрока периметра и регулярно подтягивается на подстраховку, если оппонент прорывает первую линию обороны. Это что-то в духе Янниса прошлого-позапрошлого сезонов – формально игрок периметра, но по факту элитный страхующий «большой».

Роб Уильямс защищается то против Деандре Хантера, то против Брюса Брауна и постоянно помогает под кольцом. Конечно, если у соперника все 4 игрока периметра бросают уверенно, то схема может принести в жизнь Удоки пару ведер дегтя. С такой акцентированной подстраховкой там придется отдавать легкие трешки (или держать Уильямса на периметре и не использовать его в подстраховке, что рушит всю идею). Тем не менее, большинство соперников предоставляют «Бостону» возможность использовать Роба как ярко выраженного страхующего. В конце концов, достаточно одного игрока, который сначала думает и только потом бросает.

Вот видео по теме (ENG):

И вообще сегодня наличие страхующего не центрового оказывается очень важным. Многие команды, которые играют в размен, выдергивают центра на дугу, и тогда кто-то с периметра должен помогать под кольцом. Те, кто играет на пик-н-ролле в подстраховку, часто страдают, если никто не страхует страхующего. Исключений мало.

Роб Уильямс, внезапно переведенный на «четверку», эту нишу у «кельтов» занимает. И я, правда, думаю, что это крутая тренерская находка Удоки. С такой мухобойкой, всегда готовой прилететь на помощь, жизнь становится веселее. Роб лидирует в НБА по бокам за матч (2,2). Что характерно, из топ-6 блокирующих трое – скорее форварды (Уильямс, Мобли, Джарен Джексон). Все трое играют в топ-8 командах НБА по эффективности защиты. Это к важности подстраховки с позиции «не центра».

Резюмируя: «зеленые» постараются не дать сопернику отрываться на заслоне и будут достаточно часто размениваться. Единственное, что соперник против такой защиты может получить – неравноценный размен. Но при попытке реализовать этот неравноценный размен или открыться в «краску», оппонент наткнется на стену непонимания в лице Роберта Уильямса под кольцом.

Возвращаясь к обороне «зеленых» в целом, нужно отметить и мощные габариты. Основа – это пара башен в старте. Уильямс огромен по меркам «четверки» (и зачастую Роб играет на периметре, даже когда второй «большой» – Грант Уильямс). Но есть и другие аспекты. Недавно видел, как они играли с Тейтумом и Грантом Уильямсом в роли пары крайних (то есть кто-то из них – «второй»). Смарт – тяжеловесный защитник, Тейтум и Грант оба крупные по меркам «третьих». А размеры – это почти всегда хорошо для защиты. Может показаться, что в современном баскетболе играть крупными пятерками сложно, мол, ты слишком медленный, но практика показывает, что длинные руки и крупные тела перевешивают. Легче перекрывать линии передач, легче мешать под кольцом, легче забрать подбор. И «Селтикс» крупных пятерок не стесняются.

В итоге «Бостон» на данный момент:

• 1-й по результативным передачам соперника за 100 владений (то есть против них пасуют реже всего). Это логичное следствие разменов, которые не дают оппонентам ничего, кроме условно выгодных матч-апов, заставляя играть один в один.

• 1-й по доле бросков соперника из-под кольца (то есть против них с дистанции метр и меньше бросают реже всего). Это логичное следствие роли Роба Уильямса в подстраховке и общих габаритов команды.

• 1-й по точности бросков соперника в eFG% (то есть против них набирают меньше всего очков за бросок). Это логично, если оппонент часто бросает с ведения и почти не бросает из-под кольца.

• пока еще 2-й по защитному рейтингу в этом сезоне на баскет-рефе, но 1-й, если учитывать только матчи этого календарного года.

