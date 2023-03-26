Репортаж с «ВЭБ Арены».

При 15,5 тысячах зрителей медиафутбольный 2Drots обыграл ЦСКА – 2:1. Получился настоящий шоу-матч – с фан-секторами, красивыми голами и приглашенной звездой.

Атмосфера перед матчем – топ. Народу в полтора раза больше, чем на «Зените», Карвальо раздавал автографы, ЦСКА сделал футболки с никнеймами

В условиях, когда все соскучились по нормальному походу на стадион, матч ЦСКА с 2Drots стал суперсобытием.

Сначала сайт армейцев даже рухнул от наплыва желающих купить билет. За пару дней до матча 2Drots сообщил, что продано 20 тысяч. Оказалось преувеличением, но все же на трибунах было 15 500 человек. В полтора раза больше, чем на «Зените» (9 974), и почти в шесть раз больше, чем собрали «Крылья» (2 680).

Праздник ощущали еще до стадиона. Президент ФК «Деньги» Станос делился: «Шел сейчас в сторону «Авиапарка» до начала матча «дротсов». Ощущение, что ЦСКА играет финал кубка страны. Очередное доказательство, что «Амкал и «дротсы» способны собирать стадионы на уровне профкоманд».

Для ЦСКА это был не рядовой товарняк. Клуб старался соответствовать медийному сопернику. Игроки вышли в футболках с никнеймами вместо фамилий: Чаlove (Чалов), Зе (Заболотный), 2_K (Кучаев). Забавный – у 19-летнего голкипера Владислава Торопа, его часто называют то Владом, то Славой.

Главное украшение матча – приглашенная звезда. ЦСКА привез Даниэла Карвальо (рассказывали еще, что вели переговоры с Вагнером и Сейду Думбия).

«Мне кажется, ко мне жена родная не относится так, как болельщики ЦСКА», – радовался бразилец на автограф-сессии.

Карвальо попрощался с ЦСКА 13 лет назад, но и его магия, и магия того суперуспешного времени настолько сильны, что любовь точно не угасла. Ради Даниэла приехал даже Валерий Газзаев – чтобы подарить ему футболку.

2Drots забили исторический гол. Это сделал парень, прошедший академию ЦСКА и пересекавшийся в «Бенфике» с Гедешем

Медиакоманды за два дня сыграли три матча против клубов РПЛ. «БроукБойз» влетели «Оренбургу» (0:9), сборная Медиалиги разгромно проиграла «Крыльям» (0:4). Тем круче то, что устроили 2Drots.

ЦСКА вышел приличным составом: Антон Заболотный, Федор Чалов, Милан Гайич – ключевые игроки, Саша Здьелар и Мойзес – тоже важные звенья команды Владимира Федотова. Константин Кучаев, Максим Мухин, Никита Ермаков – далеко не глухой резерв.

Чалов не мог остаться в запасе. Он следит за медийным футболом, накануне матча пришел на шоу «Это медиафутбол, бро!» и в эфире пообещал сыграть с камерой GoPro – снять видео от первого лица. Сдержал слово и весь первый тайм атаковал ворота 2Drots с такой конструкцией на груди.

В перерыве Чалов камеру снял (может, мешала?) – и забивал уже без нее.

На фан-секторе ЦСКА такой атмосферы не было очень давно.

У 2Dorts тоже есть ультрас – и совсем не школьники.

Первую половину фан-сектора оскорбляли друг друга, но ближе к концу тайма армейцы зарядили «Fan ID – убийца футбола» и соперник моментально подхватил.

Команды вышли в футболках в поддержку Финито – игрока «Амкала», который борется с раком крови. Накануне Медиалига провела благотворительный матч и собрала на лечение Финито 670 тысяч рублей. Фонбет как спонсор ЦСКА и 2Drots пожертвовал 500 тысяч в Фонд борьбы с лейкемией.

Игра началась с боли. На 5-й минуте защитник 2Drots Эдамс жестко влетел шипами в голову Заболотному.

«Кстати, можно было красную уверенно выписывать. Нога на уровне плеч, шипами – в лицо», – уверен Дмитрий Шнякин. В товарняках обычно так не играют.

С первых минут была заметна разница между профессиональным клубом и медиафутбольным.

У ЦСКА все дисциплинированно сидели на скамейке, у 2Drots – стояли на бровке.

Хотя стояли недолго. На 10-й минуте Слон, то есть Владислав Ослоновский, игравший за «Шинник», ульяновскую «Волгу», «Чайку» и другие профессиональные команды и забивший 12 мячей во Второй лиге, открыл счет после углового – и весь 2Drots выбежал на поле.

Гол символичный по двум причинам.

ЦСКА и этот состав 2Drots многое связывает. Тренер «самураев» Дмитрий Кузнецов играл за эту команду во второй половине 80-х и даже был капитаном в чемпионском сезоне-1991. Капитан Эдамс и вратарь Дмитрий Сычев оканчивали академию ЦСКА. Автор гола Слон провел там четыре года – между Омском и «Бенфикой» (здесь в деталях о его карьере).

«Отец общался с мужиком, у которого в академии ЦСКА играли два сына-близнеца, – рассказывал Владислав в интервью «СЭ». – Он был в восторге: тогда, в 2001-м, на 3-й Песчаной улице как раз постелили два искусственных поля. Условия были идеальные! Папа очень хотел, чтобы я занимался там, а армейская школа как раз объявила набор. Рискнул – и прошел просмотр. Но спустя четыре года вынужден был уйти. В детском футболе тренеры меняются чуть ли не каждые полгода. У одного ты играешь, у другого – нет. Наконец папе это надоело, и он решил отправить меня в «Спартак».