Атака

В начале сезона нападение «Селтикс» было статичным и неэффективным. Разыгрывающего тут не было, Браун и Тейтум в полноценных плеймейкеров пока не выросли, и создавать движение впереди было крайне сложно. Проблема настолько очевидна, что говорили о ней даже сами игроки (в первую очередь Смарт, предлагавший партнерам найти уже кнопку «пас»). Отчасти свою роль сыграла и защита «Селтикс» – когда ты сам много размениваешься, то зачастую и соперник переключается в защите больше, это логичное следствие. У тебя более однородный универсальный состав, пары игроков постоянно путаются, и размениваться сопернику чуть проще. А против этого двигать мяч трудновато. При этом в индивидуальных действиях «Бостон» особо эффективен не был.

Но со временем атака зашевелилась.

Звезды стали меньше держаться за мяч. Тейтума и Брауна теперь чаще заигрывают, а не просто злобно созерцают, как лидеры «единалят». По данным богоспасаемого баскет-рефа, Тейтум в феврале и марте больше половины своих попаданий совершает после передачи партнера (около 55% всех точных бросков). До этого ни в одном из месяцев текущего сезона этот показатель не дотягивал и до 45% . У Брауна более рваный темп, но и там динамика в целом положительная: в октябре 48% всех попаданий приходили с передачи, в ноябре – 56%, в декабре – 56%, в январе – 62%, в феврале – 54%, в марте – 78%.

Поставь заслон, а потом получи мяч. Сам откройся на заслоне. Это несложно, но высока вероятность, что ты получишь мяч в более выгодной позиции, когда соперник заходит не под тем углом или и вовсе запаздывает. Это делает жизнь проще, это поднимает эффективность. До Нового года у Тейтума eFG% 48,2, а TS% - 53,1. После – eFG% 53,5, а TS% - 59,3. У Брауна eFG% поднялся с 51,3% до 54,7%, а TS% - с 55,3% до 57,9.

Партнеры стали больше двигаться. Если с мячом кто-то из звезд, остальные не просто стоят и смотрят, кто-то открывается на слабой стороне, кто-то идет под кольцо. И в нынешнем варианте «Селтикс» это выглядит достаточно интуитивно: игроки чувствуют, когда и куда открываться, кому помочь заслоном, и так далее.

И еще я думаю, что Роберт Уильямс очень помогает их атаке. Дело не только в том, что он классный атлет, который открывается внутрь и прижимает соперника к кольцу. Важно, что на старте сезона он был чуть ли не единственным игроком в «Селтикс», которого Браун и Тейтум находили стабильно. Уильямс отлично открывается, плюс он очень непритязателен к качеству передач – приличные руки и неадекватный атлетизм позволяют перекладывать в кольцо любой пас. Как результат – звезды, которые далеки от статуса продвинутых пасующих, имеют достаточно легкий вариант для передачи. Со временем это стало выглядеть так, как будто они уже реально чувствуют Уильямса, и там такая вот особенная «химия». Дальше начали проходить и не такие очевидные передачи на Роба, потому что Браун с Тейтумом просто привыкли его искать. Может, я переоцениваю этот момент, но мне он кажется важной. И если я прав, то дополнительное игровое время Уильямса пошло на пользу атаке «зеленых».

А в последние недели заметен и некоторый прогресс Брауна и Тейтума в роли пасующих. Скидки Джейлена из-под кольца получаются зрячими, даже когда вокруг толпа. В 2022-м он отдает по 3,9 передачи за матч, до 31 декабря было 2,6. У Тейтума пошли передачи в угол после пик-н-ролла, он заранее читает подстраховку и легко расстается с мячом. Джейсон до 31 декабря – это 3,8 передачи за матч, Джейсон с 1 января – это 4,7 передачи за матч .

Надо сказать, что с поддержанием движения мяча у «зеленых» проблем не было. Перепас против смещающейся защиты шел нормально. Проблема была в том, чтобы создать это движение и заставить защиту переключаться. Теперь, когда звезд чаще заигрывают в более выгодных положениях, когда сами лидеры лучше понимают розыгрыш, когда их партнеры понимают, как двигаться без мяча, получить начальный импульс для атаки проще.

Отметить надо и Смарта. Формально, после Нового года количество проходов за матч у него сократилось. Но визуально складывается ощущение, что он больше, чем прежде принимает на себя роль инициатора, который собирает вокруг себя защиту соперника и провоцирует какое-то движение. Появился Уайт – отличное связующее звено. Он не зажимает мяч и принимает правильные решения. Хорфорд сейчас получше попадает, что важно для их сочетаемости с Робертом Уильямсом и дает место для работы команды в целом. Помог и прогресс Гранта Уильямса в атаке, хотя это произошло скорее до сезона, чем по ходу регулярки.

Итогом всех этих доработок стало заметно увеличение числа результативных передач. До Нового года 57,9% всех точных бросков «Бостона» шли после передач партнеров, после – 62,9%. Первый показатель – в десятке худших команд НБА, второй – в конце десятки лучших .

При этом говорить о том, что «Бостон» превратился в праймовый «Голден Стэйт», нельзя. Это пока еще не команда, которая живет за счет движения мяча. Но теперь это уже команда, у которой движение мяча живо. Оно существует и зачастую упрощает жизнь. Тейтуму и Брауну все равно придется много креативить и решать. Но акценты несколько подвинулись, и теперь атака выглядит гораздо правильнее. Ты сам получаешь мяч в более выгодной позиции для атаки. А когда ты что-то придумываешь, дополнительное движение партнеров отвлекает и путает защиту соперника. Решать тем же лидерам в таких условиях должно быть проще.

Очевидно, что игроки сейчас на одной волне. Они приняли свои роли, и все это работает как единый механизм. Тут, на самом деле, можно спорить, что причина, а что следствие, но, в конце концов, важно только то, что это работает: мяч двигается, а игроки доверяют друг другу и выглядят довольными.

В итоге «Бостон» до 31 декабря – это 110,1 очка за 100 владений (22-я атака НБА), а «Бостон» в 2022-м – это 116,4 очка за 100 владений (1-я атака в НБА) .

Перспективы в плей-офф

«Бостон» сейчас очень популярен у баскетбольных ботаников.

У них 4-я в НБА разница в счете на 100 владений (достаточно весомый показатель), и это несмотря на слабый старт сезона.

На сайте fivethirtyeight есть пара статистических моделей, пытающихся предсказать итог сезона. Их RAPTOR говорит, что у «Бостона» лучшие шансы в НБА на чемпионский титул. Их же метрика Elo ставит «Бостон» на третью строчку в списке фаворитов.

Баскет-реф дает «Бостону» такие шансы на титул: «Финикс», «Уорриорс» и потом «Юта» с «Селтикс» (да, «зеленые» по их мнению – главный фаворит Востока).

Не будем углубляться в подробности продвинутой статистики, но очевидно, что «Бостон», согласно подобным метрикам, одна из ведущих команд НБА.

Букмекеры же относят «зеленых» скорее к командам второй волны: «кельты» восьмые в списке фаворитов.

Так на что «Бостон» сможет претендовать в плей-офф? Как переносится их игра на решающую фазу сезона?

Если посмотреть на сегодняшний Восток, играть там в чистый размен – не вариант. Потому что Эмбиид. И Яннис. И Бэм. Однако как раз «бостонская» гибридная схема, где размен сопровождается подстраховкой у кольца, может сработать. И наоборот – играть в подстраховку против команд с кучей снайперов не получится. «Селтикс» же спокойно переключаются между игроками, и никто не бывает открыт.

Проблемой, как уже говорилось, могут быть команды, где выходят 4 снайпера и центр. Тогда ты либо отдаешь трешки снайперам, либо оставляешь Роба на дуге и не получаешь от него подстраховку под кольцом. С условным «Финиксом» в этом плане могут быть проблемы, но есть ли такие команды на Востоке? Велика вероятность, что многое сведется к тому, будет ли худший снайпер соперника (кроме центрового) попадать открытые трешки в одной конкретной серии, в одном конкретном матче. У «Бакс» это может быть Ибака, который сейчас получает значительные минуты и так себе бросает. У «Нетс» в последнее время много играет Браун. У «Чикаго» вообще не понятно, кто будет на «четверке», но совершенно точно, что хороших бросающих там нет. У «Кливленда» попадать, видимо, вообще придется Мобли. У «Филли» будет играть Тайбулл. В «Майами» претендентов на приобретение травмирующего жизненного опыта сразу двое: Батлер бросает из-за дуги хуже Уэстбрука (и намного), а Такер в прошлом плей-офф атаковал очень редко (и выдал 32% из-за дуги, бросая, по сути, только из угла). Хотя, если ПиДжей попадает, а Батлер играет на мяче, страховать Уильямсу будет сложно.