Когда в субботу Слон забивал ЦСКА, папа смотрел на это с трибуны домашнего стадиона ЦСКА. На той же 3-й Песчаной улице.

Гол Слона – история. Впервые медиафутбольная команда забила сопернику из РПЛ. «2Д аплодисменты. Как бы матч ни закончился», – отреагировал президент «Амкала» Герман эль Класико. Василий Уткин был короче: «######» [офигеть, большими буквами]».

По первому тайму вообще не было ощущения, что играют команды из разных лиг. 2Drots выдерживали темп и наседали.

Это особенно удивляет на фоне того, что ЦСКА уже вовсю играет в РПЛ и Кубке России, а 2Drots – только готовятся. Новый сезон Медиалиги стартует 29 апреля, «самураи» впервые в истории провели суперсерьезный двухнедельный сбор в Турции. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев (пропустил матч из-за травмы) сказал, что команда играла под нагрузками – тренеры воспользовались перерывом на сборные, чтобы подкорректировать форму.

«Но это не отмазка, потому что мы все равно должны быть готовы к этому матчу», – пояснял Дивеев.

Карвальо вышел во втором тайме – и чуть не отдал волшебный ассист

В медиафутболе перерыв – хороший момент для интервью. Поговорить успевали даже по пути в раздевалку.

Игроки 2Drots не могли поверить в реальность: «В шоке ли я? Ну, слушай, мы две Медиалиги выиграли, поэтому обычное дело. Конечно, я в шоке. Я в шоке с того, как Слон пяткой забил», – объяснял один из президентов 2D Жека. Легенда «самураев» Биг Смоук был краток: «Я в #### просто».

Футболистов ЦСКА происходящее тоже шокировало, но с другой стороны: «Сейчас был жесткий разговор в раздевалке. Не буду говорить [какой именно], это остается в команде, но разговор был хороший», – рассказал Игорь Дивеев.

В перерыве голкипер «дротов» Дмитрий Сычев проходил мимо фан-сектора ЦСКА. Барабанщик вдруг стал оскорблять, а журналист, находившийся рядом, напомнил, что Сычев – воспитанник ЦСКА. Барабанщик извинился, а Сычев обратился к трибуне: «ЦСКА в сердце».

Второй тайм – время новых исторических моментов.

63-я минута – 2Drots показал, что в медиафутболе умеют играть красиво. Манну вывели один на один, Тороп вышел слишком далеко – и хавбек 2D исполнил изящный парашютик.

77-я минута – то, чего ждали все.

Перед игрой зрители посмеивались над формой Карвальо. Зря, Даниэл в полном порядке. В добавленное время он отдал роскошный пас на Георгия Щенникова, но Сычев вытащил мертвый мяч. А еще через минуту 40-летний бразилец красиво сыграл пяткой и развил атаку ЦСКА.

Эти 2:1 – первая в истории победа для медиафутбола над РПЛ. «Если кто-то забыл про медиафутбол, он вернулся», – резюмировал комментатор Станислав Минин.

Для игроков 2D это главный матч в их жизни. Теперь команда просит у Дюкова вайлд-кард в РПЛ

Атмосфера после финального свистка – любовь. Игроки ЦСКА будто совсем не огорчились (логично: для них это просто тренировочный матч), а 2Drots снова доказали, что они короли празднований.

«Это матч всей моей жизни, – говорил Дмитрий Сычев. – Это то, к чему я шел 15 лет. Я воспитанник ЦСКА, для меня этот клуб очень многое значит, мне этот клуб очень много дал. Когда я выхожу, а за спиной болельщики [ЦСКА] что-то кричат – это просто мурашки. Идти к этому всю жизнь, получать серьезные травмы, восстанавливаться, показывать характер из раза в раз. Когда тебе за все это воздается, когда на тебя смотрят 20 тысяч – это реальный кайф».

«Я сегодня ехал в электричке и думал: #####, 20 тысяч человек, – делился защитник 2D Гудай. – Я в #### сейчас, даже не знаю, что говорить. Просто сказка какая-то творится».

Кому-то матч напомнил о неудавшейся карьере в большом футболе.

«#####, и почему мы в футбол не играем?» – спрашивал Манна со слезами на глазах. 24-летний Станислав Манаев – воспитанник «Чертаново». Больше всего профессиональных матчей он провел за белгородский «Салют» во Второй лиге.

«Это фарт, #####, это фантастика, #####. – шумел главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов. – Мы не могли представить, что с ЦСКА сможем сыграть, а то, что выиграли – это вообще что-то невероятное».

Конечно, снова прозвучала любимая тема 2Drots – приглашение в РПЛ. Президент «самураев» Некит обратился к боссу РФС Александру Дюкову:

«РФС, дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми! Дюков, уважаемый, пожалуйста! Это история, которая нужна нашей стране.

Мы показываем, как с низов можно добиться чего-то высокого, а благодаря вам эта мечта еще сильнее станет возможной, пожалуйста!»

Конечно, в Премьер-лигу никто так сразу не пустит, но победа над ЦСКА – точно повод относиться к медиафутболу еще серьезнее, если у вас раньше были сомнения.

Фото: vk.com/pfc_cska; vk.com/2drots