Варианты для подстраховки есть почти везде. Это не значит, что все эти нестабильные шутеры обязательно будут мазать. Не факт. Но, если против «Селтикс» они все же не будут попадать, их команды обязательно окажутся в пролете. Вот это точно.

Оборонительная модель «зеленых» может вызывать некоторые опасения, тут есть уязвимые места. Если Хорфорд в каждом владении разменивается на мяч, а подстраховать его ты не можешь из-за зашкаливающего числа снайперов у соперника, быть беде. Но на Востоке нет команд, которые точно могут этим воспользоваться.

Что касается атаки «зеленых», она тоже вполне подходит для игры на вылет.

С одной стороны, они все еще рассчитывают на лидеров и их индивидуальные действия. Это классика игр на вылет.

С другой стороны, «Бостон» по ходу сезона добавил в систему элементы, которые этим звездам упрощают жизнь. Тут нет чрезмерного акцента на движение, которое в плей-офф перекрывается разменами и более плотной защитой. И при этом атака и не похожа на «Хьюстон» Хардена, где все, включая самого Хардена, стояли на месте по 20 секунд в каждом владении.

С точки зрения кадров все вроде как в порядке: у Тейтума и Брауна уже есть достаточно успешный опыт игры в качестве звезд в плей-офф. И с тех пор они стали лучше.

Главный же вопрос по поводу атаки «Селтикс» примерно такой же, как и по поводу их защиты: будут ли снайперы попадать. Хорфорд, Смарт, Уильямс – все они должны создать достаточно пространства для лидеров, они обязаны наказывать подстраховку. Смарт с начала года бросает хорошо, но в целом по сезону – 32%, и его бросок всегда вызывал вопросы, это не что-то стабильное. Схожая ситуация с Хорфордом: скромный процент по сезону, приличный процент после Нового года. Он исторически более надежный снайпер, чем Смарт, но Эл никогда не бросал действительно много трехочковых. Что, если его будут оставлять открытым в каждом владении? Готов ли он будет бросать в каждом владении? Гранта Уильямса я сюда записал скорее по привычке: он планомерно прибавляет в количестве и точности дальних бросков с каждым сезоном. Просто, пока он не подтвердит этот прогресс, выступая на приличной роли в играх на вылет, остаются сомнения.

«Бостон» – одна из самых интересных команд в НБА в свете плей-офф. Тут вроде много прежних лиц, но сама игра их выглядит совсем по-другому. Местами их придумки вообще кажутся новаторскими для современной НБА. Это нечто неопробованное и неиспытанное, а значит – непредсказуемое.

У них есть защита, которая может стать новым золотым стандартом НБА, а может столкнуться с приличными трудностями, просто потому что какой-нибудь Деррик Джонс попал 4 из 6 на открытых трешках.

Атака, которая как бы уповает на индивидуальные действия звезд, но старается этим звездам помочь и активно их заигрывать в выгодных ситуациях, а не просто всучить мяч им в руки со словами «иди работай». О чем-то таком мечтали и говорили многие, но «Бостон» решил это попробовать.

Представить, почему вся эта неординарная система должна порвать НБА, вполне можно. Представить, как весь эксперимент накроется – тоже. И я просто жду не дождусь, когда мы узнаем ответ. Когда мы увидим, как это будет работать в плей-офф. На паркете, а не на странице блога.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Patrick McDermott; REUTERS/Raj Mehta-USA TODAY Sports, Brad Penner-USA TODAY Sports, David Butler II-USA TODAY Sports, Paul Rutherford-USA TODAY Sports